Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea

Lucrările de demolare a stadionului din Ștefan cel Mare nu au mai avansat în ultima săptămână.

Problema principală o reprezintă tribuna oficială, care nu poate fi pusă la pământ fără o decizie luată în Adunarea generală. Cele două loji, care îi aparțin lui Nicolae Badea, nu pot fi atinse, deoarece aparțin ASC FC Dinamo, aflată în faliment.

„Status demolare stadion Dinamo - 13 martie. Liniște și pace într-o o frumoasă zi de primăvară astăzi in Ștefan cel Mare” , notează pagina de Facebook Noul Stadion Dinamo, alături de imagini de azi de la arenă.

Demolarea tribunei oficiale trebuie să mai aștepte

GOLAZO.ro a informat anterior că extensiile lojilor oficiale ale fostului stadion, două structuri metalice amplasate lângă tribuna oficială, aparțin unei entități aflate în faliment, iar situația lor juridică trebuie clarificată înainte ca utilajele să intre în acțiune și să le pună la pământ.

Cele două construcții, denumite în acte Lojă A și Lojă B, fac parte din patrimoniul Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, entitate cunoscută de suporteri drept „Dinamo Badea”, după numele fostului finanțator Nicolae Badea.

Demontarea lojilor lui Nicolae Badea va fi decisă pe 19 martie

Din acest motiv, lichidatorul judiciar al ACS FC Dinamo a convocat Adunarea generală a creditorilor, care va decide ce se întâmplă cu aceste structuri metalice înainte ca demolarea să ajungă la tribuna oficială.

Ședința creditorilor a fost programată pentru 19 martie 2026, ora 13:00, la sediul lichidatorului Phoenix Omega IPURL din Cluj-Napoca.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

