Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!

Bayern s-a impus într-un mod zdrobitor în prima etapă a noii ediții de Bundesliga, scor 6-0, în fața celor de la RB Leipzig.

Bayern a început noul sezon cu o adevărată demonstrație de forță împotriva celor de la Leipzig, formație care în sezonul trecut s-a clasat pe locul #7 în Bundesliga.

Bayern, demonstrație de forță în fața celor de la Leipzig

În prima etapă a noului sezon, campioana en-titre s-a distrat cu cei de la RB Leipzig.

Pe teren propriu, Bayern a avut nevoie de 27 de minute să deschidă scorul. Michael Olise s-a aflat în locul potrivit la momentul potrivit, reușind să trimită în poartă un balon respins în careu de portarul advers.

La 5 minute distanță, Bayern și-a mărit avantajul prin golul marcat de Luis Diaz, fotbalist transferat în această vară de la Liverpool. Scorul primei părți a fost stabilit în minutul 42 de același Michael Olise.

În cea de-a doua repriză, golgheterul Harry Kane și-a intrat în rol și a punctat în minutul 64 pentru 4-0. La 10 minute distanță, britanicul a recidivat, marcând golul 5 pentru Bayern. Peste alte 3 minute, Harry Kane a reușit hattrick-ul și a stabilit scorul final, 6-0.

89 de goluri a marcat Harry Kane în cele 98 de partide jucate pentru Bayern Munchen. A oferit și 26 de pase decisive

În următoarea etapă a Bundesligii, Bayern se va deplasa pe terenul celor de la Augsburg, în timp ce RB Leipzig va primi vizita celor de la Heidenheim.

