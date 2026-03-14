Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out

- Oțelul Galați o va întâlni pe Csikszereda, de la 18:15, în prima rundă din play-out-ul Superligii.
- Astăzi se va juca și unul dintre derby-urile etapei: Rapid - Dinamo, de la 21:00
- Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Startul noii faze a campionatului vine cu partide atractive încă din prima etapă, în special în play-off, unde sunt programate derby-urile Rapid - Dinamo și U Cluj - CFR Cluj. În play-out, FCSB, campioana en-titre a României, o va înfrunta pe Metaloglobus.
Astăzi, 14 martie:
Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE de la 18:15 (play-out)
- Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Marica Mihai Marius și Vatamanu Cosmin. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
- Stadion: Oțelul (Galați)
Rapid - Dinamo, LIVE de la 21:00 (play-off)
- Arbitru: Kovacs Istvan. Asistenți: Tunyogi Ferencz și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR: Popa Cătălin. Arbitru AVAR: Slabu Stelian
- Stadion: Giulești (București)
Duminică, 15 martie:
Farul - Petrolul, LIVE de la 15:00 (play-out)
FCSB - Metaloglobus, LIVE de la 20:30 (play-out)
Luni, 16 martie:
FC Botoșani - Unirea Slobozia, LIVE de la 17:30 (play-out)
Universitatea Cluj - CFR, LIVE de la 20:30 (play-off)
S-au jucat:
Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1
- A marcat: Bettaieb ('26)
Echipele de start:
- Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Al. Crețu, Cicâldău, Bancu – D. Barbu, Al Hamlawi, Baiaram
- Rezerve: Isenko, Lung jr, Fl. Ștefan, Mogoș, Badelj, Stefanovic, Teles, Houri, Băsceanu, Munteanu, Etim, Nsimba
- Antrenor: Filipe Coelho
- FC Argeș: Căbuz – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Sierra, Garutti, Rață – Rădescu, Matos, Bettaieb
- Rezerve: Straton, Crăciun, Idow, Seto, Blagaic, Pîrvu, R. Moldoveanu, Brobbey, Manole, Moldovan, Tofan
- Antrenor: Bogdan Andone
- Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova
- Arbitru: Rareș Vidican. A1: Marius Badea, A2: Raul Ghiciulescu. VAR: Ionuț Coza. AVAR: Lucian Rusandu
UTA Arad - FC Hermannstadt 3-2
- Au marcat: Căpușă ('2, aut), Benga ('6), Roman ('53)/ Chi'u ('60), Buș ('90+2)
- UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, A. Roman, Tzionis - M. Coman
- Rezerve: Tordai, Stolnik, Padula, Hrezdac, Țăroi, Ciubăncan, Ndon, Fl. Iacob, L. Mihai
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Hermannstadt : Lazar - Căpușă, I, Stoica, Chorbadzhiyski, Ciubotaru - Jair, Zargary , Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic
- Rezerve: Muțiu, I. Pop, Issah, Bartsan, Simba, Buș, Afalna, Gjorgjievski, Ritivoi, Karo, Stancu, Balaure, Albu
- Antrenor: Dorinel Munteanu
- Stadion: Arena „Francis Neuman” - Arad
- Arbitru: Iulian Călin. A1: George Neacșu, A2: Alexandru Vodă. VAR: Horia Mladinovici. AVAR: Marius Omuț
Clasamentul în play-off:
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|1
|30
|2
|FC Argeș
|1
|28
|3
|Rapid
|0
|28
|4
|U Cluj
|0
|27
|5
|CFR Cluj
|0
|27*
|6
|Dinamo
|0
|26
Clasamentul în play-out:
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad
|1
|25*
|8
|FCSB
|0
|23
|9
|FC Botoșani
|0
|21
|10
|Oțelul Galați
|0
|21*
|11
|Farul Constanța
|0
|19*
|12
|Petrolul Ploiești
|0
|16
|13
|Csikszereda
|0
|16
|14
|Unirea Slobozia
|0
|13*
|15
|FC Hermannstadt
|1
|12*
|16
|Metaloglobus
|0
|6