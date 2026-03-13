„Îmi asum responsabilitatea” Filipe Coelho, primele explicații după startul ratat de play-off + Ce spune Baiaram după ce a fost huiduit pe Oblemenco

U CRAIOVA - FC ARGEȘ 0-1. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa în prima etapă a play-off-ului.

Ștefan Baiaram (23 de ani) a oferit și el o reacție, după ce a fost huiduit de suporteri în momentul în care a fost schimbat.

Ca urmare a acestui rezultat, U Craiova ar putea pierde poziția de lider, dacă Rapid se va impune în derby-ul cu Dinamo.

U CRAIOVA - FC ARGEȘ. Filipe Coelho: „E greu să joci împotriva unei echipe care fragmentează jocul în continuu”

La finalul meciului, portughezul le-a reproșat piteștenilor tragerile de timp din partea secundă a meciului, dar și-a asumat eșecul.

„N-am făcut un meci foarte bun. Am avut o șansă bună de a înscrie, dar cred că în repriza a doua ne-am îmbunătățit puțin nivelul. Am avut o atitudine diferită, am încercat să înscriem, dar FC Argeș a fragmentat încontinuu meciul, iar asta a contat.

Îmi asum toată responsabilitatea pentru acest rezultat. E greu să joci împotriva unei echipe care se apără, împotriva unei echipe care oprește mereu meciul. Nu ai cum să ai ritm când sunt atâtea fragmentări.

Ne-am creat la un moment dat câteva ocazii, dar fără să înscriem”, a declarat Filipe Coleho, la Prima Sport.

Portughezul și-a ispășit ultima etapă de suspendare și a avut o reacție ironică atunci când a fost întrebat despre revenirea pe bancă la runda următoare: „Nu știu dacă voi fi pe bancă, vom vedea. Poate am zis ceva greșit astăzi și e foarte posibil să fiu suspendat”.

FC Argeș este o echipă foarte bună, cu un antrenor bun, care pune în dificultate orice adversar. Noi va trebui să analizam ceea ce s-a întâmplat astăzi și apoi să găsim soluții. Filipe Coelho, antrenor U Craiova.

Ștefan Baiaram: „E foarte frustrant”

Schimbat în minutul 82, Baiaram a fost huiduit de propriii suporteri. Un motiv pentru reacția fanilor ar putea fi declarația sa de după meciul cu CFR Cluj din Cupa României, cea în care și-a anunțat plecarea de la echipă.

„E frustrant pentru mine, mai ales că sunt craiovean. Sunt crescut aici, de la copii și juniori, sunt născut în Craiova. Îmi pare rău pentru suporteri că n-am făcut un joc bun și știu că își doresc foarte mult de la mine.

Și eu sunt dezamăgit de mine în această seară, dar, cum am zis mai devreme, mai avem nouă meciuri. Aceasta nu este fața mea, nici fața colegilor mei. Împreună putem să îndreptăm lucrurile”, a declarat Baiaram.

VIDEO. Golul marcat de Adel Bettaieb în U Craiova - FC Argeș 0-1

Citește și

