Liga 1 FC Botoșani - Csikszereda și U Cluj - Dinamo se joacă astăzi, în etapa #7 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

- FC Botoșani și Csikszereda se întâlnesc în această seară, de la ora 18:45, în etapa #7 a primei ligi.
- Mai târziu, de la 21:30, U Cluj și Dinamo se vor înfrunta în derby-ul etapei.
- Toate meciurile din Liga 1 sunt transmise în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.
UTA și Slobozia au deschis etapa #7 și și-au împărțit punctele după partida de la Arad.
Derby-ul etapei este reprezentat de meciul dintre U Cluj și Dinamo, sâmbătă, două formații care au jucat în play-off-ul Ligii 1 în sezonul trecut.
Etapa se va încheia luni, 25 august, cu partida dintre Hermannstadt și Farul Constanța.
Botoșani - Csikszereda, live de la 18:45
- Stadion: Municipal (Botoșani)
- Arbitru: Horațiu Feșnic. Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei. VAR: Szabolcs Kovacs. AVAR: Andrei Antonie
Universitatea Cluj - Dinamo, live de la 21:30
- Stadion: „Cluj Arena” (Cluj-Napoca)
- Arbitru: George Găman. Asistenți: Laszlo Bucsi, Alexandru Vișan. VAR: Iulian Dima. AVAR: Sebastian Gheorghe
S-au jucat vineri:
Metaloglobus - Rapid 1-2
- Au marcat: Fernandes (min. 43) / Grameni (min. 16), Koljic (min. 21)
- Arbitru: Radu Petrescu. Asistenți: Adrian Ghinguleac, Mihail Grigoriu. VAR: Cristina Trandafir. AVAR: Andrei Constantinescu
- Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni)
UTA Arad - Unirea Slobozia 1-1
- A marcat: Costache (36 pen.) / Șerbănică (90+2)
Echipele de start:
- UTA Arad: Iliev - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Padula - Popescu, Van Durmen - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Slobozia: Rusu - Ibrian, Dinu, Antoche, Șerbănică - Hamdiu, Pop, Purece - Bărbuț, Afalna, Dulcea
- Antrenor: Andrei Prepeliță
- Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenți: Ferencz Tunyogi, Romică Bîrdeș. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Mihai Marica
- Stadion: Francisc von Neuman (Arad)
Duminică, 24 august:
Oțelul Galați - CFR Cluj, live de la 16:15
- Stadion: „Oțelul” (Galați)
Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești, live de la 18:30
- Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)
FCSB - FC Argeș, live de la 21:30
- Stadion: Arena Națională (București)
Luni, 25 august
Hermannstadt - Farul Constanța, live de la 19:00
- Stadion: Municipal (Sibiu)
Clasamentul actualizat al Ligii 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|6
|16
|2
|Rapid
|7
|15
|3
|UTA Arad
|7
|13
|4
|Unirea Slobozia
|7
|11
|5
|Farul Constanța
|6
|10
|6
|FC Botoșani
|6
|9
|7
|U Cluj
|6
|9
|8
|Dinamo
|6
|9
|9
|FC Argeș
|6
|9
|10
|Petrolul Ploiești
|6
|6
|11
|Oțelul Galați
|6
|6
|12
|FCSB
|6
|5
|13
|CFR Cluj
|5
|5
|14
|Hermannstadt
|6
|4
|15
|Metaloglobus
|6
|1
|16
|Csikszereda
|5
|1