„De Serie C” Panduru spune la ce capitol mai are de lucrat Stojilkovic. Reacția atacantului după primul gol pentru Rapid +50 foto
Filip Stojikovic (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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„De Serie C” Panduru spune la ce capitol mai are de lucrat Stojilkovic. Reacția atacantului după primul gol pentru Rapid

alt-text Silviu Dumitru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 01:59
  • RAPID - U CRAIOVA 1-1. Fostul Basarab Panduru l-a analizat pe Filip Stojilkovic (26 de ani), atacantul giuleștenilor.
  • Ce a spus elvețianul după primul gol marcat pentru Rapid, mai jos.
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Împrumutat de la Pisa până în vara anului următor, Stojilkovic și-a creat multe ocazii în primele patru meciuri disputate în tricoul Rapidului și a spart gheața în minutul 67 al meciului cu Universitatea Craiova.

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RAPID - U CRAIOVA 1-1. Panduru despre Stojilkovic: „Preluările erau de Serie C”

Panduru îl apreciază pe Stojilkovic și consideră că este un atacant periculos, puternic și agresiv, însă spune că elvețianul mai trebuie să lucreze la preluări.

„Îmi place de el. Mi se pare că e periculos. Dar e şi normal să fie periculos, nu uita că în ianuarie îl cumpără Pisa. Nu dă niciun gol în Italia, dar joacă acolo meciurile.

Are ceva putere în el. Are şi ceva calitate, deşi azi mi s-a părut că preluările nu prea erau de Serie A, erau de Serie C.

Mi se pare că e «rău», pune presiune pe fundaşi, nu stau ăia deloc calmi acolo. Când o să rezolve şi problemele cu preluările… mi se pare că e un jucător bun pentru campionatul nostru”, a declarat Panduru la Prima Sport.

Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

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Filip Stojilkovic, după primul gol marcat pentru Rapid: „Desigur că pot să joc mai bine”

Foarte lăudat de antrenorul Daniel Pancu, Stojilkovic e sigur că prestațiile sale vor fi din ce în ce mai bune.

„Cred că am dominat meciul. În prima repriză am jucat bine, compact, iar în cea de-a doua a fost mult mai bine. Eu zic că trebuia să câştigăm cele 3 puncte.

Sunt foarte fericit că am marcat primul gol pentru Rapid, chiar aici, pe teren propriu. Am rămas calm în ciuda ratărilor, chiar dacă uneori poate să apară frustrarea.

Desigur că pot să joc mai bine, am un antrenor foarte bun. Nu cred că pot să schimb ceva la şutul meu din repriza a doua, a luat gazonul şi s-a dus pe lângă. Sincer, eu am văzut-o în poartă”, a spus elvețianul.

VIDEO. Reacția lui Stojilkovic după Rapid - U Craiova 1-1

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