Giulești sub rasism Fanii Craiovei, derapaje din colțul peluzei. Scandări discriminatorii anti-Rapid

RAPID - U CRAIOVA. Aproape că nu e meci în Giulești fără rasism. Și galeria oltenilor i-au atacat pe rapidiști.

Descoperă mai jos ce au strigat fanii Craiovei contra Rapidului, la pauză și în repriza a doua.

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Când joacă Rapid acasă, galeriile echipelor adverse îi atacă de multe ori pe giuleșteni cu scandări sau mesaje discriminatorii, rasiste.

În special principalele rivale, Dinamo, FCSB și U Craiova.

Galeria Craiovei, trei scandări rasiste contra Rapidului

Fanii oltenilor au avut luni seară de trei ori asemenea deparaje anti-Rapid.

După o primă repriză liniștită, suporterii alb-albaștrilor au scandat la pauză:

„Să vă dăm apă să vă spălați, f…-n gură de țigani spurcați!”.

În repriza a doua, au lansat în minutul 57 alt mesaj ofensator: „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani”.

În minutul 66, cei 500 de susținători ai Craiovei au fost auziți strigând repetat: „Țiganilor, țiganilor!”.

Giuleștenii au răspuns cu obscenități

Rapidiștii, în jur de 11.000 luni seară pe stadion, nu au răspuns la fel, cum au făcut-o împotriva lui Dinamo.

Doar scandările obscene care nu lipsesc niciodată pe stadioanele noastre.

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