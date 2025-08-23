Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”

Victor Pițurcă (69 de ani) consideră că sezonul actual din Superliga ar putea aduce o nouă campioană.

Fostul selecționer preconizează o luptă între Universitatea Craiova și FCSB pentru titlul de campioană în ediția 2025-2026.

Victor Pițurcă mizează pe Universitatea Craiova: „Putem avea o nouă campioană”

„E prea devreme să facem previziuni despre titlu, dar dacă Universitatea Craiova reușește să continue să adune puncte, putem avea o nouă campioană la finalul sezonului.

Din punctul meu de vedere, doar FCSB poate concura cu ei la titlu. Iar dacă diferența dintre Craiova și FCSB va crește, va fi foarte greu pentru bucureșteni să revină”, a declarat Victor Pițurcă pentru GOLAZO.ro.

După primele șase etape din sezonul regulat, Universitatea Craiova este lider cu 16 puncte, iar FCSB se află pe 15, cu 5 puncte.

Fostul selecționer a lăudat echipa olteană, mai ales după victoria obținută în Conference League pe terenul lui Bașakșehir, 2-1 la Istanbul.

„Craiova arată bine, are constanță și se poate impune în campionat. Cel mai elocvent test pentru valoarea echipei a fost meciul cu Bașakșehir.

Mi-aș dori foarte mult ca Universitatea Craiova să câștige campionatul. Anul trecut a avut șanse, dar sezonul acesta a început foarte bine și acest trend pozitiv poate să-i facă campioni” , a explicat Victor Pițurcă, rămas legat emoțional de Universitatea Craiova, atât din perioada în care a fost jucător, cât și ca antrenor.

„Rapidului nu îi dau șanse la titlu”

În schimb, Rapidul, în opinia fostului antrenor, nu se prezintă ca o echipă capabilă să câștige titlul.

„Rapidului nu îi dau șanse la titlu, deoarece nu văd un joc de echipă suficient de consistent pentru a câștiga campionatul. Costel Gâlcă are foarte mult de muncă, iar situația este dificilă pentru el.

La Rapid, orice punct pierdut poate genera probleme, mai ales că antrenorul este perceput ca un stelist. Totuși, suporterii rapidiști s-au mai emancipat și au devenit mai moderni, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru club.

Este esențial ca ei să fie alături de antrenor și de conducere, pentru că numai împreună pot fi obținute rezultate bune.

Dacă după fiecare punct pierdut fanii își manifestă nemulțumirea și cer demisia antrenorului, lucrurile devin foarte complicate.

Eu sunt un susținător al lui Costel Gâlcă și, din ce am observat, jocul Rapidului nu m-a convins pe deplin. Din declarațiile lui reiese că nici el nu este foarte mulțumit. Este normal să recunoască acest lucru, este un profesionist, un tip direct și onest”.

„Craiova, rezultat mare. FCSB a jucat cu o echipă modestă”

Victor Pițurcă a comentat și evoluțiile echipelor românești în play-off-ul cupelor europene, evidențiind rezultatele contrastante ale formațiilor noastre.

FCSB a remizat 2-2 cu Aberdeen în Europa League, Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă, 2-1, pe terenul lui Bașakșehir în Conference League, în timp ce CFR Cluj a suferit o înfrângere drastică, 7-2, în fața lui Hacken, tot în Conference League.

„Craiova a făcut un rezultat mare pe terenul unei echipe cu jucători puternici. Chiar dacă Bașakșehir nu e o echipă care să rupă gura târgului, s-a văzut că a jucat doar un meci în campionat.

Calificarea nu e jucată, iar Mirel Rădoi și jucătorii trebuie să fie conștienți de asta”, a spus Pițurcă. Despre FCSB, el a adăugat: „FCSB a jucat cu Aberdeen, o echipă modestă”.

Victor Pițurcă, despre națională și calificarea la CM 2026: „Îngrijorare mare”

Întrebat despre implicațiile evoluțiilor echipelor românești în Europa pentru naționala României și calificarea la CM 2026, fostul selecționer nu a fost optimist.

„Pot spune că este îngrijorare mare. Evoluțiile nu sunt consistente”, a avertizat Piți.

Naționala României se află pe locul 3 în grupa din preliminariile CM 2026, cu doar 6 puncte după patru meciuri disputate: 0-1 cu Bosnia (acasă), 5-1 cu San Marino (deplasare), 1-2 cu Austria (deplasare), 2-0 cu Cipru (acasă). Tricolorii întâlnesc Cipru pe 9 septembrie, la Nicosia.

De asemenea, Pițurcă nu vede cu ochi buni exodul tricolorilor din Serie A în campionate considerate mai slab cotate. Fostul selecționer a exemplificat cu plecarea lui Dennis Man de la Parma la PSV Eindhoven:

„Mă așteptam la altceva de la Man, unul dintre cei mai valoroși jucători ai naționalei, nu să plece de la o echipă de valoare medie din Italia într-un campionat mai slab cotat cum este cel al Olandei.

Este un pas în spate pentru Man, chiar dacă va avea posibilitatea să joace în Champions League. Liga olandeză are doar câteva echipe competitive. Sper să se impună la PSV și să joace”.

