„De ce să nu fie posibil?” Cum vede Dani Coman o colaborare între Șumudică și FCSB: „Și-a dat și el seama de greșeli”
Marius Șumudică
Superliga

„De ce să nu fie posibil?” Cum vede Dani Coman o colaborare între Șumudică și FCSB: „Și-a dat și el seama de greșeli”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 22:14
  • Dani Coman (47 de ani) a vorbit despre varianta ca Marius Șumudică să preia banca tehnică a celor de la FCSB.
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Tehnicianul de la CFR Cluj a transmis, miercuri, prin intermediul unui comunicat, că nu există posibilitatea ca el să fie înlocuitorul lui Marius Baciu la FCSB, indiferent de relația pe care o are cu fanii adverși, cărora le-a prezentat scuze pentru episoadele din trecut.

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Dani Coman, despre opțiunea Șumudică la FCSB: „De ce să nu fie posibil?”

În ciuda mesajul transmis de Șumudică, președintele de la FC Argeș vede în continuare cu ochi buni o colaborare între antrenor și clubul patronul de Gigi Becali.

În plus, Coman consideră că greșelile din trecut n-ar trebui să stea în calea unei astfel de mutări.

„Dar de ce să nu fie posibil? Este un antrenor profesionist. Și-a dat și el seama de greșelile din trecut pe care le-a făcut în carieră, față de suporteri.

Eu mă bucur că a realizat acum și că și-a cerut scuze față de suporteri.

Toți facem greșeli. Și eu când eram jucător am făcut anumite greșeli, dar acum văd altfel lucrurile”, a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro.

Declarațiile lui Marius Șumudică despre scuzele adresate suporterilor FCSB

„Scuzele pe care le-am adresat suporterilor au fost gestul unui om care a înțeles, cu trecerea timpului, că unele cuvinte și atitudini din trecut au rănit.

Au fost sincere și au venit din dorința de a face pace cu propriile greșeli. Nu au ascuns niciun interes și nu au avut niciodată scopul de a-mi «pava» drumul spre o altă echipă.

A-ți cere iertare nu înseamnă a-ți căuta un nou loc de muncă, ci a arăta că timpul și experiența te-au făcut să privești altfel lucrurile”, se arată într-o parte din comunicatul emis de Marius Șumudică.

6 partide
a adunat Șumudică de la revenirea pe banca CFR-ului. Bilanțul este de 3 victorii, un egal și două eșecuri

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antrenor Dani Coman Marius Sumudica fcsb
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