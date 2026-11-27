- Beșiktaș a învins-o pe Hapoel Beer Sheva, 2-1 joi seară, în Europa League.
- Meciul jucat în Georgia a fost suspendat 30 de minute după incidente grave între poliția din Batumi și fanii turci.
- Reacția lui Beșiktaș la finalul partidei. Nimeni nu i-a mai oprit să sprijine Palestina.
Beșiktaș a refuzat să găzduiască la Istanbul meciul cu Hapoel Beer Sheva din motive de securitate și l-a mutat în Georgia (Batumi).
Violența poliției georgiene împotriva fanilor lui Beșiktaș
Acolo au fost incidente grave însă. Jocul a fost suspendat în minutul 25, după ce fanii turci fluturau un steag al Palestinei, polițiștii locali intervenind cu violență în peluza suporterilor alb-negri. Pumni, bastoane și gaze lacrimogene.
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O jumătate de oră a durat așteptarea. Echipele s-au întors pe teren și au reluat partida, câștigată în final de Beșiktaș, 2-1.
„Vulturii” lui Beșiktaș și mesajul pro-Palestina: „Eroi cu o poveste”
La sfârșit, jucătorii „vulturilor” s-au răzbunat pe georgieni. Au vrut să le arate că sprijină și ei cauza Palestinei.
S-au fotografiat toți în fața bannerului „Revoltă împotriva ocupației, libertate pentru Palestina”. Mesajul clubului pe social media: „Eroi cu o poveste”.
Kassoum Ouattara, fundașul stânga ivorian, a luat un steag al Palestinei de la fani și l-a așezat pe reclamele electronice din jurul terenului. A acoperit numele UEFA cu steagul palestinian.
UEFA a pornit o anchetă după incidentele de la Batumi.