Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Publicat: 14.03.2026, ora 09:04
Actualizat: 14.03.2026, ora 09:08
  • Oțelul Galați o va întâlni pe Csikszereda, de la 18:15, în prima rundă din play-out-ul Superligii.
  • Astăzi se va juca și unul dintre derby-urile etapei: Rapid - Dinamo, de la 21:00
  • Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Startul noii faze a campionatului vine cu partide atractive încă din prima etapă, în special în play-off, unde sunt programate derby-urile Rapid - Dinamo și U Cluj - CFR Cluj. În play-out, FCSB, campioana en-titre a României, o va înfrunta pe Metaloglobus.

Astăzi, 14 martie:

Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE de la 18:15‎‎‎‎‎‎ (play-out)

  • Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Marica Mihai Marius și Vatamanu Cosmin. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Oțelul (Galați)

Rapid - Dinamo, LIVE de la 21:00 (play-off)

  • Arbitru: Kovacs Istvan. Asistenți: Tunyogi Ferencz și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR: Popa Cătălin. Arbitru AVAR: Slabu Stelian
  • Stadion: Giulești (București)

Duminică, 15 martie:

Farul - Petrolul, LIVE de la 15:00 (play-out)

FCSB - Metaloglobus, LIVE de la 20:30 (play-out)

Luni, 16 martie:

FC Botoșani - Unirea Slobozia, LIVE de la 17:30 (play-out)

Universitatea Cluj - CFR, LIVE de la 20:30 (play-off)

S-au jucat:

Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1

  • A marcat: Bettaieb ('26)

VIDEO. Golul marcat de Bettaieb, care a decis meciul U Craiova - FC Argeș

Echipele de start:

  • Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Al. Crețu, Cicâldău, Bancu – D. Barbu, Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Isenko, Lung jr, Fl. Ștefan, Mogoș, Badelj, Stefanovic, Teles, Houri, Băsceanu, Munteanu, Etim, Nsimba
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • FC Argeș: Căbuz – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Sierra, Garutti, Rață – Rădescu, Matos, Bettaieb
  • Rezerve: Straton, Crăciun, Idow, Seto, Blagaic, Pîrvu, R. Moldoveanu, Brobbey, Manole, Moldovan, Tofan
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova
  • Arbitru: Rareș Vidican. A1: Marius Badea, A2: Raul Ghiciulescu. VAR: Ionuț Coza. AVAR: Lucian Rusandu
UTA Arad - FC Hermannstadt 3-2

  • Au marcat: Căpușă ('2, aut), Benga ('6), Roman ('53)/ Chi'u ('60), Buș ('90+2)
  • UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, A. Roman, Tzionis - M. Coman
  • Rezerve: Tordai, Stolnik, Padula, Hrezdac, Țăroi, Ciubăncan, Ndon, Fl. Iacob, L. Mihai
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Hermannstadt : Lazar - Căpușă, I, Stoica, Chorbadzhiyski, Ciubotaru - Jair, Zargary , Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic
  • Rezerve: Muțiu, I. Pop, Issah, Bartsan, Simba, Buș, Afalna, Gjorgjievski, Ritivoi, Karo, Stancu, Balaure, Albu
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Stadion: Arena „Francis Neuman” - Arad
  • Arbitru: Iulian Călin. A1: George Neacșu, A2: Alexandru Vodă. VAR: Horia Mladinovici. AVAR: Marius Omuț

Clasamentul în play-off:

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova130
2FC Argeș128
3Rapid028
4U Cluj027
5CFR Cluj027*
6Dinamo026
*️ - beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out:

LocEchipăMeciuriPuncte
7UTA Arad 125*
8FCSB023
9FC Botoșani021
10Oțelul Galați021*
11Farul Constanța019*
12Petrolul Ploiești016
13Csikszereda 016
14Unirea Slobozia013*
15FC Hermannstadt112*
16Metaloglobus 06
*️ - beneficiază de rotunjire

