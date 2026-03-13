Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”

Între galeria Rapidului și cea a lui Dinamo București există de câțiva ani un conflict pe tema biletelor la derby-uri

Acesta e legat de reciprocitatea numărului acestora și de poziția din stadionul a locurilor pentru oaspeți.

Înaintea derby-ului de mâine seară, Andrei Nicolescu a dezvăluit că, strict în relația cu Rapidul, suporterii lui Dinamo sunt cei care decid cum se procedează în cazul biletelor oferite giuleștenilor la meciurile cu roș-albii gazde.

Reciprocitatea Dinamo - Rapid e decisă de fani

Fanii oaspeților trebuie să primească 5% din capacitatea stadionului pe care se dispută partida, iar dinamoviștii decid dacă aceștia primesc toată Peluza Sud când derby-ul se joacă pe Arena Națională sau rămân doar cu locurile din regulament, situate la inelul 3.

„Trebuie să spunem clar că, în relația dintre galeria Rapidului și galeria noastră, trebuie tot timpul să înțeleagă că acolo nu e numai decizia clubului, ci și a galeriei.

Din cauza incidentului de acum 3 ani, cumva a rămas această problemă legată de reciprocitate și de valabilitatea unor promisiuni.

Pe de altă parte, clubul va ține tot timpul cont de poziția galeriei în raport cu ce oferim noi, ca gazdă, într-un meci cu Rapid.

Dacă în celelalte meciuri e la latitudinea noastră și putem noi să gestionăm, pentru că nu există această mică problemă, aici însă clubul trebuie să respecte suporterii pe tema asta.

(„La retur câte bilete vor primi rapidiștii?”) E o discuție pe care o voi avea cu liderii de galerie și vor lua ei o decizie, nu eu. Noi, ca și club, o vom respecta”, a spus Nicolescu la 48TV.

Ce s-a întâmplat între galeriile Dinamo și Rapid

La un derby jucat pe Arena Națională în sezonul 2023-2024, galeria Rapidului a acuzat că Dinamo le-a oferit doar 2.800 de bilete și în sectorul cel mai de sus (inelul 3).

Lideri ai galeriei Rapid au spus că este o lipsă de respect și au amenințat cu boicotul meciului.

Rapid susținea că, în turul jucat în Giulești, dinamoviștii primiseră mai puține bilete decât se așteptau, deoarece meciul nu s-a jucat pe Arena Națională, ci pe stadionul Rapid.

Atunci, dinamoviștii au părăsit arena după încălzire și nu au asistat la partidă, din cauză că forțele de ordine nu le-au permis să-și afișeze scenografia.

De ce a revenit discuția în actualitate

În ultimii ani derby-urile Rapid - Dinamo au alternat între Giulești (14.050) și Arena Națională (55.634). Diferența de capacitate creează mereu dispute.

De aceea cluburile au încercat să semneze un protocol de reciprocitate, prin care o galerie primește mii de bilete în toată peluza la derby-ul tur, iar la retur primește aproximativ același număr.

Sezonul acesta, Rapid a jucat pe Arenă meciul retur din sezonul regular, dar în play-off a decis că va juca doar pe Giulești.

