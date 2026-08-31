Giulești sub rasism Fanii Craiovei, derapaje din colțul peluzei. Scandări discriminatorii anti-Rapid

- RAPID - U CRAIOVA. Aproape că nu e meci în Giulești fără rasism. Și galeria oltenilor i-au atacat pe rapidiști.
- Descoperă mai jos ce au strigat fanii Craiovei contra Rapidului, la pauză și în repriza a doua.
Când joacă Rapid acasă, galeriile echipelor adverse îi atacă de multe ori pe giuleșteni cu scandări sau mesaje discriminatorii, rasiste.
În special principalele rivale, Dinamo, FCSB și U Craiova.
Galeria Craiovei, trei scandări rasiste contra Rapidului
Fanii oltenilor au avut luni seară de trei ori asemenea deparaje anti-Rapid.
După o primă repriză liniștită, suporterii alb-albaștrilor au scandat la pauză:
„Să vă dăm apă să vă spălați, f…-n gură de țigani spurcați!”.
În repriza a doua, au lansat în minutul 57 alt mesaj ofensator: „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani”.
În minutul 66, cei 500 de susținători ai Craiovei au fost auziți strigând repetat: „Țiganilor, țiganilor!”.
Giuleștenii au răspuns cu obscenități
Rapidiștii, în jur de 11.000 luni seară pe stadion, nu au răspuns la fel, cum au făcut-o împotriva lui Dinamo.
Doar scandările obscene care nu lipsesc niciodată pe stadioanele noastre.