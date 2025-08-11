A doua victorie cu Standard Liege Mircea Rednic, după victoria cu Genk din campionat: „Nu e deloc rău pentru începutul sezonului”

- Mircea Rednic (63 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa, Standard Liege, din campionatul Belgiei.
- „Les Rouches” au învins-o cu 2-1 pe KRC Genk, una dintre candidatele la titlu.
Rednic a mai antrenat echipa belgiană între 2012 și 2013 și a fost jucătorul lui Standard în perioada 1991-1996
Mircea Rednic, după victoria cu Genk din campionat: „Nu e deloc rău pentru începutul sezonului”
Antrenorul român a fost primul care a recunoscut că succesul echipei sale a venit și cu puțin noroc, conform voetbalprimeur.be.
Echipa lui Mircea Rednic a deschis scorul în minutul 47 al partidei, dintr-un penalty transformat de Thomas Henry.
Tehnicianul român a subliniat că a jucat împotriva unei echipe foarte puternice și a precizat că avantajul de 1-0 la pauză a fost neașteptat.
„În prima repriză, adversarii au dominat posesia, iar noi am scăpat cu noroc de câteva ori. Trebuie să fim sinceri în această privință”, a declarat Rednic.
La pauză, Standard a modificat tactica, o decizie care „a funcționat bine”, după cum a recunoscut chiar antrenorul.
Formația antrenată de Mircea Rednic a majorat diferența în startul reprizei secunde. Marlon Fossey a primit o pasă perfectă de la Henry și a băgat mingea în poartă.
Echipa a avut ocazia să mărească diferența, ratând câteva șanse importante pentru un al treilea gol.
În plus, Rednic a lăudat evoluția noului venit Nkada, despre care a spus:
Nkada este cu adevărat un jucător bun, cu tehnică bună și multă viteză Mircea Rednic
Timothe Nkada, venit pentru aproximativ 2 milioane de euro de la clubul francez Rodez, a jucat 19 minute cu Genk.
Atacantul a înscris 17 goluri și a oferit 5 pase decisive, în cele 31 de meciuri jucate în Ligue 2 pentru Rodez.
În concluzie, tehnicianul român s-a arătat mulțumit de atitudinea jucătorilor săi:
Această victorie este rezultatul implicării lor, au jucat cu sufletul. Șapte puncte din nouă nu sunt deloc rău pentru începutul sezonului. Mircea Rednic
În urma acestui rezultat, Standard ocupă locul 3 în prima ligă a Belgiei, după 3 etape disputate.
În primele 2 meciuri, echipa lui Rednic a învins-o pe La Louviere (scor 2-0) și a remizat cu Dender (scor 1-1)
- Pentru Standard urmează meciul cu Royale Union SG, una dintre echipele cu pretenții ale primei ligi din Belgia. Partida se va juca pe 16 august.