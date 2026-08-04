Acuzații grave la adresa lui Infantino Spune că FIFA  a condiționat sprijinul financiar de susținerea sa la alegeri: „E șantaj”
Prințul Ali bin Al Hussein și Gianni Infantino FOTO Imago
Campionate

Acuzații grave la adresa lui Infantino Spune că FIFA a condiționat sprijinul financiar de susținerea sa la alegeri: „E șantaj”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 22:27
  • Tensiunile din jurul conducerii FIFA continuă să crească
  • Președintele Federației Iordaniene de Fotbal, prințul Ali bin Al Hussein, l-a acuzat pe Gianni Infantino și actuala administrație a forului mondial că ar fi exercitat presiuni asupra federației sale pentru a-i obține sprijinul la viitoarele alegeri prezidențiale.
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Prințul Ali, care a candidat împotriva lui Infantino la alegerile din 2016, susține că FIFA ar fi condiționat rezolvarea unor probleme financiare și administrative de susținerea oficială a actualului președinte pentru un nou mandat.

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Potrivit acestuia, jucătorii naționalei Iordaniei nu și-au primit nici acum premiile financiare pentru participarea la Cupa Arabă de anul trecut, competiție organizată sub egida FIFA.

Acuzații de șantaj la adresa FIFA

Într-un mesaj publicat pe platforma X, prințul Ali a descris dificultățile întâmpinate de federația pe care o conduce și a lansat acuzații directe la adresa conducerii FIFA:

„Așteptăm încă din decembrie premiile financiare pentru jucătorii noștri după Cupa Arabă din Qatar, competiție organizată de FIFA. Banii pe care echipa noastră trebuia să-i primească pentru calificarea în finală nu au fost încă virați, în timp ce FIFA se laudă cu rezerve de miliarde de dolari”.

Oficialul iordanian a afirmat că problemele nu s-au limitat doar la aspectul financiar:

„Este clar că adevărata problemă ține de conducere. De luni de zile, FIFA a refuzat să ne ajute în aceste situații și în altele, până când, în timpul Cupei Mondiale, mi s-a transmis verbal că, dacă îl voi susține pe Infantino, acest lucru va ajuta foarte mult federația noastră”.

Prințul Ali a precizat că federația pe care o conduce a refuzat această propunere:

„În Iordania ne mândrim cu valorile etice. Nu l-am susținut înainte și cu siguranță nu o vom face nici acum. Întreaga situație reprezintă un șantaj, iar noi refuzăm să cedăm”.

Sprijin tot mai redus pentru Infantino

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, mai multe federații care îl susținuseră anterior pe Gianni Infantino analizează posibilitatea de a-și retrage sprijinul înaintea alegerilor pentru președinția FIFA.

Printre federațiile europene despre care s-a relatat că s-au distanțat de actualul președinte se numără Anglia, Țara Galilor, Finlanda, Serbia și, mai recent, Grecia. În același timp, mai multe asociații din zona CONCACAF ar lua în calcul o poziție similară.

Aceste evoluții vin după eșecul proiectului prin care FIFA intenționa să atragă investiții private într-o nouă companie care ar fi administrat drepturile comerciale ale competițiilor organizate de forul mondial.

Critici și din interiorul FIFA

Nemulțumirile nu se limitează doar la federațiile naționale. Secretarul general al FIFA, Mattias Grafström, a calificat într-un mesaj intern proiectul abandonat:

„O serie tristă și condamnabilă de evenimente, care s-a încheiat, din fericire, prin abandonarea definitivă a proiectului FFE, nu ar trebui să umbrească această realitate”.

Grafström le-a transmis angajaților că organizația trebuie să rămână unită în ciuda dificultăților:

„Există o perioadă de tulburare, greu de înțeles și de acceptat. Oamenii, momentele instabile și episoadele nefericite vin și pleacă. Instituția, misiunea și responsabilitatea față de fotbalul mondial rămân, iar de aceea trebuie să ne păstrăm profesionalismul, perspectiva și echilibrul”.

Wenger: „Retragerea proiectului era absolut necesară”

Și Arsene Wenger, directorul pentru dezvoltarea fotbalului mondial în cadrul FIFA, a declarat că nu a fost implicat în proiectul privind atragerea investitorilor privați și că a aflat despre acesta din presă:

„Nu am fost implicat în acest plan strategic și am aflat despre proiect din informațiile apărute în mass-media.

Decizia de a retrage proiectul a fost absolut necesară și nu putea exista altă variantă, deoarece cred cu tărie într-o FIFA independentă, care servește fotbalul cu angajament, transparență și integritate”.

  • Până în acest moment, FIFA nu a oferit un răspuns oficial la acuzațiile formulate de prințul Ali bin Al Hussein.

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