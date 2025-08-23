Liga 1 FC Botoșani - Csikszereda și U Cluj - Dinamo  se joacă astăzi , în etapa #7 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat +40 foto
Liga 1 FC Botoșani - Csikszereda și U Cluj - Dinamo se joacă astăzi, în etapa #7 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

alt-text Ștefan Neda , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 10:10
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 10:20
  • FC Botoșani și Csikszereda se întâlnesc în această seară, de la ora 18:45, în etapa #7 a primei ligi.
  • Mai târziu, de la 21:30, U Cluj și Dinamo se vor înfrunta în derby-ul etapei.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt transmise în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.

UTA și Slobozia au deschis etapa #7 și și-au împărțit punctele după partida de la Arad.

Derby-ul etapei este reprezentat de meciul dintre U Cluj și Dinamo, sâmbătă, două formații care au jucat în play-off-ul Ligii 1 în sezonul trecut.

Etapa se va încheia luni, 25 august, cu partida dintre Hermannstadt și Farul Constanța.

Botoșani - Csikszereda, live de la 18:45

  • Stadion: Municipal (Botoșani)
  • Arbitru: Horațiu Feșnic. Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei. VAR: Szabolcs Kovacs. AVAR: Andrei Antonie

Universitatea Cluj - Dinamo, live de la 21:30

  • Stadion: „Cluj Arena” (Cluj-Napoca)
  • Arbitru: George Găman. Asistenți: Laszlo Bucsi, Alexandru Vișan. VAR: Iulian Dima. AVAR: Sebastian Gheorghe

S-au jucat vineri:

Metaloglobus - Rapid 1-2

  • Au marcat: Fernandes (min. 43) / Grameni (min. 16), Koljic (min. 21)
  • Arbitru: Radu Petrescu. Asistenți: Adrian Ghinguleac, Mihail Grigoriu. VAR: Cristina Trandafir. AVAR: Andrei Constantinescu
  • Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni)
Metaloglobus - Rapid FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg
Metaloglobus - Rapid FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg

UTA Arad - Unirea Slobozia 1-1

  • A marcat: Costache (36 pen.) / Șerbănică (90+2)
Echipele de start:

  • UTA Arad: Iliev - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Padula - Popescu, Van Durmen - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Slobozia: Rusu - Ibrian, Dinu, Antoche, Șerbănică - Hamdiu, Pop, Purece - Bărbuț, Afalna, Dulcea
  • Antrenor: Andrei Prepeliță
  • Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenți: Ferencz Tunyogi, Romică Bîrdeș. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Mihai Marica
  • Stadion: Francisc von Neuman (Arad)

Duminică, 24 august:

Oțelul Galați - CFR Cluj, live de la 16:15

  • Stadion: „Oțelul” (Galați)

Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești, live de la 18:30

  • Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

FCSB - FC Argeș, live de la 21:30

  • Stadion: Arena Națională (București)

Luni, 25 august

Hermannstadt - Farul Constanța, live de la 19:00

  • Stadion: Municipal (Sibiu)

Clasamentul actualizat al Ligii 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova616
2Rapid715
3UTA Arad 713
4Unirea Slobozia711
5Farul Constanța610
6FC Botoșani69
7U Cluj69
8Dinamo69
9FC Argeș69
10Petrolul Ploiești66
11Oțelul Galați66
12FCSB65
13CFR Cluj55
14Hermannstadt64
15Metaloglobus61
16Csikszereda51

