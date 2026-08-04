U Craiova îl vrea pe Stoinov Cum a răspuns Dinamo: „Asta e clauza” +55 foto
Nikita Stoinov
Superliga

U Craiova îl vrea pe Stoinov Cum a răspuns Dinamo: „Asta e clauza”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 21:43
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 21:55
  • Universitatea Craiova s-a arătat interesată de transferul dinamovistului Nikita Stoinov, 20 de ani
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Fundașul central titular al lui Dinamo are o clauză de reziliere de 3 milioane de euro, iar conducerea le-a transmis oltenilor că aceste este prețul fotbalistului.

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Nikita Stoinov, dorit de U Craiova

„Pentru Stoinov, informația a fost că acea clauză e de 3 milioane de euro. Mai departe nu avem nicio altă discuție. (n.r. Sub 3 milioane nu discutați?) Nu sub 3 milioane, doar am informat că există o clauză.

(n.r. Deci îl vor? Ați luat contact?) Am fost întrebați, dar nu a fost o negociere sau ceva. Pur și simplu am informat care-i clauza. (n.r. Care a fost reacția la 3 milioane?) Nu știu.

(n.r. Dacă oferă 2 milioane?) Dacă avem o clauză setată, de ce am mai setat-o atunci?! Nu e un subiect pe care să-l dezvoltăm”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

  • Stoinov a venit la Dinamo vara trecută și s-a impus imediat ca titular. A strâns 46 de meciuri și un gol.
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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