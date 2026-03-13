UTA ARAD - HERMANNSTADT. Formația antrenată de Adrian Mihalcea (49 de ani) a deschis scorul în minutul 2, după un autogol uluitor.

Play-out-ul din Liga 1 a început cu o fază antologică. În minutul 2 al meciului de la Arad, UTA a dezvoltat o acțiune pe flancul drept prin Sota Mino (31 de ani).

Mijlocașul japonez a centrat în careu spre Marius Coman (29 de ani), mingea a fost însă deviată și nu a mai ajuns la atacantul gazdelor.

Faza părea rezolvată de Ionuț Stoica (38 de ani), fundașul central și căpitanul lui Hermannstadt, care avea mingea sub control în careul mic. Însă ce a urmat se vede rar pe terenurile de fotbal.

Veteranul oaspeților a încercat să degajeze balonul din zona periculoasă, însă a făcut-o, din doar câțiva metri, direct în fața coechipierului său, Tiberiu Căpușă (27 de ani)! Iar mingea a ricoșat direct în poarta sibienilor.

Fostul jucător al Farului a rămas întins pe gazon timp de câteva secunde înainte de a continua partida, fiind zdruncinat serios de lovitură.

Dezastrul a continuat pentru Hermannstadt, care s-a văzut condusă cu 0-2 încă din minutul 6, după ce Alexandru Benga (36 de ani) a marcat în urma unui corner.

