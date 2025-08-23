Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine” +8 foto
Victor Pițurcă s-a retras din antrenorat după scurtul mandat la Universitatea Craiova, care a durat în perioada 1 septembrie 2019 - 4 ianuarie 2020 Foto: Sport Pictures
Superliga

Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 11:06
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 11:06
  • Victor Pițurcă (69 de ani) consideră că sezonul actual din Superliga ar putea aduce o nouă campioană.
  • Fostul selecționer preconizează o luptă între Universitatea Craiova și FCSB pentru titlul de campioană în ediția 2025-2026.
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”
Citește și
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”
Citește mai mult
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”

Victor Pițurcă mizează pe Universitatea Craiova: „Putem avea o nouă campioană

„E prea devreme să facem previziuni despre titlu, dar dacă Universitatea Craiova reușește să continue să adune puncte, putem avea o nouă campioană la finalul sezonului.

Din punctul meu de vedere, doar FCSB poate concura cu ei la titlu. Iar dacă diferența dintre Craiova și FCSB va crește, va fi foarte greu pentru bucureșteni să revină”, a declarat Victor Pițurcă pentru GOLAZO.ro.

După primele șase etape din sezonul regulat, Universitatea Craiova este lider cu 16 puncte, iar FCSB se află pe 15, cu 5 puncte.

Fostul selecționer a lăudat echipa olteană, mai ales după victoria obținută în Conference League pe terenul lui Bașakșehir, 2-1 la Istanbul.

„Craiova arată bine, are constanță și se poate impune în campionat. Cel mai elocvent test pentru valoarea echipei a fost meciul cu Bașakșehir.

Mi-aș dori foarte mult ca Universitatea Craiova să câștige campionatul. Anul trecut a avut șanse, dar sezonul acesta a început foarte bine și acest trend pozitiv poate să-i facă campioni”, a explicat Victor Pițurcă, rămas legat emoțional de Universitatea Craiova, atât din perioada în care a fost jucător, cât și ca antrenor.

Bașakșehr - Craiova
Bașakșehr - Craiova

Galerie foto (8 imagini)

Bașakșehr - Craiova Bașakșehr - Craiova Bașakșehr - Craiova Bașakșehr - Craiova Bașakșehr - Craiova
+8 Foto
labels.photo-gallery

Rapidului nu îi dau șanse la titlu”

În schimb, Rapidul, în opinia fostului antrenor, nu se prezintă ca o echipă capabilă să câștige titlul.

„Rapidului nu îi dau șanse la titlu, deoarece nu văd un joc de echipă suficient de consistent pentru a câștiga campionatul. Costel Gâlcă are foarte mult de muncă, iar situația este dificilă pentru el.

La Rapid, orice punct pierdut poate genera probleme, mai ales că antrenorul este perceput ca un stelist. Totuși, suporterii rapidiști s-au mai emancipat și au devenit mai moderni, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru club.

Este esențial ca ei să fie alături de antrenor și de conducere, pentru că numai împreună pot fi obținute rezultate bune.

Dacă după fiecare punct pierdut fanii își manifestă nemulțumirea și cer demisia antrenorului, lucrurile devin foarte complicate.

Eu sunt un susținător al lui Costel Gâlcă și, din ce am observat, jocul Rapidului nu m-a convins pe deplin. Din declarațiile lui reiese că nici el nu este foarte mulțumit. Este normal să recunoască acest lucru, este un profesionist, un tip direct și onest”.

„Craiova, rezultat mare. FCSB a jucat cu o echipă modestă”

Victor Pițurcă a comentat și evoluțiile echipelor românești în play-off-ul cupelor europene, evidențiind rezultatele contrastante ale formațiilor noastre.

FCSB a remizat 2-2 cu Aberdeen în Europa League, Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă, 2-1, pe terenul lui Bașakșehir în Conference League, în timp ce CFR Cluj a suferit o înfrângere drastică, 7-2, în fața lui Hacken, tot în Conference League.

„Craiova a făcut un rezultat mare pe terenul unei echipe cu jucători puternici. Chiar dacă Bașakșehir nu e o echipă care să rupă gura târgului, s-a văzut că a jucat doar un meci în campionat.

Calificarea nu e jucată, iar Mirel Rădoi și jucătorii trebuie să fie conștienți de asta”, a spus Pițurcă. Despre FCSB, el a adăugat: „FCSB a jucat cu Aberdeen, o echipă modestă”.

Victor Pițurcă, despre națională și calificarea la CM 2026: „Îngrijorare mare

Întrebat despre implicațiile evoluțiilor echipelor românești în Europa pentru naționala României și calificarea la CM 2026, fostul selecționer nu a fost optimist.

„Pot spune că este îngrijorare mare. Evoluțiile nu sunt consistente”, a avertizat Piți.

Naționala României se află pe locul 3 în grupa din preliminariile CM 2026, cu doar 6 puncte după patru meciuri disputate: 0-1 cu Bosnia (acasă), 5-1 cu San Marino (deplasare), 1-2 cu Austria (deplasare), 2-0 cu Cipru (acasă). Tricolorii întâlnesc Cipru pe 9 septembrie, la Nicosia.

De asemenea, Pițurcă nu vede cu ochi buni exodul tricolorilor din Serie A în campionate considerate mai slab cotate. Fostul selecționer a exemplificat cu plecarea lui Dennis Man de la Parma la PSV Eindhoven:

„Mă așteptam la altceva de la Man, unul dintre cei mai valoroși jucători ai naționalei, nu să plece de la o echipă de valoare medie din Italia într-un campionat mai slab cotat cum este cel al Olandei.

Este un pas în spate pentru Man, chiar dacă va avea posibilitatea să joace în Champions League. Liga olandeză are doar câteva echipe competitive. Sper să se impună la PSV și să joace”.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Inamicul #1 Giuleștenii l-au înjurat la foc automat la Clinceni! A încercat să-i împace cu imnul Rapidului
Superliga
22:14
Inamicul #1 Giuleștenii l-au înjurat la foc automat la Clinceni! A încercat să-i împace cu imnul Rapidului
Citește mai mult
Inamicul #1 Giuleștenii l-au înjurat la foc automat la Clinceni! A încercat să-i împace cu imnul Rapidului
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
Europa League
19:33
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
Citește mai mult
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
victor piturca Universitatea Craiova Campioana Romaniei liga 1 romania fcsb
Știrile zilei din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
12:50
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
12:18
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
12:12
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
12:06
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:33
„Cu oricine jucăm suntem favoriți” Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
„Cu oricine jucăm suntem favoriți”  Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
19:09
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
17:03
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
17:30
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Campionate
11:21
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Citește mai mult
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Tenis
11:15
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea, după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Citește mai mult
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Superliga
09:47
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Citește mai mult
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Ciclism
09:00
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Citește mai mult
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 14 rapid 37 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
24.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share