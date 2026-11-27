În tribunele arenei „Stadium of Light” au avut loc incidente violente în timpul partidei Sunderland - Jagiellonia Bialystok, scor 1-1, din etapa #5 a Europa League.

Mai mulți suporteri polonezi au reușit să intre pe stadion, în ciuda interdicției impuse de UEFA, și s-au luat la bătaie cu fanii gazdelor.

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După violențele extreme de la partidele Olympique Marseille - Levski Sofia și Beșiktaș - Hapoel Beer Sheva, încă un meci disputat joi seară în Europa League a fost afectat de incidente în tribune.

Suporterii formației poloneze nu aveau dreptul să asiste la partida din Anglia, ca urmare a unei sancțiuni dictate de UEFA pentru incidentele provocate la meciurile precedente.

Incidente violente în tribune la Sunderland - Jagiellonia Bialystok

În ciuda interdicției, mai mulți fani ai celor de la Jagiellonia au reușit să achiziționeze bilete în sectoarele rezervate suporterilor englezi.

Altercațiile au izbucnit în primele minute ale partidei, iar polițiștii au intervenit pentru a restabili ordinea și a-i evacua pe suporterii oaspeților implicați în incidente.

Unul dintre spectatorii prezenți la meci a descris momentele petrecute în tribune.

„A fost de-a dreptul înspăimântător. Aproximativ 50 dintre fanii lor au dat buzna și au început să lovească oameni la întâmplare”, a scris acesta, conform thesun.co.uk.

Reprezentanții lui Sunderland estimează însă că aproximativ 20 de suporteri ai clubului polonez au reușit să intre pe stadion, în ciuda interdicției impuse de UEFA.

Sunderland luase măsuri suplimentare înaintea partidei, după ce reprezentanții clubului au descoperit că mai mulți suporteri polonezi încercaseră să cumpere bilete.

Englezii au anulat o parte dintre acestea și au avertizat că fanii oaspeților care vor fi identificați în tribune vor fi evacuați.

Interdicția a venit în urma incidentelor violente dintre suporterii formației poloneze și cei ai lui Levski Sofia, de la partida disputată pe 5 noiembrie, în Bulgaria.

20.000 de euro este amenda primită de clubul polonez. UEFA a activat o sancțiune dictată în iulie 2025, care fusese suspendată

Away fans in the home end #SAFC https://t.co/CuaC6FUyVE — Sunderland Limbs 𝕏 (@LimbsSunderland) November 26, 2026

Sunderland a acuzat clubul polonez că nu a cooperat

La finalul partidei, conducerea clubului englez a emis un comunicat în care a acuzat reprezentanții formației poloneze de lipsă de cooperare și a anunțat că va verifica modul în care suporterii polonezi au reușit să intre pe stadion.

„Clubul Sunderland este dezamăgit de faptul că mai mulți suporteri ai celor de la Jagiellonia Bialystok au fost prezenți în sectoarele rezervate gazdelor de pe Stadium of Light, în timpul partidei din această seară, din UEFA Europa League.

Suporterii aveau interdicție de a asista la partida din această seară, din etapa a cincea, în urma unei sancțiuni disciplinare impuse de forul care conduce fotbalul european.

În perioada premergătoare meciului, clubul a luat măsuri în conformitate cu această sancțiune și a menținut o comunicare constantă cu propriii suporteri, cu Jagiellonia Bialystok și cu UEFA.

Din păcate, Jagiellonia Bialystok nu s-a implicat și nu a cooperat în această privință.

Suntem dezamăgiți că aceste măsuri și comunicări au fost ignorate de unii dintre suporterii oaspeților și vom analiza circumstanțele în care aceștia au reușit să intre pe stadion”, au transmis reprezentanții lui Sunderland.

Comunicatul emis de Sunderland. Foto: „X”, @JamesCopley_

Vineri dimineață, Kamil Swirydowicz, purtătorul de cuvânt al clubului polonez, a respins acuzațiile englezilor.

Nu a fost un grup organizat al suporterilor noștri. Sunderland a fost organizatorul, iar biletele au fost cumpărate prin sistemul lor, astfel că nu putem identifica aceste persoane. Kamil Swirydowicz, purtătorul de cuvânt al clubului polonez

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