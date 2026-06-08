Cristian Geambașu De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață? +48 foto
Opinii

Cristian Geambașu De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 18:45
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 20:28
  • Dincolo de empatie și compasiune, uneori cu iz melodramatic, ideea este că un om nu are dreptul să facă ce vrea cu viața lui. Pentru că nu este doar a lui.
  • La el, la bolnav, ar trebui să fie vorba despre responsabilitate, la ceilalți să înceteze complicitatea cu acest joc periculos cu moartea.
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În minutul 65 al meciului amical Danemarca-Ucraina, Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren fără să fi fost lovit de un adversar. Din nou după 5 ani.

Atunci, în 2021 suferise un infarct în timpul partidei Danemarca-Finlanda de la turneul final al Campionatului European.

Bună legea italiană!

De ce a fost posibil ca un bărbat de 29 de ani la vremea aceea, jucător la un mare club, Inter, component al naționalei daneze, deci monitorizat atent în privința sănătății (sau nu?!), să sufere un infarct pe teren e greu de spus.

Resuscitat pe teren de medicul naționalei daneze, Eriksen a supraviețuit. După mai multe luni de tratament, evaluare și cu implantul unui defibrilator, a revenit pe gazon.

Nu a mai putut juca la Inter Milano, pentru că legea italiană interzice ca un jucător cu afecțiuni cardiace severe să mai joace fotbal. Bună legea italiană. Punct.

Trafic cu dramă?!

De fapt, punct și virgulă. Legea britanică este mai permisivă, astfel că Eriksen s-a transferat la Brentford, unde a bifat doar 11 apariții, apoi la Manchester United, 73.

Din 2025, mijlocașul danez se află sub contract cu Wolfsburg, proaspăt retrogradată în Zweite Bundesliga.

Cum este posibil ca legislațiile medicale a două țări europene dezvoltate ca Marea Britanie și Germania să fie atât de relaxate, rămâne un mister.

Sau interesul comercial plus traficul emoțional care însoțește o poveste ca lui Christian sunt atât de mari că nu țin cont de nimic?

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg
Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (48 imagini)

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (5).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (6).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (7).jpg
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Cineva să-i spună!

Aceasta este pe scurt istoria fotbalistică și medicală din ultimii 5 ani a unui jucător care a îmbrăcat de 150 tricoul naționalei țării lui. Un record de longevitate. Care este însă povestea nerostită, de ce?, din spatele statisticii și mai ales a pasiunii pentru fotbal a lui Christian Eriksen?

Unde se termină arsul pe rugul profesiei și de unde ar trebui să înceapă responsabilitatea ta față de tine însuți, față de cei apropiați și față de zecile de mii de spectatori și milioanele de îngroziți atunci când văd că te prăbușești pe teren, ținând mâna la inimă?

Nu e teatru shakespeare-ian, ci dramă în direct, înțelegeți? Cineva ar trebui să îi spună lui Eriksen că gata, e timpul să se oprească. Cardiologul în primul rând, apoi oamenii din fotbal care au acceptat într-un mod scandalos ca el să mai joace fotbal de performanță.

Murind de două ori

Este o vină multiplă în tratarea acestui pacient. Suntem părtașii unei complicități care poate ucide în momentul în care un om suferind este încurajat să își sfideze boala doar pentru că pe el îl mistuie dorul de fotbal.

De acum 5 ani, Eriksen a intrat în rândul pacienților cardiaci cu probleme grave. El nu a încetat să mai aibă probleme de sănătate pentru că i s-a montat un motoraș inteligent în piept.

Din acel moment, Christian Eriksen nu mai trebuia să fie fotbalist. Pentru binele propriu și al celor apropiați. Mai ales al soției care l-a văzut „murind” de două ori. Data viitoare, dacă va mai exista una, sper să nu, verbul murind s-ar putea să nu mai fi însoțit de ghilimele.

Defibrilarea nu este extracție dentară

Inclusiv empatia și compasiunea cam melodramatică însoțitoare ale acestei călătorii cu iz de sinucidere sunt semnul că lumea nu înțelege gravitatea cazului.

Nu obișnuiesc să împărtășesc experiențe personale în articole, de aceea nici nu dețin conturi pe vreo rețea socială, dar de data asta încalc această regulă autoimpusă.

Procedura defibrilării electrice este delicată chiar și în condiții de spital, cu medici și personal supercalificat. Nu o abordează oricine și nu se face oricând. Și poate fi periculoasă pentru pacient, a cărui inimă în anumite cazuri poate să nu reziste unui asemenea șoc.

Pacientul este avertizat de riscuri, apoi dacă a consimțit intră în procedură. Sub anestezie generală, dovadă că nu e o extracție dentară.

Un instrument inteligent. Și atât

Un stimulator/defibrilator cardiac implantat este o variantă în miniatură a defibrilatorului din spital. Un gadget foarte deștept dacă vreți.

Acest dispozitiv care s-ar fi activat, spune medicul lotului danez Morten Boesen, inducându-i un șoc fotbalistului danez care era în regim de efort maxim. Astfel, l-ar fi ajutat probabil pe Eriksen de un nou colaps.

Defibrilatorul implantat nu este de mecanism infailibil. Rolul lui este să îți regleze ritmul inimii când trăiești în ritm domestic, nu când alergi pe teren, unde pot fi spre 40 de grade la umbră. 

Care va fi urmarea?

Cam la asta se rezumă discuția. Despre responsabilitatea personală și despre responsabilitatea față de ceilalți. Nu e doar treaba ta dacă alegi să îți faci rău singur. Viața ta nu este doar viața ta.

Ciudat este că într-o lume în care ești îndrumat la psiholog și pentru un necaz provocat de o notă proastă sau după o ceartă cu șeful este posibil un caz Eriksen în care un om joacă ruleta rusească cu propria inimă.

Aștept cu mare interes urmarea poveștii. Dacă Eriksen va mai juca fotbal înseamnă că ne-am smintit.

danemarca christian eriksen defibrilator probleme medicale
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