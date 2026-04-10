UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico +5 foto
Istvan Kovacs, în timpul meciului Barcelona - Atletico Foto: Imago
Liga Campionilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 16:05
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 16:05
  • Istvan Kovacs a fost acuzat de Barcelona pentru o fază controversată la meciul cu Atletico, în turul „sferturilor” Ligii, 2-0 pentru madrileni pe Camp Nou. 
  • Clubul blaugrana susține că a făcut plângere la UEFA și cotidianul catalan Sport s-a grăbit să anunțe că forul european l-a sancționat deja pe „central”. 
  • Variantă dezmințită de sursele GOLAZO.ro din apropierea UEFA.

Istvan Kovacs a fost delegat miercuri seară la încă un meci de mare intensitate în Liga Campionilor:

  • Barcelona - Atletico Madrid (0-2), în prima manșă a „sferturilor” Champions. 
Eroarea lui Kovacs: nu l-a eliminat de la început pe Cubarsi

Arbitrul a greșit că nu l-a eliminat direct în minutul 41 pe stoperul catalan Cubarsi, care l-a faultat în poziție de ultim apărător pe Giuliano Simeone. I-a dat inițial doar cartonaș galben, deși eroarea jucătorului Barcei a fost foarte clară.

Un fault ca ultim apărător al lui Cubarsi la Simeone care i-a scăpat inițial lui Kovacs. L-a eliminat după avertizarea VAR
Un fault ca ultim apărător al lui Cubarsi la Simeone care i-a scăpat inițial lui Kovacs. L-a eliminat după avertizarea VAR Fotografii Imago
„Centralul” a avut nevoie de avertismentul asistentului video. Germanul Christian Dingert, VAR pe Camp Nou, l-a sfătuit să revadă faza și de-abia atunci i-a arătat roșu fundașului central, trimițându-l la vestiare.

Momentul în care Kovacs a revăzut pe monitor faultul lui Cubarsi Foto: X

Explozie de furie anti-Kovacs după Barcelona - Atletico

La finalul partidei, alt episod a declanșat scandalul:

  • În minutul 54, goalkeeperul lui Atletico, Juan Musso, i-a împins cu piciorul mingea colegului Marc Pubill să execute autul de poartă. Acesta a așezat balonul cu mâna pe linie, apoi a reluat jocul. 

Kovacs nu a reacționat. În schimb, Hansi Flick a luat foc: „Pentru ce avem VAR?”. Voia penalty și al doilea „galben”, automat și roșu, pentru Pubill.

Kovacs a fost acuzat mai ales de presa catalană, Sport și Mundo Deportivo, și de unii experți spanioli, foști arbitri: „Una dintre cele mai grave greșeli tehnice din ultimul timp”.

Alți l-au apărat: „Aplicarea regulamentului înseamnă înțelegerea spiritului jocului”.

Fază controversată în Barcelona - Atletico Madrid FOTO Captură video

Barcelona a dezvăluit că a făcut plângere la UEFA, denunțând „decizii care au prejudiciat grav echipa” și cerând pedepsirea arbitrului.

În același timp, Sport a susținut că forul de la Nyon l-a sancționat deja pe Istvan Kovacs, căruia i s-ar fi dat interdicție până la sfârșitul sezonului continental.

Kovacs nu a fost judecat și sancționat de UEFA

Sursele GOLAZO.ro din apropierea UEFA contrazic această variantă. Că joi, la doar o zi după meciul de pe Camp Nou, arbitrul ar fi fost deja judecat și sancționat. 

Nu se putea lua atât de repede o hotărâre împotriva lui Kovacs, 41 de ani, aflat pe lista „centralilor” pentru CM 2026.

Întâi trebuia analizat raportul observatorului UEFA Stefano Podeschi (San Marino), analiză urmată de celelalte etape, dacă se considerau potrivite: anchetă, judecată, pedeapsă.

Deocamdată, Kovacs nu a fost judecat și nici sancționat la Nyon.

