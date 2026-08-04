U Craiova îl vrea pe Stoinov Cum a răspuns Dinamo: „Asta e clauza”

Universitatea Craiova s-a arătat interesată de transferul dinamovistului Nikita Stoinov, 20 de ani

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Fundașul central titular al lui Dinamo are o clauză de reziliere de 3 milioane de euro, iar conducerea le-a transmis oltenilor că aceste este prețul fotbalistului.

Nikita Stoinov, dorit de U Craiova

„Pentru Stoinov, informația a fost că acea clauză e de 3 milioane de euro. Mai departe nu avem nicio altă discuție. (n.r. Sub 3 milioane nu discutați?) Nu sub 3 milioane, doar am informat că există o clauză.

(n.r. Deci îl vor? Ați luat contact?) Am fost întrebați, dar nu a fost o negociere sau ceva. Pur și simplu am informat care-i clauza. (n.r. Care a fost reacția la 3 milioane?) Nu știu.

(n.r. Dacă oferă 2 milioane?) Dacă avem o clauză setată, de ce am mai setat-o atunci?! Nu e un subiect pe care să-l dezvoltăm”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Stoinov a venit la Dinamo vara trecută și s-a impus imediat ca titular. A strâns 46 de meciuri și un gol.

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