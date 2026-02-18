Astăzi se joacă ultimele 4 meciuri ale primei manșe din Play-off-ul Champions League.

De la ora 19:45, la Baku, se joacă meciul Qarabag vs Newcastle, iar de la 22:00 vor începe meciurile Bodo/Glimt vs Inter Milano, Club Brugge vs Atletico Madrid și Olympiakos vs Bayer Leverkusen.

Meci Pronostic Cota Qarabag vs Newcastle 2 & peste 1,5 goluri Newcastle 1.60 Club Brugge vs Atletico Madrid X2 & peste 1,5 goluri 1.50 Olympiakos vs Leverkusen X2 1.51 Bodo/Glimt vs Inter Milano X2 & peste 1,5 goluri Inter 1.70

Qarabag vs Newcastle – confirmă englezii revenirea?

După o serie de 9 meciuri în care a câștigat doar cu PSV în Champions League, Newcastle pare să-și fi revenit. Victoriile cu Tottenham în Premier League și Aston Villa în Cupa Angliei au refăcut moralul echipei lui Eddie Howe. Aceasta a fost afectată în 2026 de accidentări. Și la meciul de astăzi din Azerbaidjan vor lipsi Bruno Guimaraes, Schar, Kraft și Livramento, iar Joelington și Y. Wissa sunt incerți.

Englezii au o valoare mai mare, dar și suficientă experiență pentru a câștiga la Baku. Ei sunt însă avertizați de potențialul celor de la Qarabag care au câștigat cu Benfica, Frankfurt și Copenhaga și au remizat cu Chelsea. Pentru biletul Zilei XBets mizăm pe victoria englezilor și pe cel puțin 2 goluri marcate de aceștia.

PONT: Qarabag vs Newcastle – 2 & peste 1,5 goluri Newcastle – cota 1.60

Club Brugge vs Atletico Madrid – cum ne vor surprinde elevii lui Simeone?

Atletico Madrid a dat peste cap tot ce știam sau credeam că știm despre ea. După un entuziasmant 4-0 cu Barcelona, „Los Cochoneros” au eșuat cu 0-3 în disputa cu Rayo Valecano, echipa lui Andrei Rațiu. Oare ce ne pregătește Simeone pentru meciul de azi cu Club Brugge? Cel mai probabil, pentru a evita emoțiile calificării, acesta va încerca să se întoarcă cu o victorie din Belgia.

În Europa, în 2026, Club Brugge a obținut rezultate mai bune decât adversara din Play-off. Belgienii au câștigat cu 4-1 în Kazahstan cu Kairat Almaty și cu 3-o pe propriul teren cu Marseille. Atletico a remizat în deplasare cu Galatasaray și a pierdut acasă cu Bodo/Glimt, surpriza plăcută a acestei ediții UCL. Având în vedere forța ofensivă a celor două echipe, pentru Biletul Zilei Play-off Champions League mizăm că Atletico nu pierde și că se vor înscrie cel puțin 2 goluri.

PONT: Club Brugge vs Atletico Madrid – X2 & peste 1,5 goluri – cota 1.50

Olympiakos vs Leverkusen – meci deschis oricărui rezultat

Olympiakos și Leverkusen au terminat pe 18 și, respectiv, pe 16 în Grupa Champions League. Grecii au obținut 3 victorii și 2 remize, în timp ce nemții au obținut 3 victorii și 3 remize. Ambele formații au primit câte 14 goluri, dar nemții au înscris de 13 ori, în timp ce grecii de doar 10 ori.

Grecii s-au calificat în Play-off după ce au câștigat ultimele 3 meciuri din Grupa UCL. În campionat ei nu au reușit aceleași performanțe. Cu o singură victorie în ultimele 4 meciuri, fotbaliștii antrenați de Jose Luis Mendilibar au coborât pe 2 în campionat. Îngrijorător este faptul că nu au marcat în ultimele 2 meciuri. Grecii încep meciul de astăzi cu avantajul moral al victoriei cu 2-0 obținută în meciul direct disputat în urmă cu doar o lună pe propriul teren. Însă, astăzi datele problemei vor fi altele.

PONT: Olympiakos vs Leverkusen – X2 – cota 1.51

Bodo/Glimt vs Inter Milano – continuă minunea norvegiană?

Bodo/Glimt s-a calificat în Play-off după trei rezultate greu de anticipat. În ultimele 3 meciuri din Grupă ei au remizat cu Dortmund în Germania, au câștigat cu 3-1 meciul de pe teren propriu cu Manchester City, dar și deplasarea de la Atletico Madrid cu 2-1.

Campionatul Norvegiei s-a terminat în noiembrie. De atunci fotbaliștii de la Bodo/Glimt au jucat doar în Europa și în amicale. Au trecut 3 săptămâni de la ultimul meci, iar echipa antrenată de Cristi Chivu poate profita de acest aspect. Oricum, italienii care au jucat două din ultimele 3 finale UCL și conduc detașat în Serie A sunt marii favoriți ai acestui meci, motiv pentru care am ales să mizăm că jucătorii nerrazuri nu vor pierde și că vor înscrie de cel puțin două ori.

PONT: Bodo/Glimt vs Inter Milano – X2 & peste 1,5 goluri Inter – cota 1.70

