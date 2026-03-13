  „S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația clubului bucureștean și a spus care este starea de spirit din vestiar, după ratarea play-off-ului.

De la introducerea sistemului cu play-off și play-out în Liga 1, mai exact din stagiunea 2015/2016, acest an a fost primul în care campioana en-titre nu a reușit să prindă un loc în top 6.

Mihai Stoica, după ce FCSB a ratat play-off -ul: „ S-a instaurat panica”

Mihai Stoica a explicat ce s-a întâmplat la FCSB după ratarea calificării în play-off și a oferit mai multe exemple de echipe care au avut un regres major, deși anterior avuseseră performanțe notabile.

„La noi s-a instaurat panica. Când trăiești o deziluzie, pierzi un meci, o calificare, treci repede peste sentiment pentru că urmează alt meci. Dar ratarea play-off-ului a adus un sentiment de jenă și o panică.

Ai atâtea exemple de echipe care au fost numai în top și au început un declin care apoi nu s-a mai oprit. Uitați-vă la Copenhaga, la Tottenham, Juventus, Tottenham. Liverpool a cheltuit aproape 600 de milioane și pierde cu Galatasaray.

Sunt foarte multe exemple. Nu e o scuză, motivele sunt multe. Orice se rezolva altfel, eram în play-off.

Nu știi însă dacă era mai bine. Decât să termini pe 5-6 în play-off, mai bine câștigi play-out-ul. Nu cred că însă că dacă ne calificam în play-off am fi ratat un loc de Europa”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

