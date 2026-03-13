Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri

Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 17:49
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 18:06
  • Vești dramatice în cazul accidentului provocat de fotbalistul Rapidului, Kader Keita, pe 3 martie, în București.
  • Femeia de 68 de ani lovită pe trecerea de pietoni ar fi suferit mai multe AVC-uri și este în comă.

Starea femeii de 68 de ani lovite pe trecerea de pietoni de fotbalistul Rapidului, Kader Keita (26 de ani), s-a agravat dramatic.

Surse judiciare: Femeia accidentată de Kader Keita este în stare de inconștiență

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, victima ar fi suferit în ultimele zile mai multe accidente vasculare cerebrale (AVC) și se află în comă, conectată la aparate, medicii menținând-o sub supraveghere permanentă.

Surse judiciare au confirmat pentru GOLAZO.ro gravitatea stării în care se află femeia și au precizat că persoana vătămată nu a putut depune plângere în dosar, deoarece se afla în stare de inconștiență încă de la momentul producerii accidentului.

Potrivit acelorași surse, femeia nu a putut formula o plângere nici ulterior, întrucât se află și în prezent în stare de inconștiență.

VIDEO. Imagini cu puternic impact emoțional. Momentul accidentului

„Încadrarea juridică se poate schimba din vătămare corporală în ucidere din culpă”

Sursele au mai subliniat că femeia accidentată era în stare foarte gravă încă din momentul în care a fost transportată la spital, imediat după producerea accidentului.

„Acest lucru reiese inclusiv din comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, în care procurorii au precizat că victima are nevoie de 130–150 de zile de îngrijiri medicale, un interval foarte mare, și că viața i-a fost pusă în primejdie.

Încadrarea juridică se poate modifica în funcție de evoluția stării victimei. În cazul în care femeia va deceda, acuzația de vătămare corporală se va transforma în ucidere din culpă”, au explicat sursele menționate.

Pedepsele în funcție de gravitatea faptei:

  1. Părăsirea locului accidentului: închisoare de la 2 la 7 ani
  2. Vătămare corporală: 2-7 ani / cazul lui Keita în acest moment: victima are nevoie de peste 90 de zile de îngrijiri medicale sau viața victimei este pusă în primejdie ori există leziuni grave.
  3. Ucidere din culpă - 2-7 ani

Momentul impactului accidentului produs de Kader Keita .jpeg
Momentul impactului accidentului produs de Kader Keita .jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Momentul impactului accidentului produs de Kader Keita .jpeg Momentul impactului accidentului produs de Kader Keita .jpeg Momentul impactului accidentului produs de Kader Keita.jpeg Momentul impactului accidentului produs de Kader Keita.jpeg Momentul impactului accidentului produs de Kader Keita .jpeg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Fotbalistul Kader Keita este cercetat după accidentul produs în Sectorul 2 din București, unde a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a părăsit locul accidentului.

Pe 4 martie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală pentru vătămare corporală și părăsirea locului accidentului, iar instanța a dispus plasarea sa sub control judiciar. Asta după ce procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Victima a fost internată cu multiple traumatisme

La internare, pacienta a fost diagnosticată cu multiple traumatisme severe, printre care:

  • traumatism cranio-cerebral
  • hematom subdural acut emisfer stâng
  • hemoragie subarahnoidiană
  • fractură occipitală dreaptă
  • pneumocefalie bazală
  • fractură de humerus stâng
  • fractură de bazin
  • fracturi la ambele oase ale gambei drepte
Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg
Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (4).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (5).jpeg
+5 Foto
labels.photo-gallery

