„Șucu e cu mobila, nu cu fotbalul!” Gino Iorgulescu, după ce patronul de la Rapid i-a cerut demisia:  „L-a forțat pe Rotaru, să aibă un asociat!”

Gino Iorgulescu (69 de ani) a reacționat după ce Dan Șucu i-a cerut să demisioneze de la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal.

Șeful LPF susține că patronul de la Rapid l-a forțat pe Mihai Rotaru, finanțator la Universitatea Craiova, să-l susțină în această dispută: „Ca să aibă un asociat”.

FRF a anunțat că a aprobat propunerea LPF de modificare a regulamentului, iar cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Iorgulescu a luat decizia la cererea lui Becali, iar Șucu îl acuză pe președintele LPF că o favorizează pe FCSB în detrimentul celorlalte echipe din Superligă.

Gino Iorgulescu, replică pentru Dan Șucu: „Am vrut să scăpăm de hiba din regulament”

„E dreptul lui, nu poate decide el singur chestia asta, domnul Șucu e cam agresiv și crede că lumea e la picioarele dânsului.

Hai să vorbim despre problemă. Era în felul următor: Gigi avea un jucător și nu putea să-l pună pe lista de 25 să joace, eu nu i-am făcut un avantaj lui Gigi, am aflat de la cei care lucrează la Ligă ce se poate întâmpla, cum poate să joace jucătorul pe care îl are Gigi sub contract în momentul ăsta.

Și ei ce făceau? O șmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul și după să facă altul în aceeași zi, nu mai era niciun scandal, nu mai făcea nici Șucu, nimeni. Am zis că de ce să lungim chestia asta ca să facă niște nereguli. E o neregulă, judecând la rece, cum să faci un contract și să faci altul în aceeași zi, să păcălești...

Am vrut să scăpăm de hiba asta din regulament și să facem să poată să-și folosească jucătorii, e făcută pentru toate cluburile”, a spus Iorgulescu la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Eu n-am mai fost la palat de vreo 5-6 ani. Îl respect pe Gigi Becali că face niște lucruri bune pentru fotbal, mai face și pentru oamenii săraci, sper să fie reciproc respectul, să fie o relație cum o vreau cu toți președinții de cluburi. Nu l-am mai văzut pe Gigi decât la televizor de 5-6 ani. Gino Iorgulescu, președinte LPF

Gino Iorgulescu: „Nu mă pun la mintea lui Șucu”

Șeful LPF a explicat că și Rapid va beneficia de această modificare a regulamentului.

„I-am zis lui Șucu când l-am sunat ieri că poate o să fie și el în cupele europene și vor avea accidentați. Așa e la FCSB, la CFR. Și să nu facă o șmecherie românească, de stradă, să facem regulamentul ca lumea. M-am consultat și cu Burleanu și am făcut chestia asta.

Șucu suferă de chestia asta, ar vrea ca tot ce se întâmplă în fotbal să fie numai ca el. Eu zic că se grăbește vorbind așa liber, nu cred că se poate ca toată lumea să creadă că el are dreptate.

Sună urât (n.r. Șucu a spus că Iorgulescu «merge să pupe inelul la palat»), dar eu nu mă pun la mintea lui, să spun altceva despre el. Știu și eu câteva lucruri despre el, cu care aș putea să ies în presă, dar nu sunt prăduitor.

Dacă el vrea să mă măscărească, lumea o să îl judece, o să vadă cine a avut dreptate și cine nu.

Mâine am Adunare Generală, o să le spun tuturor ce s-a întâmplat și ce trebuie să facem, trebuie să luăm la un moment dat tot regulamentul la mână, să facem modificări, statutele toate...”.

Noi nu avem Comisiile de Disciplină, ce să-i facă lui Șucu? Nu are ce să-i facă. Poziția domnului Rotaru e cam pe jumătate, l-a forțat domnul Șucu, să aibă un asociat în chestia asta. Cu domnul Rotaru am vorbit și nu e chiar așa Gino Iorgulescu, președinte LPF

Gino Iorgulescu: „ N-am făcut interesul unei entități, am făcut interesul LPF”

Acuzat că o favorizează pe FCSB în detrimentul celorlalte echipe din Liga 1, Iorgulescu susține că ar trebui să se înțeleagă bine cu toți conducătorii de cluburi.

„Eu știu? El cere demisia, dar trebuie să convingă toate cluburile. Nu se știe niciodată, eu sper să nu aibă șanse, dar la vremea asta, la cum sunt oamenii în România, vedeți și în politică ce se întâmplă.

Eu n-am făcut interesul unei entități, am făcut interesul LPF, ca toate echipele să nu mai facă rezilieri de contracte și în aceeași zi să facă alt contract ca să poată să joace jucătorii. Am făcut o regulă care să fie respectată și să nu mai facă ce au făcut până acum.

Am vorbit cu președintele FRF și a zis că e în interesul echipelor. Dacă unul vrea să fie avantajat numai el, nu pot să fac lucrul ăsta. Șucu se pricepe atât de mult încât îi e frică de «Edjoumaul» ăsta, că îl bate sau pierde meciul cu FCSB.

Și eu am vorbit de principii, nu sunt de acord să facă lucrurile cum le făceau ei. Nu stau să se termine campionatul și să elimin, nu îi pun în situația să îi chem pe la Comisii, am făcut regulamentul să fie ok”.

Nu pot să spun că nu sunt prieten cu Gigi, eu credeam că sunt și cu Șucu, îl tratam ca pe un prieten, sunt prieten și cu Rotaru, nu sunt prieten să stau la cafele, la șprițuri, am făcut-o în tinerețe, dar acum nu mai am chef, am alte probleme. Gino Iorgulescu, președinte LPF

Dani Coman, rival pentru Gino Iorgulescu la șefia LPF: „Nu mi se pare că e constant”

Dani Coman și-a anunțat intenția de a candida la președinția LPF, însă Iorgulescu nu-l consideră un bun conducător.

„Nu mă deranjează declarațiile lui Dani Coman, eu văd ca oponent pe toată lumea care ar vrea să participe la alegeri. O să vedem la vremea respectivă.

Nu pot să-l caracterizez, nu știu dacă e foarte puternic, el a fost la mai multe cluburi, nu știu dacă poate să fie un președinte de Ligă dacă el nu a avut un club statornic, să aibă cel puțin 5-6 ani la un club.

S-a mutat de la unul la altul, nu pot să îl caracterizez și să zic că mi-e frică de el. Eu zic că dacă nu stai la un club mai mulți ani și să-l ții... El a mai și retrogradat, a mai și promovat, nu mi se pare că are o constanță în a conduce cluburile”.

Dacă voi simți că am susținere, că sunt capabil să conduc Liga Profesionistă de Fotbal, atunci da, cu siguranță voi candida. Dacă voi face asta, voi câștiga. Ai auzit bine, da. Dani Coman, președinte FC Argeș

„Nu puteam să ies în public, să mă înjure toată lumea pe nedrept”

Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce a omorât un tânăr într-un accident rutier, fiind sub influența drogurilor, în 2019.

Din cauza acestui scandal, Gino Iorgulescu și-a redus aparițiile în spațiul public.

„Au fost critici, am avut problemele pe care le-am avut, la ce s-a scris prin presă, a înrăit lumea cât nu puteam să ies în public, să mă înjure toată lumea pe nedrept.

Acum, vorbind serios, trebuie să stau să mă gândesc, când a comis-o băiatul meu era bolnav și era major, nu puteam să ies în lume cu toate problemele.

Lumea în România a început să fie rea, de mult timp. Mario nu e bine și nu vreau să vorbesc despre asta”.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport