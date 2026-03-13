Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea +14 foto
alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 22:01
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 22:10
  • Lucrările de demolare a stadionului din Ștefan cel Mare nu au mai avansat în ultima săptămână.

Problema principală o reprezintă tribuna oficială, care nu poate fi pusă la pământ fără o decizie luată în Adunarea generală. Cele două loji, care îi aparțin lui Nicolae Badea, nu pot fi atinse, deoarece aparțin ASC FC Dinamo, aflată în faliment.

Dezvăluiri despre Kopic Antrenorul lui Dinamo a avut o reacție dură la ultimele evenimente: „La 9 dimineața m-a sunat, era în stare de șoc”
„Status demolare stadion Dinamo - 13 martie. Liniște și pace într-o o frumoasă zi de primăvară astăzi in Ștefan cel Mare”, notează pagina de Facebook Noul Stadion Dinamo, alături de imagini de azi de la arenă.

Demolarea tribunei oficiale trebuie să mai aștepte

GOLAZO.ro a informat anterior că extensiile lojilor oficiale ale fostului stadion, două structuri metalice amplasate lângă tribuna oficială, aparțin unei entități aflate în faliment, iar situația lor juridică trebuie clarificată înainte ca utilajele să intre în acțiune și să le pună la pământ.

Cele două construcții, denumite în acte Lojă A și Lojă B, fac parte din patrimoniul Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, entitate cunoscută de suporteri drept „Dinamo Badea”, după numele fostului finanțator Nicolae Badea.

Demontarea lojilor lui Nicolae Badea va fi decisă pe 19 martie

Din acest motiv, lichidatorul judiciar al ACS FC Dinamo a convocat Adunarea generală a creditorilor, care va decide ce se întâmplă cu aceste structuri metalice înainte ca demolarea să ajungă la tribuna oficială.

Ședința creditorilor a fost programată pentru 19 martie 2026, ora 13:00, la sediul lichidatorului Phoenix Omega IPURL din Cluj-Napoca.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
  „S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
Răzvan Oaidă, în regres Cu cine se antrenează fostul mijlocaș de la Rapid și FCSB + De ce nu a jucat deloc în acest sezon
INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
  „S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
„Mi-au pus carne în ghiozdan” Radu Naum povestește un episod amuzant: cum au încercat oficialii unui club din România să-l mituiască
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
„Nu suntem degeaba aici” VIDEO. Eroul lui FC Argeș, mesaj pentru contestatari, după victoria cu U Craiova
Corbu de pretutindeni

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Să mori de râs

Și tu, Mirele?

12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Semnul monstrului, semnul curajului

Secretul din Dubai

Ne ceartă Tase și Pancu!

Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Se mai joacă Mondialul?

Mârlanii

Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
