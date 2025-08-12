Man, Oficial la PSV Ce planuri au olandezii cu românul: „Cu Dennis vom reuși acest lucru” + Primele declarații ale internaționalului

Dennis Man (26 de ani) a semnat cu PSV. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului.

Atacantul român va fi prezent astăzi alături de noii colegi, la antrenamentul de la Philips Stadium.

Man s-a despărțit de Parma, formație pentru care a jucat 142 de meciuri, a marcat 28 de goluri și a oferit 17 pase decisive, pentru a se alătura uneia dintre cele mai mari echipe din Olanda.

Dennis Man, oficial la PSV: „Când am auzit că mă vrea, am zis imediat: «let’s go»”

Man a făcut și primele declarații ca jucător al olandezilor:

„ Când m-a sunat agentul meu și mi-a spus că PSV este interesată, am zis imediat: «let’s go» (n.r. - să mergem)!

Este un club pentru care orice jucător ambițios își dorește să joace. Cunosc mulți fotbaliști care au evoluat aici: Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… și lista poate continua.

PSV este un club cu o istorie extraordinară, care luptă în fiecare sezon pentru trofee. Și eu îmi doresc asta. Am o mare dorință să dau totul la fiecare meci și să cuceresc multe trofee cu PSV. Abia aștept să încep”, a spus fotbalistul român, conform psv.nl.

Directorul sportiv, Earnest Stewart, a precizat că fotbalistul român se afla de mult timp pe lista de priorități a clubului.

„Ne-am dorit să adăugăm mai multă creativitate liniei noastre ofensive, iar cu Dennis vom reuși acest lucru.

Este un dribleur foarte bun, care ne poate ajuta imediat cu goluri și pase decisive.

În plus, aducem în echipă multă experiență la cel mai înalt nivel internațional. Suntem foarte mulțumiți de această achiziție”

Pe site-ul oficial, PSV a transmis următorul mesaj:

„Internaționalul român, cu 35 de selecții, a evoluat în ultimele patru sezoane și jumătate la Parma, club care l-a transferat de la FCSB (fosta Steaua București).

În Serie A, Man s-a remarcat prin goluri și pase decisive, iar în 2024 a participat la Campionatul European alături de naționala României.

La sfârșitul anului trecut, a fost desemnat cel mai bun fotbalist român, o distincție onorantă obținută, de-a lungul timpului, și de nume mari precum Adrian Mutu, Cristian Chivu sau Gheorghe Popescu.”

Clubul olandez a evidențiat aceste realizări și printr-o postare specială pe rețelele sociale.

Dennis Man ar putea debuta duminică, 17 august, de la ora 15:30, în etapa #2 din Eredivisie, împotriva lui Twente.

Până acum, în primul duel din această stagiune internă, PSV Eindhoven a înregistrat un succes, împotriva Spartei Rotterdam, 6-1.

27 este numărul ales de Dennis Man. Conform surselor GOLAZO.ro, acesta simbolizează vârsta pe care o va împlini pe 26 august

Dennis Man, salariu mai mic la PSV decât la Parma

La PSV, Dennis Man va încasa în jur de 1,5 milioane de euro pe an, mai puțin decât câștiga în Italia.

Tranzacția a fost îngreunată de salariul cerut de român, care era foarte bine plătit la Parma.

1.700.000 euro încasa Dennis Man la Parma

PSV ar fi virat 8,5 milioane de euro plus bonusuri în conturile Parmei, sumă cu două milioane de euro mai mică decât cea achitată de echipa de pe „Ennio Tardini” către FCSB.

Parma, mesaj special pentru Dennis Man

Clubul pe care l-a părăsit după aproape cinci ani i-a transmis un mesaj special.

„Îți dorim mult succes în această nouă aventură, Dennis Man”, a notat Parma, pe rețelele de socializare.

Ti auguriamo il meglio per questa nuova avventura, Dennis Man 💪 pic.twitter.com/VldcpLJI8q — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) August 12, 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport