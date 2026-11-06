Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește  +24 foto
Baza Pro Rapid, locul în care generații de fotbaliști ai Rapidului s-au pregătit și au scris istorie, începe să-și schimbe înfățișarea
Special

Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 06:00
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 06:00
  • Baza Pro Rapid, locul în care generații de fotbaliști ai Rapidului s-au pregătit și au scris istorie, începe să-și schimbe înfățișarea.
  • Imaginile surprinse de GOLAZO.ro arată o diferență importantă față de situația din februarie: vechea clădire a fost demolată complet, autocarul abandonat a dispărut, iar o parte a curții a fost curățată.
  • În schimb, fostul teren de fotbal arată aproape la fel ca în urmă cu nouă luni. Ce urmează? Sunt planuri, rămâne de văzut cât se onorează.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În februarie 2026 clădirea principală a bazei Pro Rapid încă exista, deși ajunsese într-o stare avansată de degradare.

Imobilul în care, odinioară, se pregăteau fotbaliștii giuleșteni era înconjurat de vegetație, iar întreaga bază oferea imaginea unui complex sportiv abandonat. Deja fusese sigilat, deja apăruseră planuri pentru o nouă bază sportivă modernă.

Petrolul, în pericol! „Lupii”, îngrijorați la tribunal: „Este ultima zi. Altfel, se ajunge la depunctare”
Citește și
Petrolul, în pericol! „Lupii”, îngrijorați la tribunal: „Este ultima zi. Altfel, se ajunge la depunctare”
Citește mai mult
Petrolul, în pericol! „Lupii”, îngrijorați la tribunal: „Este ultima zi. Altfel, se ajunge la depunctare”

Au demolat vechiul Pro Rapid. Ce urmează

Nouă luni mai târziu, GOLAZO.ro a vizitat din nou locația, iar clădirea nu mai există. În locul ei a rămas o suprafață de pământ, cu urme de moloz și ceva rămășițe.

Au dispărut și autocarul abandonat și o parte dintre resturile care ocupau curtea bazei, inclusiv câteva mașini aflate în paragină. Cumva parcă se pregătește terenul pentru noi investiții. Dar firav.

Baza Pro Rapid a fost demolată, imagini noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro)
Baza Pro Rapid a fost demolată, imagini noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro)

Galerie foto (24 imagini)

Baza Pro Rapid a fost demolată, imagini noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Baza Pro Rapid a fost demolată, imagini noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Baza Pro Rapid a fost demolată, imagini noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Baza Pro Rapid a fost demolată, imagini noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Baza Pro Rapid a fost demolată, imagini noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro)
+24 Foto
labels.photo-gallery

Imaginile surprinse de GOLAZO.ro surprind însă și ce nu s-a schimbat. Fostul teren de fotbal e în continuare înghițit de vegetație, cu arbuști crescuți pe suprafața de joc și cei 4 stâlpi de nocturnă încă în picioare.

Micile tribune metalice sunt ruginite, acoperite de crengi și buruieni, iar terenurile de tenis din apropiere prezintă, la rândul lor, semne evidente de degradare.

La intrare doar vechea firmă „Pro Rapid”, acoperită parțial de vegetație mai amintește de perioada în care complexul reprezenta una dintre cele mai importante baze de pregătire din fotbalul românesc.

Deocamdată, imaginile arată lucrări de demolare și eliberare a unor suprafețe, nu și începutul reconstrucției propriu-zise a terenurilor sportive.

Investiție de 50 de milioane de lei la Pro Rapid

Schimbările vin după ce pe 10 februarie 2026 Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului 1 și CS Rapid au semnat un protocol pentru modernizarea fostei baze de pregătire.

Proiectul prevede o investiție de aproximativ 50 de milioane de lei (circa 10 milioane de euro), finanțarea urmând să fie asigurată etapizat, în principal din bugetul Sectorului 1.

Conform explicațiilor oferite de Primăria Sectorului 1, obiectivul este transformarea Pro Rapid într-un parc sportiv modern, destinat atât activităților sportive, cât și comunității.

Complexul ar urma să fie integrat în proiectul „Promenada Verde”, care vizează amenajarea malurilor lacurilor din nordul Capitalei.

Termenul estimat de autorități e de maximum doi ani de la semnarea protocolului, ceea ce ar însemna, dacă graficul este respectat, finalizarea investiției până în februarie 2028, adică în mai puțin de un an și jumătate.

Nu există însă o confirmare că lucrările de reconstrucție propriu-zisă au început.

De la baza lui Mircea Lucescu la un teren abandonat

Pro Rapid a fost construită în 1997 la inițiativa lui George Copos și la dorința lui Mircea Lucescu. Complexul a devenit locul de pregătire al unor generații importante de rapidiști, printre care Daniel Pancu, Daniel Niculae, Vasile Maftei și Cristi Săpunaru.

După problemele financiare ale clubului, baza a intrat într-un proces accelerat de degradare. În 2015 a fost pusă sub sechestru ANAF, iar ulterior clădirile și terenurile au fost abandonate.

În februarie 2026 GOLAZO.ro documenta starea dezastruoasă a complexului, cu uși sigilate, clădiri distruse și autocarul Rapidului abandonat lângă cimitir. (foto, mai jos)

Pro Rapid, abandonată (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Pro Rapid, abandonată (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (50 imagini)

Pro Rapid, abandonată (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Pro Rapid, abandonată (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Pro Rapid, abandonată (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Pro Rapid, abandonată (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Pro Rapid, abandonată (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+50 Foto
labels.photo-gallery

Acum, la 9 luni de la acel moment și aproape 30 de ani de la inaugurarea bazei, Pro Rapid pare să intre în drum drept spre modernizare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
Pro Rapid rapid primaria sectorului 1 cs rapid demolare investitie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:00
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
00:15
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
07:00
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
06.11
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06.11
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
06.11
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
B365
05.11
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
Citește mai mult
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share