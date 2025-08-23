Liga 1 FC Botoșani - Csikszereda și U Cluj - Dinamo se joacă astăzi, în etapa #7 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

FC Botoșani și Csikszereda se întâlnesc în această seară, de la ora 18:45, în etapa #7 a primei ligi.

Mai târziu, de la 21:30, U Cluj și Dinamo se vor înfrunta în derby-ul etapei.

Toate meciurile din Liga 1 sunt transmise în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.

UTA și Slobozia au deschis etapa #7 și și-au împărțit punctele după partida de la Arad.

Derby-ul etapei este reprezentat de meciul dintre U Cluj și Dinamo, sâmbătă, două formații care au jucat în play-off-ul Ligii 1 în sezonul trecut.

Etapa se va încheia luni, 25 august, cu partida dintre Hermannstadt și Farul Constanța.

Botoșani - Csikszereda, live de la 18:45

Stadion: Municipal (Botoșani)

Municipal (Botoșani) Arbitru: Horațiu Feșnic. Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei. VAR: Szabolcs Kovacs. AVAR: Andrei Antonie

Universitatea Cluj - Dinamo, live de la 21:30

Stadion: „Cluj Arena” (Cluj-Napoca)

„Cluj Arena” (Cluj-Napoca) Arbitru: George Găman. Asistenți: Laszlo Bucsi, Alexandru Vișan. VAR: Iulian Dima. AVAR: Sebastian Gheorghe

S-au jucat vineri:

Metaloglobus - Rapid 1-2

Au marcat: Fernandes (min. 43) / Grameni (min. 16), Koljic (min. 21)

Arbitru: Radu Petrescu. Asistenți: Adrian Ghinguleac, Mihail Grigoriu. VAR: Cristina Trandafir. AVAR: Andrei Constantinescu

Radu Petrescu. Adrian Ghinguleac, Mihail Grigoriu. Cristina Trandafir. Andrei Constantinescu Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni)

UTA Arad - Unirea Slobozia 1-1

A marcat: Costache (36 pen.) / Șerbănică (90+2)

Echipele de start:

UTA Arad: Iliev - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Padula - Popescu, Van Durmen - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah

Iliev - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Padula - Popescu, Van Durmen - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Slobozia: Rusu - Ibrian, Dinu, Antoche, Șerbănică - Hamdiu, Pop, Purece - Bărbuț, Afalna, Dulcea

Rusu - Ibrian, Dinu, Antoche, Șerbănică - Hamdiu, Pop, Purece - Bărbuț, Afalna, Dulcea Antrenor: Andrei Prepeliță

Andrei Prepeliță Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenți: Ferencz Tunyogi, Romică Bîrdeș. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Mihai Marica

Istvan Kovacs. Ferencz Tunyogi, Romică Bîrdeș. Sorin Costreie. Mihai Marica Stadion: Francisc von Neuman (Arad)

Duminică, 24 august:

Oțelul Galați - CFR Cluj, live de la 16:15

Stadion: „Oțelul” (Galați)

Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești, live de la 18:30

Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

FCSB - FC Argeș, live de la 21:30

Stadion: Arena Națională (București)

Luni, 25 august

Hermannstadt - Farul Constanța, live de la 19:00

Stadion: Municipal (Sibiu)

Clasamentul actualizat al Ligii 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 16 2 Rapid 7 15 3 UTA Arad 7 13 4 Unirea Slobozia 7 11 5 Farul Constanța 6 10 6 FC Botoșani 6 9 7 U Cluj 6 9 8 Dinamo 6 9 9 FC Argeș 6 9 10 Petrolul Ploiești 6 6 11 Oțelul Galați 6 6 12 FCSB 6 5 13 CFR Cluj 5 5 14 Hermannstadt 6 4 15 Metaloglobus 6 1 16 Csikszereda 5 1

