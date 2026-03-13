Gabor Kubatov (60 de ani), președintele lui Ferencvaros, a ironizat echipele românești, după victoria echipei sale cu Braga, scor 2-0, în prima manșă din optimile Europa League.

Ferencvaros își continuă parcursul spectaculos din Europa League, unde e la un pas de calificarea în sferturi.

Maghiarii au încheiat pe locul 12 faza ligii, cu 15 puncte, apoi au eliminat-o pe Ludogorets (4-1 la general) și sunt aproape de a-i scoate din competiție și pe portughezii de la Braga.

Omul lui Orban râde de România! Controversatul șef al lui Ferencvaros, mesaj ironic la adresa Ligii 1

La o zi după meci, controversatul Kubatov, președintele clubului, a postat pe contul de Facebook un mesaj în care a ironizat echipele românești:

„În schimb, Ferencvaros...

Ferencvaros > România. Fradi, de una singură, a obținut mai multe puncte în clasamentul coeficienților UEFA decât toate echipele românești la un loc”.

Cifrele sunt reale!

Deși la prima vedere poate părea exagerat, România având în acest sezon două echipe în grupele europene, mesajul lui Kubatov e real.

Ferencvaros chiar a adunat în acest sezon mai multe puncte decât toate cele 4 reprezentante ale României în Europa, FCSB, Craiova, CFR și U Cluj.

Maghiarii au înregistrat 4 victorii, un egal și o înfrângere în preliminarii, apoi 6 victorii, 3 egaluri și doar 2 înfrângeri în în faza principală din Europa League. Dacă adăugăm și bonusul primit pentru locul 12 în faza ligii și calificarea în optimile Europa League, totalul punctelor strânse ajunge la 23.750.

Bilanțul echipelor românești:

FCSB - 9.500

U Craiova - 9.000

CFR Cluj - 4.000

U Cluj - 0.500

TOTAL: 23.000

Ferencvaros a impresionat în acest sezon după ce a ratat mai întâi calificarea în faza principală a Ligii Campionilor, fiind eliminată în play-off de Qarabag (4-5 la general).

În Europa League, maghiarii au pierdut abia în ultima etapă primul meci! Doar Nottingham Forest a reușit să-i învingă, 4-0.

Au fost un adevărat coșmar pentru Ludogorets, pe care a înfruntat-o în preliminariile UCL, în faza principală din EL, dar și în șaisprezecimile EL, impunându-se de fiecare dată.

Rezultatele lui Ferencvaros în acest sezon:

Turul 2 UCL: 2-1 și 4-3 cu Noah (Armenia)

Turul 3 UCL: 0-0 și 3-0 cu Ludogorets (Bulgaria)

Play-off UCL: 1-3 și 3-2 cu Qarabag (Azerbaidjan)

Faza ligii EL: 1-1 cu Viktoria Plzen (Cehia)

Faza ligii EL: 1-0 cu Genk (Belgia)

Faza ligii EL: 3-2 cu RB Salzburg (Austria)

Faza ligii EL: 3-1 cu Ludogorets (Bulgaria)

Faza ligii EL: 1-1 cu Fenerbahce (Turcia)

Faza ligii EL: 2-1 cu Rangers (Scoția)

Faza ligii EL: 1-1 cu Panathinaikos (Grecia)

Faza ligii EL: 0-4 cu Nottingham Forest (Anglia)

Șaisprezecimi EL: 1-2 și 2-0 cu Ludogorets (Bulgaria)

Optimi EL: 2-0 cu Braga (Portugalia)

Cine e Gabor Kubatov

Președintele lui Ferencvaros e nimeni altul decât mâna dreaptă a lui Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei. Este vicepreședintele partidului Fidesz și parlamentar încă din 2006. E recunoscut drept strategul lui Orban în campaniile electorale, pentru care ar fi încropit o bază de dată cu alegători și apartenența politică a acestora pentru a-și motiva propriul elector la alegeri.

O conduce pe Ferencvaros din 2011, perioadă în care echipa sa a câștigat 8 titluri, 4 Cupe, două Supercupe și Cupa Ligii de două ori. A reușit să aducă pe banca maghiarilor antrenori cu nume importante ca Thomas Doll, Serhii Rebrov, Dejan Stankovic sau Robbie Keane, actualul tehnician.

În această perioadă, maghiarii au jucat o dată în grupele Ligii Campionilor, în 2020, de 5 ori în Europa League și o dată în Conference League. Mai mult, sunt pentru al patrulea an consecutiv în primăvara europeană.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport