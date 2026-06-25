Baschetul 3x3 revine la Circ Spectacol la înălțime cu jucători de top din clasamentul mondial și artiști acrobați din toată lumea
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Baschetul 3x3 revine la Circ Spectacol la înălțime cu jucători de top din clasamentul mondial și artiști acrobați din toată lumea

alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 16:57
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 17:02
  • Două competiții din calendarul Federației Internaționale de Baschet pentru 3x3 vor fi găzduite la București în perioada 1-5 iulie.
  • Ele fac parte din seria de evenimente Sectorul 2 – Sectorul Sportului, organizate de Primăria Sectorului 2 în parteneriat cu Federația Română de Baschet.
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Astfel, FIBA 3x3 Women’s Series (circuitul mondial feminin), 1-2 iulie și FIBA 3x3 Nations League (circuitul mondial pentru tineret sub 23 ani), 3-5 iulie, vor aduce la București jucători de top din clasamentele mondiale.

Evenimentele vor avea loc în emblematicul Circ Metropolitan din București, care în trecut a mai găzduit FIBA 3x3 Europe Cup 2018 și FIBA 3x3 U23 World Cup 2022, o arenă indoor recunoscută de Federația Internațională de Baschet ca fiind ideală pentru baschetul 3x3.

FIBA 3x3 Women’s Series, circuitul mondial profesionist feminin de baschet 3x3, va reuni la București, în perioada 1-2 iulie, 16 echipe din 12 țări, printre care campioana olimpică, Germania și fosta campioană mondială Spania. România va fi reprezentată în competiție de către echipa națională, Team Bucharest și Rapid București, care weekend-ul trecut a obținut locul doi în turneul de la Amsterdam. FIBA 3x3 Women’s Series este o competiție hibrid, care reunește la start atât echipe naționale cât și echipe private sau de club.

FIBA 3x3 Nations League aduce la București viitoarele staruri olimpice din baschetul 3x3. Capitala României găzduiește Conferința Europa 3 din circuitul mondial dedicat jucătorilor și jucătoarelor sub 23 de ani. Serbia, Grecia, Spania, Franța și Marea Britanie vor fi prezente în competiție, alături de naționalele României, atât la masculin cât și la feminin.

Spectacolul din teren va fi completat de numeroase momente de entertainment cu trupa de slam-dunk acrobatic Face Team din Ungaria și momente realizate de către artiști ai Circului Metropolitan București (în toate cele cinci zile), în timp ce în zilele de 3 și 4 iulie vor avea loc demonstrații de slam-dunk cu atleți ai trupei internaționale Dunk Elite.

Vă rugăm să găsiți în continuarea acestui comunicat și principalele repere orare ale evenimentelor.

PROGRAM

1 IULIE – FIBA 3x3 Women’s Series

12:00 – 14:30 Meciuri de calificare
16:00 – 21:50 Meciuri din grupele tabloului principal
Pauze de entertainment: 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50

2 IULIE – FIBA 3x3 Women’s Series

17:00 – 19:05 Sferturi de finala

19:20 – 20:15 Semifinale

20:50 – 21:15 FINALA

21:20 – Festivitate de premiere

Pauze de entertainment: 18:00, 19:10, 20:20

3–5 IULIE – FIBA 3x3 Nations League (același program zilnic)

13:45 – 19:35 Meciuri din grupe, masculin și feminin
20:00 Finala feminină
20:25 Finala masculină
20:50 Festivitate de premiere
Pauze de entertainment: 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35

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