Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 

Baza Pro Rapid, locul în care generații de fotbaliști ai Rapidului s-au pregătit și au scris istorie, începe să-și schimbe înfățișarea.

Imaginile surprinse de GOLAZO.ro arată o diferență importantă față de situația din februarie: vechea clădire a fost demolată complet, autocarul abandonat a dispărut, iar o parte a curții a fost curățată.

În schimb, fostul teren de fotbal arată aproape la fel ca în urmă cu nouă luni. Ce urmează? Sunt planuri, rămâne de văzut cât se onorează.

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În februarie 2026 clădirea principală a bazei Pro Rapid încă exista, deși ajunsese într-o stare avansată de degradare.

Imobilul în care, odinioară, se pregăteau fotbaliștii giuleșteni era înconjurat de vegetație, iar întreaga bază oferea imaginea unui complex sportiv abandonat. Deja fusese sigilat, deja apăruseră planuri pentru o nouă bază sportivă modernă.

Au demolat vechiul Pro Rapid. Ce urmează

Nouă luni mai târziu, GOLAZO.ro a vizitat din nou locația, iar clădirea nu mai există. În locul ei a rămas o suprafață de pământ, cu urme de moloz și ceva rămășițe.

Au dispărut și autocarul abandonat și o parte dintre resturile care ocupau curtea bazei, inclusiv câteva mașini aflate în paragină. Cumva parcă se pregătește terenul pentru noi investiții. Dar firav.

Imaginile surprinse de GOLAZO.ro surprind însă și ce nu s-a schimbat. Fostul teren de fotbal e în continuare înghițit de vegetație, cu arbuști crescuți pe suprafața de joc și cei 4 stâlpi de nocturnă încă în picioare.

Micile tribune metalice sunt ruginite, acoperite de crengi și buruieni, iar terenurile de tenis din apropiere prezintă, la rândul lor, semne evidente de degradare.

La intrare doar vechea firmă „Pro Rapid”, acoperită parțial de vegetație mai amintește de perioada în care complexul reprezenta una dintre cele mai importante baze de pregătire din fotbalul românesc.

Deocamdată, imaginile arată lucrări de demolare și eliberare a unor suprafețe, nu și începutul reconstrucției propriu-zise a terenurilor sportive.

Investiție de 50 de milioane de lei la Pro Rapid

Schimbările vin după ce pe 10 februarie 2026 Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului 1 și CS Rapid au semnat un protocol pentru modernizarea fostei baze de pregătire.

Proiectul prevede o investiție de aproximativ 50 de milioane de lei (circa 10 milioane de euro), finanțarea urmând să fie asigurată etapizat, în principal din bugetul Sectorului 1.

Conform explicațiilor oferite de Primăria Sectorului 1, obiectivul este transformarea Pro Rapid într-un parc sportiv modern, destinat atât activităților sportive, cât și comunității.

Complexul ar urma să fie integrat în proiectul „Promenada Verde”, care vizează amenajarea malurilor lacurilor din nordul Capitalei.

Termenul estimat de autorități e de maximum doi ani de la semnarea protocolului, ceea ce ar însemna, dacă graficul este respectat, finalizarea investiției până în februarie 2028, adică în mai puțin de un an și jumătate.

Nu există însă o confirmare că lucrările de reconstrucție propriu-zisă au început.

De la baza lui Mircea Lucescu la un teren abandonat

Pro Rapid a fost construită în 1997 la inițiativa lui George Copos și la dorința lui Mircea Lucescu. Complexul a devenit locul de pregătire al unor generații importante de rapidiști, printre care Daniel Pancu, Daniel Niculae, Vasile Maftei și Cristi Săpunaru.

După problemele financiare ale clubului, baza a intrat într-un proces accelerat de degradare. În 2015 a fost pusă sub sechestru ANAF, iar ulterior clădirile și terenurile au fost abandonate.

În februarie 2026 GOLAZO.ro documenta starea dezastruoasă a complexului, cu uși sigilate, clădiri distruse și autocarul Rapidului abandonat lângă cimitir. (foto, mai jos)

Acum, la 9 luni de la acel moment și aproape 30 de ani de la inaugurarea bazei, Pro Rapid pare să intre în drum drept spre modernizare.

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