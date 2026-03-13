„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”

Stadionul Nicolae Dobrin din Pitești este în lucru.
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 21:51
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 22:19
  • Compania care se ocupă de construcția noului stadion din Pitești a publicat informații actualizate despre procesul de ridicare a arenei „Nicolae Dobrin”
„Stadionul Nicolae Dobrin din Pitești nu mai este doar un plan, devine realitate.

În locul unde generații întregi au trăit emoția fotbalului, se mișcă pământul la propriu, iar terenul este pregătit pas cu pas pentru viitoarea arenă a orașului.

Executăm excavări ample, cu o mobilizare puternică în șantier și multă energie, pregătind terenul pentru una dintre cele mai importante investiții sportive din România.

Viitorul stadion va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va permite organizarea competițiilor sportive de cel mai înalt nivel, devenind și prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor.

Totodată, proiectul va integra facilități moderne pentru sportivi, spectatori, mass-media și oficiali, alături de spații complementare, parcări și amenajări exterioare, concepute unitar pentru a crea un complex sportiv complet”, au scris cei de la „Construcții Erbașu” pe pagina de Facebook.

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

  • 15.200 de locuri
  • Parcare de 500 de locuri 
  • sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED
  • muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș
  • sală de forță de minimum 500 mp
  • două săli pentru saună
  • sală de recuperare
  • cabinet medical
  • cabinet antidoping
  • sală de antrenament multifuncțională 

