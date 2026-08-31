Giulești sub rasism Fanii Craiovei, derapaje din colțul peluzei. Scandări discriminatorii anti-Rapid +50 foto
Galeria Craiovei, în colțul peluzei din Giulești. Foto: captură video
Superliga

Giulești sub rasism Fanii Craiovei, derapaje din colțul peluzei. Scandări discriminatorii anti-Rapid

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 22:29
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 22:29
  • RAPID - U CRAIOVA. Aproape că nu e meci în Giulești fără rasism. Și galeria oltenilor i-au atacat pe rapidiști. 
  • Descoperă mai jos ce au strigat fanii Craiovei contra Rapidului, la pauză și în repriza a doua. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Când joacă Rapid acasă, galeriile echipelor adverse îi atacă de multe ori pe giuleșteni cu scandări sau mesaje discriminatorii, rasiste.

În special principalele rivale, Dinamo, FCSB și U Craiova.

Aioani, dublă eroare la gol! FOTO. Portarul Rapidului i-a făcut cadou Craiovei deschiderea scorului în Giulești
Citește și
Aioani, dublă eroare la gol! FOTO. Portarul Rapidului i-a făcut cadou Craiovei deschiderea scorului în Giulești
Citește mai mult
Aioani, dublă eroare la gol! FOTO. Portarul Rapidului i-a făcut cadou Craiovei deschiderea scorului în Giulești

Galeria Craiovei, trei scandări rasiste contra Rapidului

Fanii oltenilor au avut luni seară de trei ori asemenea deparaje anti-Rapid.

După o primă repriză liniștită, suporterii alb-albaștrilor au scandat la pauză:

„Să vă dăm apă să vă spălați, f…-n gură de țigani spurcați!”.

În repriza a doua, au lansat în minutul 57 alt mesaj ofensator: „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani”.

În minutul 66, cei 500 de susținători ai Craiovei au fost auziți strigând repetat: „Țiganilor, țiganilor!”.

Giuleștenii au răspuns cu obscenități

Rapidiștii, în jur de 11.000 luni seară pe stadion, nu au răspuns la fel, cum au făcut-o împotriva lui Dinamo.

Doar scandările obscene care nu lipsesc niciodată pe stadioanele noastre.

Rapid - Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Rapid - Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Mirel Rădoi, din nou la FCSB? Anunțul lui MM Stoica + negocieri pentru un nou transfer: „Alt jucător în afara lui Drăguș”
Superliga
21:35
Mirel Rădoi, din nou la FCSB? Anunțul lui MM Stoica + negocieri pentru un nou transfer: „Alt jucător în afara lui Drăguș”
Citește mai mult
Mirel Rădoi, din nou la FCSB? Anunțul lui MM Stoica + negocieri pentru un nou transfer: „Alt jucător în afara lui Drăguș”
Pleacă Mihai Stoica de la FCSB? Oficialul recunoaște că are „o mare parte de vină” pentru „situația alarmantă” a echipei. Ce își reproșează
Superliga
20:32
Pleacă Mihai Stoica de la FCSB? Oficialul recunoaște că are „o mare parte de vină” pentru „situația alarmantă” a echipei. Ce își reproșează
Citește mai mult
Pleacă Mihai Stoica de la FCSB? Oficialul recunoaște că are „o mare parte de vină” pentru „situația alarmantă” a echipei. Ce își reproșează

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
Universitatea Craiova liga 1 FANI rapid rasism
Știrile zilei din sport
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Stranieri
11:28
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Citește mai mult
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Stranieri
11:01
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Citește mai mult
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Tenis
10:51
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Citește mai mult
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Superliga
10:02
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Citește mai mult
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:01
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
11:28
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
10:51
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
10:02
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Top stiri
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Superliga
11:45
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Citește mai mult
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
Tenis
09:35
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
Nationala
09:13
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
Citește mai mult
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
B365
31.08
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
Citește mai mult
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 15 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share