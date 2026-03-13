U CRAIOVA - FC ARGEȘ 0-1. Adel Bettaieb (29 de ani), eroul piteștenilor, a vorbit despre victoria echipei sale.

Atacantul tunisian a avut un mesaj pentru contestatari, care spuneau că FC Argeș va fi carne de tun în play-off.

„A fost uimitor. Suntem foarte fericiți că jucăm în play-off și am vrut să arătăm că nu suntem degeaba aici .

Pentru noi nu a fost un meci special. A fost la fel ca în sezonul regulat. Am dat tot ce am putut.

Nu e ușor să joci aici la Craiova și să înscrii”, a declarat Bettaieb la Digi Sport.

Întrebat despre reușita sa specaculoasă, jucătorul piteșenilor a replicat: „Nu pot să explic golul, e totul despre execuție”.

Cât despre lupta la titlu, Bettaieb rămâne cu picioare pe pământ:

„Să fiu sincer, este doar începutul play-off-ului. O să facem la fel ca până acum. Luăm meci cu meci și dăm 100%! Totul a venit din partea echipei. E victoria tuturor!”, a concluzionat atacantul piteștenilor.

Mario Tudose: „E greu să spui că te bați la campionat”

Mario Tudose (21 de ani), stoperul piteștenilor, s-a declarat și el fericit de victoria obținută, însă crede că este prea devreme ca FC Argeș să se gândească la titlu.

„Știam că întâlnim o echipă foarte bună. Cu siguranță Craiova se va bate la campionat anul ăsta până în ultima etapă. Cred că suntem a doua echipă, dacă nu greșesc, care câștigă aici sezonul ăsta.

Suntem în primele șase, am urcat în clasament cu victoria asta, dar noi luăm meci cu meci, pas cu pas. E greu să săui că te bagi la campionat. E prima etapă, mai sunt nouă jocuri, sperăm să câștigăm cât mai multe puncte”, a declarat Mario Tudose.

Suntem precum Leicester. Tot un stil asemănător de joc aveau și ei, cu Vardy în față. Încercăm și noi să repetăm ce au făcut ei, chiar dacă nu ne gândim la campionat, dar luăm fiecare partidă în parte și vedem ce se va întâmpla. Vadim Rață, mijlocaș FC Argeș

