A doua victorie cu Standard Liege Mircea Rednic, după victoria cu Genk din campionat: „Nu e deloc rău pentru începutul sezonului”

Mircea Rednic. Foto: Imago
Campionate

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 11:12
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 11:12
  • Mircea Rednic (63 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa, Standard Liege, din campionatul Belgiei.
  • „Les Rouches” au învins-o cu 2-1 pe KRC Genk, una dintre candidatele la titlu.

Rednic a mai antrenat echipa belgiană între 2012 și 2013 și a fost jucătorul lui Standard în perioada 1991-1996

Mircea Rednic, după victoria cu Genk din campionat: „Nu e deloc rău pentru începutul sezonului”

Antrenorul român a fost primul care a recunoscut că succesul echipei sale a venit și cu puțin noroc, conform voetbalprimeur.be.

Echipa lui Mircea Rednic a deschis scorul în minutul 47 al partidei, dintr-un penalty transformat de Thomas Henry.

Tehnicianul român a subliniat că a jucat împotriva unei echipe foarte puternice și a precizat că avantajul de 1-0 la pauză a fost neașteptat.

În prima repriză, adversarii au dominat posesia, iar noi am scăpat cu noroc de câteva ori. Trebuie să fim sinceri în această privință”, a declarat Rednic.

La pauză, Standard a modificat tactica, o decizie care „a funcționat bine”, după cum a recunoscut chiar antrenorul.

Formația antrenată de Mircea Rednic a majorat diferența în startul reprizei secunde. Marlon Fossey a primit o pasă perfectă de la Henry și a băgat mingea în poartă.

Echipa a avut ocazia să mărească diferența, ratând câteva șanse importante pentru un al treilea gol.

În plus, Rednic a lăudat evoluția noului venit Nkada, despre care a spus:

Nkada este cu adevărat un jucător bun, cu tehnică bună și multă viteză Mircea Rednic

Timothe Nkada, venit pentru aproximativ 2 milioane de euro de la clubul francez Rodez, a jucat 19 minute cu Genk.

Atacantul a înscris 17 goluri și a oferit 5 pase decisive, în cele 31 de meciuri jucate în Ligue 2 pentru Rodez.

În concluzie, tehnicianul român s-a arătat mulțumit de atitudinea jucătorilor săi:

Această victorie este rezultatul implicării lor, au jucat cu sufletul. Șapte puncte din nouă nu sunt deloc rău pentru începutul sezonului. Mircea Rednic

În urma acestui rezultat, Standard ocupă locul 3 în prima ligă a Belgiei, după 3 etape disputate.

În primele 2 meciuri, echipa lui Rednic a învins-o pe La Louviere (scor 2-0) și a remizat cu Dender (scor 1-1)

  • Pentru Standard urmează meciul cu Royale Union SG, una dintre echipele cu pretenții ale primei ligi din Belgia. Partida se va juca pe 16 august.

Mircea Rednic Standard Liege belgia genk
