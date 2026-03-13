„Nimic întâmplător" FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus"
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 23:17
  • FC ARGEȘ - U CRAIOVA 1-0. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa, în prima etapă a play-off-ului.

După victoria înregistrată în Bănie, FC Argeș a urcat pe locul al doilea al clasamentului, la două lungimi de trupa lui Filipe Coleho.

FC ARGEȘ - U CRAIOVA. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova

Imediat după finalul meciului, Bogdan Andone a fost surprins în genunchi în dreptul băncii de rezerve, închinându-se și sărutând o icoană.

„Vreau să-i felicit pe jucători pentru efort, atitudine, dar și pentru modul în care au interpretat jocul. A fost o plăcere să urmăresc echipa, cum ne-am organizat defensiv, cum am speculat spațiile. A fost un meci foarte bun al nostru.

Era clar că trebuie să ne ridicăm nivelul în play-off. Am întâlnit o echipă valoroasă, greu de învins, mai ales aici. Le mulțumesc suporterilor care au venit de la Pitești să ne susțină.

Acest rezultat arată că nu întâmplător am avut parcursul bun din sezonul regulat și am făcut multe meciuri foarte bune. Trebuie să ne bucurăm în continuare de fotbal și să ne testăm limitele”, a declarat Bogdan Andone, la Prima Sport.

Întrebat dacă FC Argeș se gândește la titlu, Bogdan Andone a declarat: „Nu! Noi ne propunem să câștigăm următorul joc. Acum, băieții trebuie să se bucure de cele două zile libere, iar de luni vom începe să pregătim meciul cu U Cluj, o echipă foarte puternică”.

Apoi, tehnicianul a vorbit și despre execuția spectaculoasă a lui Bettaieb.

„Mă bucur pentru toți băieții. Știu foarte bine jucătorii de profil ofensiv, sunt jucători de execuție, care pot decide jocul indiferent de adversar, dar cred că astăzi el a fost cireașa de pe tort.

Cu acea execuție extraordinară, el a încununat munca întregii echipe”, a mai spus Andone.

