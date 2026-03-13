Număr 9 surpriză! Pe cine convoacă Mircea Lucescu ca atacant în locul lui Louis Munteanu, accidentat. Bifează acum meciul 200 în Liga 1

Louis Munteanu a ieșit din calculele pentru meciul cu Turcia, după ce a informat staff-ul primei reprezentative că a suferit o ruptură musculară

Pe lista inițială a stranierilor, Lucescu trecuse 3 atacanți: Drăguș, L. Munteanu și Vermeșan, dar nici unul nu va fi în lot pentru meciul de la Istanbul

Mircea Lucescu s-a mai ales cu o problemă în perspectiva meciului cu Turcia, care se va juca în semifinalele barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. Confruntarea va fi pe 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00, în direct pe Prima TV.

A aflat că l-a pierdut și pe Louis Munteanu, un stranier căruia îi trimisese mail de convocare. Atacantul lui DC United însă a informat staff-ul primei reprezentative că a suferit o ruptură musculară și că nu mai poate intra în calcule pentru această acțiune.

Drăguș suspendat, Louis accidentat, Vermeșan prea crud

Alături de el, pe lista stranierilor pentru postul de atacant, Lucescu trecuse alte două nume: Denis Drăguș și Ioan Vermeșan. Nici unul dintre aceștia însă nu se va afla în lotul pentru marea confruntare cu Turcia.

Drăguș e suspendat, iar puștiul Vermeșan, doar 19 ani, va fi lăsat de Lucescu la echipa națională de tineret, care are meciuri cu Kosovo și San Marino, în preliminariile CE.

Cum Bîrligea e singura variantă de număr 9 disponibilă pentru bătălia de la Istanbul, Lucescu e nevoit să se reorienteze pentru a-i găsi o alternativă, după ce Louis Munteanu a ieșit din calcule.

Conform surselor GOLAZO.ro, cel pe care îl va alege va fi din campionatul intern, de la campioana en-titre, FCSB. Numele lui: David Miculescu.

24 de ani are Miculescu, care e evaluat de site-ul transfermarkt la 2,5 milioane euro

Cu ce l-a convins Miculescu pe Lucescu

Argumentele lui Il Luce în favoarea fotbalistului roș-albaștrilor sunt mai multe.

În primul rând, selecționerul mizează pe experiența internațională, iar Miculescu e validat de cele aproape 50 de partide în cupele europene pe care le-a disputat cu FCSB.

Apoi, el a ajuns la un volum mare de meciuri în campionatul intern: duminică, la partida cu Metaloglobus va bifa jocul 200 pe prima scenă.

David Miculescu

Cifrele lui Miculescu din ultimele 4 sezoane

SEZON MECIURI/GOLURI LIGA 1 MECIURI/GOLURI EUROPA 2022-2023 39/5 9/0 2023-2024 38/6 3/0 2024-2025 39/7 20/6 2025-2026 26/5 15/3

În al doilea rând, Miculescu a evoluat ca atacant central în tricoul FCSB-ului și, ca profil, e considerat apropiat de Bîrligea: și ca fizic, dar și ca agresivitate și capacitate de a câștiga dueluri.

De fapt, dintre jucătorii de atac care evoluează în campionatul intern, Miculescu e pe primul loc la capitolul dueluri câștigate. Media lui de până acum, în sezonul regulat, conform monitorizării firmei SportsBase e de 56%.

Singurii care se apropie de el sunt colegii săi, Tănase și Cisotti, în timp ce Dobre, Petrila, Baiaram, Cordea și Cârjan sunt la mare distanță

Jucători români ofensivi din Liga 1, susceptibili de a fi selecționați, raportat la duelurile câștigate

FOTBALIST DUELURI CÂȘTIGATE % Miculescu (FCSB) 56% Fl. Tănase (FCSB) 52% Dobre (Rapid) 47% Baiaram (U Craiova) 47% Cicâldău (U Craiova) 47% Olaru (FCSB) 46% Cordea (CFR Cluj) 44% Petrila (Rapid) 41% Bîrligea (FCSB) 39% Cîrjan (Dinamo) 38%

Și Rădoi îl vede tot atacant central

Imediat după ce a bătut palma cu Rădoi pentru a prelua banca tehnică a campioanei, Gigi Becali a dezvăluit că noul tehnician vrea să joace un sistem 4-4-2, iar lângă Bârligea va alege dintre două variante: Miculescu și Thiam.

Mirel îl vede și el pe Miculescu în zona centrală, ca număr 9, unde a mai evoluat în sezoanele precedente la FCSB.

6 meciuri a jucat Miculescu la echipa națională, toate sub comanda lui Mircea Lucescu

Citește și

