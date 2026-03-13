Omul lui Orban râde de România! Controversatul șef al lui Ferencvaros, mesaj ironic la adresa Ligii 1
Gabor Kubatov, alături de Viktor Orban
Europa League

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 21:28
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 21:29
  • Gabor Kubatov (60 de ani), președintele lui Ferencvaros, a ironizat echipele românești, după victoria echipei sale cu Braga, scor 2-0, în prima manșă din optimile Europa League.

Ferencvaros își continuă parcursul spectaculos din Europa League, unde e la un pas de calificarea în sferturi.

Maghiarii au încheiat pe locul 12 faza ligii, cu 15 puncte, apoi au eliminat-o pe Ludogorets (4-1 la general) și sunt aproape de a-i scoate din competiție și pe portughezii de la Braga.

Omul lui Orban râde de România! Controversatul șef al lui Ferencvaros, mesaj ironic la adresa Ligii 1

La o zi după meci, controversatul Kubatov, președintele clubului, a postat pe contul de Facebook un mesaj în care a ironizat echipele românești:

„În schimb, Ferencvaros...
Ferencvaros > România. Fradi, de una singură, a obținut mai multe puncte în clasamentul coeficienților UEFA decât toate echipele românești la un loc”.

Cifrele sunt reale!

Deși la prima vedere poate părea exagerat, România având în acest sezon două echipe în grupele europene, mesajul lui Kubatov e real.

Ferencvaros chiar a adunat în acest sezon mai multe puncte decât toate cele 4 reprezentante ale României în Europa, FCSB, Craiova, CFR și U Cluj.

Maghiarii au înregistrat 4 victorii, un egal și o înfrângere în preliminarii, apoi 6 victorii, 3 egaluri și doar 2 înfrângeri în în faza principală din Europa League. Dacă adăugăm și bonusul primit pentru locul 12 în faza ligii și calificarea în optimile Europa League, totalul punctelor strânse ajunge la 23.750.

Bilanțul echipelor românești:

  • FCSB - 9.500
  • U Craiova - 9.000
  • CFR Cluj - 4.000
  • U Cluj - 0.500
  • TOTAL: 23.000

Ferencvaros a impresionat în acest sezon după ce a ratat mai întâi calificarea în faza principală a Ligii Campionilor, fiind eliminată în play-off de Qarabag (4-5 la general).

În Europa League, maghiarii au pierdut abia în ultima etapă primul meci! Doar Nottingham Forest a reușit să-i învingă, 4-0.

Au fost un adevărat coșmar pentru Ludogorets, pe care a înfruntat-o în preliminariile UCL, în faza principală din EL, dar și în șaisprezecimile EL, impunându-se de fiecare dată.

Rezultatele lui Ferencvaros în acest sezon:

  • Turul 2 UCL: 2-1 și 4-3 cu Noah (Armenia)
  • Turul 3 UCL: 0-0 și 3-0 cu Ludogorets (Bulgaria)
  • Play-off UCL: 1-3 și 3-2 cu Qarabag (Azerbaidjan)
  • Faza ligii EL: 1-1 cu Viktoria Plzen (Cehia)
  • Faza ligii EL: 1-0 cu Genk (Belgia)
  • Faza ligii EL: 3-2 cu RB Salzburg (Austria)
  • Faza ligii EL: 3-1 cu Ludogorets (Bulgaria)
  • Faza ligii EL: 1-1 cu Fenerbahce (Turcia)
  • Faza ligii EL: 2-1 cu Rangers (Scoția)
  • Faza ligii EL: 1-1 cu Panathinaikos (Grecia)
  • Faza ligii EL: 0-4 cu Nottingham Forest (Anglia)
  • Șaisprezecimi EL: 1-2 și 2-0 cu Ludogorets (Bulgaria)
  • Optimi EL: 2-0 cu Braga (Portugalia)

Cine e Gabor Kubatov

Președintele lui Ferencvaros e nimeni altul decât mâna dreaptă a lui Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei. Este vicepreședintele partidului Fidesz și parlamentar încă din 2006. E recunoscut drept strategul lui Orban în campaniile electorale, pentru care ar fi încropit o bază de dată cu alegători și apartenența politică a acestora pentru a-și motiva propriul elector la alegeri.

O conduce pe Ferencvaros din 2011, perioadă în care echipa sa a câștigat 8 titluri, 4 Cupe, două Supercupe și Cupa Ligii de două ori. A reușit să aducă pe banca maghiarilor antrenori cu nume importante ca Thomas Doll, Serhii Rebrov, Dejan Stankovic sau Robbie Keane, actualul tehnician.

În această perioadă, maghiarii au jucat o dată în grupele Ligii Campionilor, în 2020, de 5 ori în Europa League și o dată în Conference League. Mai mult, sunt pentru al patrulea an consecutiv în primăvara europeană.

romania ungaria ferencvaros gabor kubatov
Top stiri
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
Superliga
13.03
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
Citește mai mult
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Superliga
13.03
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Citește mai mult
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
Superliga
13.03
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
Citește mai mult
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
B365
12.03
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
14.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share