Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a „stopat cariera”: „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu

Cristian Bud (40 de ani), fostul fotbalist al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre revenirea lui Andrea Mandorlini (65 de ani) pe banca ardelenilor.

După ce Dan Petrescu și-a anunțat demisia, patronul CFR-ului, Nelu Varga, a decis să îl readucă la echipă pe Andrea Mandorlini.

Cristi Bud, despre Andrea Mandorlini: „ Mi-a stopat cariera”

Cristi Bud a evoluat sub comanda lui Mandorlini la CFR Cluj, în sezonul 2009/2010. Deși a avut o contribuție importantă la titlul câștigat de ardeleni, tehnicianul italian a decis să nu se bazeze pe acesta la meciurile din Liga Campionilor, neincluzându-l pe lista UEFA.

„Mandorlini mi-a stopat mult cariera. Avusesem în vara lui 2010 ofertă de la Anderlecht și nu m-au lăsat că au zis că au nevoie de mine în Champions League. Și Champions League s-a făcut.

Prin golurile mele am avut o contribuție mare la câștigarea campionatului atunci”, a declarat Cristi Bud, pentru prosport.ro.

4 trofee a câștigat Bud alături de CFR: 2 titluri și 2 Cupe ale României

Cristi Bud, despre Petrescu și Mandorlini: „Nu se compară”

Fostul jucător a vorbit și despre diferențele dintre Dan Petrescu și Andrea Mandorlini, considerând că tehnicianul român este mai bun.

„Dan Petrescu a câștigat cu CFR tot ce se putea câștiga. Are 5 campionate consecutive, cum să-l putem compara cu Mandorlini. Ce a câștigat Mandorlini la CFR ca să fie mai bun decât Petrescu? A fost în două mandate și a câștigat campionatul când eram și eu acolo.

Mandorlini e un antrenor bun, italian, căruia îi place să nu ia gol. Are stilul italian. Amintiți-vă în 2010 câte meciuri au fost de 1-0 sau 2-0. Două sau trei meciuri au fost mai spectaculoase, la Craiova când am câștigat cu 3-2, acasă cu Alba Iulia când am câștigat cu 3-2.

În rest, cam 1-0. Ce-i cert e că nu se poate compara cu Dan Petrescu, cel care a câștigat tot ce era de câștigat la CFR Cluj. Vorbește CV-ul”, a adăugat Cristi Bud.

