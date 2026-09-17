Barcelona, record spectaculos Catalanii au atins un coeficient xG incredibil la meciul cu Racing Santander și și-au depășit propria performanță

Barcelona - Racing Santander 7-2. Formația lui Hansi Flick s-a distrat cu nou-promovata din La Liga și a stabilit un nou record al competiției.

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Catalanii au un start de sezon spectaculos, iar, pe lângă reușitele de miercuri seară, au atins un coeficient „Expected Goals” incredibil.

Barcelona - Racing Santander 7-2 . Record al coeficientul xG pentru catalani

Cu 7 goluri marcate la ultimul joc de pe Camp Nou, formația blaugrana a atins o cifră uriașă în ceea ce privește ocaziile de gol create.

Coeficientul „Expected Goals” a fost 6,74, record absolut al competiției La Liga.

Catalanii și-au întrecut propria performanță, după ce în sezonul anterior au atins un coeficient de 6,44 în partida cu Elche. Atunci, Barcelona marca doar 3 goluri, față de cele 7 reușite acum.

Expected Goals reprezintă o estimare a probabilității ca fiecare șut să devină gol, însumată pentru toate ocaziile unei echipe dintr-un meci.

Fiecare șut primește o valoare între zero și unu, fiind luate în calcul elemente precum distanța, unghiul, partea corpului folosită, tipul pasei precedente și presiunea defensivă, comparate cu situații istorice similare.

Elevii lui Hansi Flick au făcut spectacol în acest start de sezon. Nu au pierdut niciun punct în primele 7 meciuri, în toate competițiile, reușind un număr incredibil de 33 de goluri.

Brazilianul Raphinha are cele mai bune cifre în partidele disputate până acum: 11 goluri și 3 pase decisive. Este urmat de Lamine Yamal cu 8 reușite și 4 assist-uri, în același număr de meciuri.

Barcelona are maximum de puncte în campionat după primele 6 runde, fiind urmată de Real Madrid în clasament, la 3 puncte distanță.

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