Bătaie între fotbaliste VIDEO. Și-a tras adversara de păr și nu i-a dat drumul nici după ce a căzut pe gazon

- Două fotbaliste s-au luat la bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana, scor 2-0, în etapa a cincea din campionatul mexican.
Scene rar întâlnite în meciurile de fotbal feminin au avut loc pe „Stadionul Olimpic Benito Juarez”.
Bătaie între două fotbaliste în campionatul Mexicului
Încăierarea a avut loc în minutul 23 al partidei, iar imaginile au adunat peste 688.000 de vizualizări pe platforma X.
Totul a început după un duel pentru minge care a avut loc în apropierea suprafeței de pedeapsă.
Situația a degenerat după ce Miah Zuazua de la Juarez, echipă ale cărei jucătoare sunt supranumite „Las Bravas” („Curajoasele”) a lovit-o pe Natividad Martinez de la Tijuana.
Exact ca într-un ring de lupte, cele două jucătoare s-au așezat față în față și au început să se împingă reciproc. Până în momentul în care Martinez și-a pierdut echilibrul și s-a agățat de părul adversarei pentru a-și amortiza căderea.
Nu i-a dat drumul nici după ce a ajuns la pământ, în ciuda eforturilor depuse de celelalte fotbaliste pentru a le despărți.
După ce spiritele s-au mai liniștit, arbitrul le-a eliminat pe ambele jucătoare. Natividad Martinez a părut surprinsă în momentul în care a văzut cartonașul roșu.
Imaginile au generat un val de critici pe rețelele de socializare, internauții susținând că astfel de incidente pătează imaginea fotbalul feminin, scrie noticiasrcn.com.