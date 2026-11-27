Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a reacționat după înfrângerea suferită de olteni în deplasare, scor 0-4, în fața celor de la Brighton, în Conference League.

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Omul de afaceri consideră că diferența de valoare dintre cele două echipe este prea mare și că formația engleză nu ar trebui să reprezinte un reper pentru cluburile din România.

Mihai Rotaru, după Brighton - U Craiova 4-0 : „E un monstru al fotbalului european”

Patronul Universității Craiova susține că echipa sa avea șanse reduse să obțină un rezultat pozitiv în Anglia

„Nu e un meci din care poți să înveți. Poți să înveți logistic, dar nu ai cum să înveți de la locul 2 din Premier League. Cu șase dintre jucătorii care au fost aseară, au bătut-o și pe Arsenal cu 3-0.

În momentul ăsta, Brighton e un monstru al fotbalului european. Ruben Amorim ne-a spus despre ea că este cea mai bună echipă din lume la ora actuală în jocul unu contra unu și în presing. Presing peste presing, ucide tot.

Nu poți să tragi concluzii după meciul cu Brighton. Poți să te bucuri doar că ai fost acolo, cu mii de suporteri, că ai jucat cu locul 2 din Premier League”, a declarat Rotaru, conform fanatik.ro.

Rotaru a explicat că speranțele oltenilor de a obține un rezultat pozitiv s-au redus considerabil după golurile primite în debutul partidei și eliminarea din prima repriză.

„Eu sunt realist. Speram și eu să facem un rezultat, dar să credem că putem să facem un meci mare cu Brighton… Asta nu am înțeles, entuziasmul din jurul nostru. Speranța s-a dus imediat după ce ai luat gol la începutul meciului, apoi a venit alt gol și eliminarea. Sigur că am visat cu toții, dar, realist vorbind, șansele nu existau.

Brighton este un elefant, un mamut, un balaur al fotbalului european. E o echipă de Champions League, de nivelul lui Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern München.

Eu cred că e chiar de sferturi. E cea mai bună echipă din lume, nu avem ce discuta, în jocul unu contra unu”, a declarat patronul formației din Bănie.

Această echipă a bătut-o pe Arsenal cu 3-0, campioana Angliei. Au bătut-o pe Manchester City. Hai să fim serioși! Dacă am fi mers la Barcelona în deplasare, ce ai fi sperat de acolo? Speri să scapi cu cât mai puține goluri. Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova

Mihai Rotaru, convins că Universitatea Craiova va ajunge în Liga Campionilor

În ciuda înfrângerii din Anglia, patronul Universității Craiova rămâne optimist în privința viitorului echipei.

„Sunt convins că vom ajunge, la un moment dat, în grupele Champions League. Unde ne uităm să luăm puncte? La Slavia Praga, Slovan Bratislava, la echipele din urna a patra, cine o mai fi, Pafos.

O victorie acasă și una în deplasare. Te uiți la mai mult în Champions League? Nu se uită nici cehii, nici polonezii.

Modelul nostru nu e Brighton. Chiar dacă am face lucrurile la fel, e o diferență de 700 de milioane de euro. Trebuie să te uiți ce face Dinamo Zagreb, ce fac Sparta Praga, Slavia Praga, polonezii. Ferencvaros are un buget de 55 de milioane de euro.

Și noi, dacă am avea 50 de milioane de euro, garantez că o dată la doi ani am juca în Champions League”, a completat Mihai Rotaru.

Ne doream foarte mult să dăm lovitura, mai ales având în vedere rezultatul obținut de Craiova Maxima la Leeds. Am început prost, ca și cu Levski. Nu poți să zici că ai pregătit meciul ca să dea ăia gol în minutul unu sau doi, sau cât a fost. Nu cu ăștia ne comparăm. Nu avem nicio concluzie de tras după meciul ăsta. Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova

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