Beșiktaș a învins-o pe Hapoel Beer Sheva, 2-1 joi seară, în Europa League.

Meciul jucat în Georgia a fost suspendat 30 de minute după incidente grave între poliția din Batumi și fanii turci.

Reacția lui Beșiktaș la finalul partidei. Nimeni nu i-a mai oprit să sprijine Palestina.

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Beșiktaș a refuzat să găzduiască la Istanbul meciul cu Hapoel Beer Sheva din motive de securitate și l-a mutat în Georgia (Batumi).

Violența poliției georgiene împotriva fanilor lui Beșiktaș

Acolo au fost incidente grave însă. Jocul a fost suspendat în minutul 25, după ce fanii turci fluturau un steag al Palestinei, polițiștii locali intervenind cu violență în peluza suporterilor alb-negri. Pumni, bastoane și gaze lacrimogene.

O jumătate de oră a durat așteptarea. Echipele s-au întors pe teren și au reluat partida, câștigată în final de Beșiktaș, 2-1.

„Vulturii” lui Beșiktaș și mesajul pro-Palestina : „Eroi cu o poveste”

La sfârșit, jucătorii „vulturilor” s-au răzbunat pe georgieni. Au vrut să le arate că sprijină și ei cauza Palestinei.

S-au fotografiat toți în fața bannerului „Revoltă împotriva ocupației, libertate pentru Palestina”. Mesajul clubului pe social media: „Eroi cu o poveste”.

Hikayesi olan kahramanlar! 🇹🇷🦅 https://t.co/t6FrFYa8CM — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 26, 2026

Kassoum Ouattara, fundașul stânga ivorian, a luat un steag al Palestinei de la fani și l-a așezat pe reclamele electronice din jurul terenului. A acoperit numele UEFA cu steagul palestinian.

Ouattara a acoperit numele UEFA cu steagul Palestinei. Foto: Imago

UEFA a pornit o anchetă după incidentele de la Batumi.

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