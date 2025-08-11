Bătaie între fotbaliste VIDEO. Și-a tras adversara de păr și nu i-a dat drumul nici după ce a căzut pe gazon +11 foto
Miah Zuazua și Natividad Martinez, bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana (FOTO: captură video x.com)
Bătaie între fotbaliste VIDEO. Și-a tras adversara de păr și nu i-a dat drumul nici după ce a căzut pe gazon

Silviu Dumitru
Publicat: 11.08.2025, ora 16:51
Actualizat: 11.08.2025, ora 16:51
  • Două fotbaliste s-au luat la bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana, scor 2-0, în etapa a cincea din campionatul mexican.

Scene rar întâlnite în meciurile de fotbal feminin au avut loc pe „Stadionul Olimpic Benito Juarez”.

Bătaie între două fotbaliste în campionatul Mexicului

Încăierarea a avut loc în minutul 23 al partidei, iar imaginile au adunat peste 688.000 de vizualizări pe platforma X.

Totul a început după un duel pentru minge care a avut loc în apropierea suprafeței de pedeapsă.

Situația a degenerat după ce Miah Zuazua de la Juarez, echipă ale cărei jucătoare sunt supranumite „Las Bravas” („Curajoasele”) a lovit-o pe Natividad Martinez de la Tijuana.

Exact ca într-un ring de lupte, cele două jucătoare s-au așezat față în față și au început să se împingă reciproc. Până în momentul în care Martinez și-a pierdut echilibrul și s-a agățat de părul adversarei pentru a-și amortiza căderea.

Nu i-a dat drumul nici după ce a ajuns la pământ, în ciuda eforturilor depuse de celelalte fotbaliste pentru a le despărți.

După ce spiritele s-au mai liniștit, arbitrul le-a eliminat pe ambele jucătoare. Natividad Martinez a părut surprinsă în momentul în care a văzut cartonașul roșu.

Imaginile au generat un val de critici pe rețelele de socializare, internauții susținând că astfel de incidente pătează imaginea fotbalul feminin, scrie noticiasrcn.com.

Miah Zuazua și Natividad Martinez, bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana (FOTO: captură video x.com)
Miah Zuazua și Natividad Martinez, bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana (FOTO: captură video x.com)

Galerie foto (11 imagini)

Miah Zuazua și Natividad Martinez, bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana (FOTO: captură video x.com) Miah Zuazua și Natividad Martinez, bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana (FOTO: captură video x.com) Miah Zuazua și Natividad Martinez, bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana (FOTO: captură video x.com) Miah Zuazua și Natividad Martinez, bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana (FOTO: captură video x.com) Miah Zuazua și Natividad Martinez, bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana (FOTO: captură video x.com)
+11 Foto
18:57
