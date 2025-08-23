Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu +12 foto
Cristi Bud FOTO: Sport Pictures
Superliga

Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a „stopat cariera”: „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 10:35
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 10:47
  • Cristian Bud (40 de ani), fostul fotbalist al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre revenirea lui Andrea Mandorlini (65 de ani) pe banca ardelenilor.

După ce Dan Petrescu și-a anunțat demisia, patronul CFR-ului, Nelu Varga, a decis să îl readucă la echipă pe Andrea Mandorlini.

LIVE ACUM se joacă  U Craiova - Petrolul » CFR Cluj, meci de coșmar: 11 goluri primite în 4 zile
Citește și
LIVE ACUM se joacă U Craiova - Petrolul » CFR Cluj, meci de coșmar: 11 goluri primite în 4 zile
Citește mai mult
LIVE ACUM se joacă  U Craiova - Petrolul » CFR Cluj, meci de coșmar: 11 goluri primite în 4 zile

Cristi Bud, despre Andrea Mandorlini: „Mi-a stopat cariera”

Cristi Bud a evoluat sub comanda lui Mandorlini la CFR Cluj, în sezonul 2009/2010. Deși a avut o contribuție importantă la titlul câștigat de ardeleni, tehnicianul italian a decis să nu se bazeze pe acesta la meciurile din Liga Campionilor, neincluzându-l pe lista UEFA.

„Mandorlini mi-a stopat mult cariera. Avusesem în vara lui 2010 ofertă de la Anderlecht și nu m-au lăsat că au zis că au nevoie de mine în Champions League. Și Champions League s-a făcut.

Prin golurile mele am avut o contribuție mare la câștigarea campionatului atunci”, a declarat Cristi Bud, pentru prosport.ro.

4 trofee
a câștigat Bud alături de CFR: 2 titluri și 2 Cupe ale României

Cristi Bud, despre Petrescu și Mandorlini: „Nu se compară”

Fostul jucător a vorbit și despre diferențele dintre Dan Petrescu și Andrea Mandorlini, considerând că tehnicianul român este mai bun.

„Dan Petrescu a câștigat cu CFR tot ce se putea câștiga. Are 5 campionate consecutive, cum să-l putem compara cu Mandorlini. Ce a câștigat Mandorlini la CFR ca să fie mai bun decât Petrescu? A fost în două mandate și a câștigat campionatul când eram și eu acolo.

Mandorlini e un antrenor bun, italian, căruia îi place să nu ia gol. Are stilul italian. Amintiți-vă în 2010 câte meciuri au fost de 1-0 sau 2-0. Două sau trei meciuri au fost mai spectaculoase, la Craiova când am câștigat cu 3-2, acasă cu Alba Iulia când am câștigat cu 3-2.

În rest, cam 1-0. Ce-i cert e că nu se poate compara cu Dan Petrescu, cel care a câștigat tot ce era de câștigat la CFR Cluj. Vorbește CV-ul”, a adăugat Cristi Bud.

Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (8).jpg
Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (8).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (1).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (2).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (3).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (4).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

LIGA 2, Etapa #4 Ploaie de goluri în Olimpia Satu Mare - Chindia Târgoviște » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Liga 2
13:54
LIGA 2, Etapa #4 Ploaie de goluri în Olimpia Satu Mare - Chindia Târgoviște » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Citește mai mult
LIGA 2, Etapa #4 Ploaie de goluri în Olimpia Satu Mare - Chindia Târgoviște » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”
Stranieri
09:51
Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”
Citește mai mult
Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
CFR Cluj liga 1 Dan Petrescu cristi bud andrea mandorlini
Știrile zilei din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
12:50
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
12:18
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
12:12
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
12:06
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:33
„Cu oricine jucăm suntem favoriți” Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
„Cu oricine jucăm suntem favoriți”  Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
19:09
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
17:03
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
17:30
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Campionate
11:21
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Citește mai mult
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Tenis
11:15
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea, după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Citește mai mult
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Superliga
09:47
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Citește mai mult
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Ciclism
09:00
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Citește mai mult
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 14 rapid 37 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
24.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share