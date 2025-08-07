„Hai să-l aruncăm din avion!” Antrenorul Stelei Roșii i-a lăsat fără reacție pe ziariști după victoria din Ligă: „Mă insultați!”
Vladan Milojevic, antrenor la Steaua Roșie Belgrad din decembrie 2023 Foto: Imago
Liga Campionilor

„Hai să-l aruncăm din avion!” Antrenorul Stelei Roșii i-a lăsat fără reacție pe ziariști după victoria din Ligă: „Mă insultați!”

  • Steaua Roșie Belgrad a făcut un pas mare spre play-off-ul Ligii Campionilor, după 3-1 în deplasare cu Lech Poznan. 
  • Antrenorul Vladan Milojevic i-a răspuns dur unui jurnalist la conferința din Polonia.

Vladan Milojevic are 55 de ani și e la doilea mandat ca antrenor al Stelei Roșii.

Prima oară, între iunie 2017 și decembrie 2019. În decembrie 2023, s-a întors la clubul belgrădean.

Milojevic: „Cine e vinovat? Ce înseamnă vinovat?”

A reușit două eventuri campionat-cupă în Serbia, în 2024 și 2025.

Acum, speră să califice echipa alb-roșie în faza principală de Champions League. 

Matheus, goalkeeperul Stelei Roșii Foto: Imago Matheus, goalkeeperul Stelei Roșii Foto: Imago
Matheus, goalkeeperul Stelei Roșii Foto: Imago

După 3-1 la Poznan cu Lech, în prima manșă a turului 3 preliminar, e aproape sigur în play-off-ul competiției.

Tehnicianul s-a enervat la conferință, când un jurnalist sârb i-a amintit de eroarea la gol a portarului Matheus, întrebându-l dacă nu a fost brazilianul vinovat.

„Aș vrea, vă rog, să nu-mi puneți astfel de întrebări. Cine e vinovat? Ce întrebări sunt astea? Ce înseamnă vinovat? Hai să-l aruncăm din avion!”, a șocat Milojevic cu violența răspunsului.

Nu voi mai răspunde niciodată la asemenea întrebări. Mă insultați! Vladan Milojevic, antrenor Steaua Roșie Belgrad

Milojevic, alt motiv de supărare: „Respect, da. Frică, niciodată!”

Chiar și după acest succes, le cere jucătorilor să rămână concentrați.

Victoria nu e ceva întâmplător, dar nu vreau să văd euforie. Am spus de la început că vor fi două partide dificile.

Lech e puternică, disciplinată, o formație care știe ce vrea în orice moment. Dacă nu ești concentrat, știe să te pedepsească”, a atras atenția tehnicianul.

„Vom juca la Belgrad ca și cum ar fi 0-0. Lech e încă periculoasă”.

S-a aprins când a fost întrebat dacă îi este teamă de retur.

„Ce înseamnă frică? Nu înțeleg cuvântul ăsta. De ce ar trebui să existe frică? Respect, da. Frică, niciodată!”.

