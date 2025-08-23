Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!

- Bayern s-a impus într-un mod zdrobitor în prima etapă a noii ediții de Bundesliga, scor 6-0, în fața celor de la RB Leipzig.
Bayern a început noul sezon cu o adevărată demonstrație de forță împotriva celor de la Leipzig, formație care în sezonul trecut s-a clasat pe locul #7 în Bundesliga.
Bayern, demonstrație de forță în fața celor de la Leipzig
În prima etapă a noului sezon, campioana en-titre s-a distrat cu cei de la RB Leipzig.
Pe teren propriu, Bayern a avut nevoie de 27 de minute să deschidă scorul. Michael Olise s-a aflat în locul potrivit la momentul potrivit, reușind să trimită în poartă un balon respins în careu de portarul advers.
La 5 minute distanță, Bayern și-a mărit avantajul prin golul marcat de Luis Diaz, fotbalist transferat în această vară de la Liverpool. Scorul primei părți a fost stabilit în minutul 42 de același Michael Olise.
În cea de-a doua repriză, golgheterul Harry Kane și-a intrat în rol și a punctat în minutul 64 pentru 4-0. La 10 minute distanță, britanicul a recidivat, marcând golul 5 pentru Bayern. Peste alte 3 minute, Harry Kane a reușit hattrick-ul și a stabilit scorul final, 6-0.
În următoarea etapă a Bundesligii, Bayern se va deplasa pe terenul celor de la Augsburg, în timp ce RB Leipzig va primi vizita celor de la Heidenheim.