„Hai să-l aruncăm din avion!” Antrenorul Stelei Roșii i-a lăsat fără reacție pe ziariști după victoria din Ligă: „Mă insultați!”

Steaua Roșie Belgrad a făcut un pas mare spre play-off-ul Ligii Campionilor, după 3-1 în deplasare cu Lech Poznan.

Antrenorul Vladan Milojevic i-a răspuns dur unui jurnalist la conferința din Polonia.

Vladan Milojevic are 55 de ani și e la doilea mandat ca antrenor al Stelei Roșii.

Prima oară, între iunie 2017 și decembrie 2019. În decembrie 2023, s-a întors la clubul belgrădean.

Milojevic: „Cine e vinovat? Ce înseamnă vinovat?”

A reușit două eventuri campionat-cupă în Serbia, în 2024 și 2025.

Acum, speră să califice echipa alb-roșie în faza principală de Champions League.

Matheus, goalkeeperul Stelei Roșii Foto: Imago

După 3-1 la Poznan cu Lech, în prima manșă a turului 3 preliminar, e aproape sigur în play-off-ul competiției.

Tehnicianul s-a enervat la conferință, când un jurnalist sârb i-a amintit de eroarea la gol a portarului Matheus, întrebându-l dacă nu a fost brazilianul vinovat.

„Aș vrea, vă rog, să nu-mi puneți astfel de întrebări. Cine e vinovat? Ce întrebări sunt astea? Ce înseamnă vinovat? Hai să-l aruncăm din avion!”, a șocat Milojevic cu violența răspunsului.

Nu voi mai răspunde niciodată la asemenea întrebări. Mă insultați! Vladan Milojevic, antrenor Steaua Roșie Belgrad

Milojevic, alt motiv de supărare: „Respect, da. Frică, niciodată!”

Chiar și după acest succes, le cere jucătorilor să rămână concentrați.

„ Victoria nu e ceva întâmplător, dar nu vreau să văd euforie. Am spus de la început că vor fi două partide dificile.

Lech e puternică, disciplinată, o formație care știe ce vrea în orice moment. Dacă nu ești concentrat, știe să te pedepsească”, a atras atenția tehnicianul.

„Vom juca la Belgrad ca și cum ar fi 0-0. Lech e încă periculoasă”.

S-a aprins când a fost întrebat dacă îi este teamă de retur.

„Ce înseamnă frică? Nu înțeleg cuvântul ăsta. De ce ar trebui să existe frică? Respect, da. Frică, niciodată!”.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”

Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport