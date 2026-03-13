Câștigăm mai mult la CM Protestul europenilor a forțat FIFA să ia o decizie legată de Mondial care ar ajuta și România +6 foto
Man și Ghiță se luptă pentru calificarea la Mondial Fotomontaj GOLAZO.ro
Câștigăm mai mult la CM Protestul europenilor a forțat FIFA să ia o decizie legată de Mondial care ar ajuta și România

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 09:27
  • România ar câștiga și ea după ce FIFA s-a răzgândit, influențată de protestul federațiilor europene. Totul este ca naționala lui Mircea Lucescu să se califice la CM 2026. 

Pe 17 decembrie, FIFA a anunțat bonusurile pentru viitorul Campionat Mondial.

Suma totală, 727 de milioane de dolari, cu 50% mai mare față de cea de la CM 2022. Dar și numărul echipelor crește substanțial.

De la 32 de naționale prezente la turneul final din Qatar la 48 de participante în această vară, la competiția organizată în SUA, Canada și Mexic. 16 selecționate în plus!

Toate premiile sunt mai importante, începând cu cele de bază.

10,5 milioane de dolari
este suma minimă garantată fiecărei naționale calificate la Mondial: 9 milioane pentru participare, 1,5 pentru pregătirea turneului

FIFA a anunțat premii mai mari, dar Europa se teme că va ieși în pierdere la CM 2026!

Și totuși, federațiile europene au protestat la FIFA, considerând premiile prea mici. Erau speriate mai ales de taxele plătite în Statele Unite.

Spre deosebire de Canada și Mexic, SUA refuză anularea taxelor pentru participante, așa cum se obișnuiește în țările-gazdă CM.

Infantino nu a reușit să-l convingă pe Trump să renunțe la taxe pe durata CM âFoto: Imago Infantino nu a reușit să-l convingă pe Trump să renunțe la taxe pe durata CM âFoto: Imago
Infantino nu a reușit să-l convingă pe Trump să renunțe la taxe pe durata CM

Nu doar atât. Sunt dezavantajate și de cursul dolar-euro. Iar costurile sunt mai mari în America la transport, hoteluri, cantonamente.

Concluzia forurilor continentale: chiar dacă premiile FIFA au crescut, ele vor pierde bani față de CM 2022. De aceea se tem de acest Mondial.

FIFA crește și mai mult bonusurile, după protestul europenilor

Protestul ar avea efect. Pentru că, urmare a reacției vehemente a Europei, sprijinită puternic de UEFA, FIFA vrea să crească bonusurile, susține L’Equipe.

Inclusiv cele de bază. Suma garantată pentru simpla prezență va fi mai mare de 9 milioane $. La fel, banii pentru pregătirea CM 2026 nu vor mai fi doar 1,5 milioane.

E posibil ca FIFA să anunțe această modificare financiară pe 30 aprilie, la Congresul forului mondial de la Vancouver (Canada).

Naționala are acum cea mai grea provocare: Turcia și Slovacia/Kosovo

Rămâne ca naționala Mircea Lucescu să-și ducă la capăt cea mai dificilă misiune: să se califice!

Are două meciuri grele în baraj. Iar semifinala e cea mai complicată: pe 26 martie, la Istanbul, cu Turcia.

Dacă înving, „tricolorii” vor juca finala play-off-ului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea duelului Slovacia - Kosovo.

