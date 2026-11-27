Dennis Seimen încă e afectat de singura nereușită de la Inter - Stuttgart 2-0, deși presa germană l-a ales nr. 1 la VfB.

Portarul care împlinește marți 21 de ani a avut trei intervenții foarte bune, dar ce pregătise nu i-a ieșit pe „Giuseppe Meazza”.

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Dennis Seimen, portarul cu dublă cetățenie, germană și română, împlinește marți 21 de ani. Chiar de 1 decembrie, ziua națională a României.

Titular la Stuttgart în primul său sezon de Bundesliga și Champions League, a închis poarta în prima repriză pe „Meazza” împotriva Interului lui Cristi Chivu.

„Aceste reflexe! Seimen a avut parade extraordinare”. Cea mai mare notă la Stuttgart

O paradă impresionantă, față-n față cu Spence, scăpat singur, apoi un reflex prompt după bara lui Barella. Și, în repriza a doua, altă reacție la șutul lui Dimarco deviat din zid, la o lovitură liberă.

Seimen l-a blocat pe Spence într-un duel unu la unu. Foto: Imago

A fost apreciat de presa germană. Cotidianul Stimme i-a dat 2, „foarte bine”, cea mai mare notă la echipa sa. Nimeni nu a primit 1, „clasă mondială”.

Diese Reflexe! 🤯 Dennis Seimen hat beim Auswärtsspiel bei Inter Mailand wieder einige starke Paraden gezeigt! 💪 #VfB | #VfB1893 | #UCL | #INTVfB | #StuttgartInternational https://t.co/araxdDdRPr — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) November 26, 2026

Bild a scris despre el că „a ținut mult timp Stuttgart în joc”. Iar VfB a postat un videoclip cu tânărul goalkeeper. Mesajul: „Aceste reflexe! Dennis Seimen a avut parade extraordinare și în meciul cu Inter”.

Dezamăgirea lui Seimen la penalty cu Inter: „Eram pregătit pentru altceva”

Dar Seimen a rămas cu frustrarea de a nu fi apărat penaltyul lui Petar Sucic, la 0-0, în minutul 57. Acela a fost momentul decisiv. Ulterior (74), Lautaro Martinez l-a învins cu un șut fără speranță pentru portar, bară-gol.

Dennis se antrenase și la penaltyuri, inclusiv la Sucic. L-a văzut pe croat weekendul trecut transformând o lovitură de pedeapsă la Atalanta - Inter 4-4.

Seimen, fentat de Sucic la penaltyul decisiv: Inter - Stuttgart 2-0. Foto: Imago

Atunci, Sucic a tras pe jos în dreapta portarului și Seimen a plonjat exact acolo. Numai că mijlocașul nerazzurro a șutat pe mijloc miercuri și a înscris.

„Eram pregătit pentru altceva”, a declarat acesta la DAZN. „Sucic a executat duminică ultimul penalty al Interului. Nu mă așteptam să tragă pe centru cu noi”.

Are șansa revanșei sâmbătă, acasă, contra lui Frankfurt, în Bundesliga. Dacă învinge, Stuttgart depășește Eintracht în clasament și urcă pe 7.

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