„De povestit nepoților” Mihai Stoica dă din casă. Cum au trăit cei de la FCSB meciul dintre Craiova și CFR: „Toți eram antrenori, dădeam indicații”

Mihai Stoica (60 de ani) președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a oferit o primă reacție, după ce roș-albaștrii au devenit campioni pentru al doilea sezon consecutiv.

FCSB a reușit să-și apere titlul cucerit anul trecut. Roș-albaștrii au profitat de remiza dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, 2-2, și au început sărbătoarea, înaintea partidei pe care o au de jucat duminică, cu U Cluj.

Într-o intervenție telefonică la Prima Sport, Mihai Stoica a dezvăluit cum au trăit cei de la FCSB meciul din Bănie.

Mihai Stoica: „A fost ceva de povestit nepoților”

„Am văzut meciul toți, împreună. Am avut niște emoții înfiorătoare. La 1-0, pentru Craiova, am avut niște speranțe, la 2-1, pentru CFR am zis că s-a cam terminat totul. La 2-2, am început imediat să sperăm.

A fost ceva de povestit nepoților. Cel puțin în ultimele minute era așa, eram toți antrenori care dădeau indicații celor de la Craiova. Nu voiam să piardă mingea. Doamne, Doamne!”

Întrebat de sentimentele care îl încearcă după acest nou titlu cucerit cu FCSB, Mihai Stoica a răspuns:

„Să fiu foarte sincer acum, nu conștientizez ce s-a întâmplat. Am trăit cu prea mare intensitate, vorbesc în nume propriu.

La pauză, mă gândeam că o să intre Munteanu, Kamara, Korenica și ziceam că va fi altceva. După, mi-am adus aminte că la un meci de Cupa României, am jucat bine în prima parte cu rezerve, iar la pauză am intrat cu Coman, Man, Moruţan şi ne-a bătut Dinamo, 0-1.

Era clar că am avut şansa ca Universitatea Craiova să aibă mare nevoie de puncte, chiar de victorie. Mirel a forţat cu 2 atacanţi, acolo ne-am speriat noi, că eram mulțumiți și cu un egal. Trebuie să-mi revin”, a adăugat Mihai Stoica.

Mihai Stoica: „ Împotriva echipelor din play-off , nu am pierdut niciun meci”

Oficialul campioanei și-a lăudat echipa:

„În primul rând, faptul că, împotriva echipelor din play-off, nu am pierdut niciun meci. În al doilea rând, chiar dacă am avut jucători foarte importanţi accidentaţi, am reuşit să facem transferuri foarte inspirate.

Vă dau un exemplu: Olaru s-a accidentat, Cisotti a venit şi are 7 reuşite în play-off, goluri şi pase de gol.

Ghinionul pe care l-am avut în sezonul regulat, de exemplu, golul cu Petrolul. Faptul că am primit gol la Botoşani, la final de joc, astea s-au întors.

Chiar dacă am fost o «ofensă la adresa fotbalului», am fost la 2-0 cu Rapid în pauză şi 3-0 cu Dinamo în pauză. Acum ne gândim la Supercupă şi la sezonul viitor”, a concluzionat Mihai Stoica.

