Biletul Zilei XBets sâmbătă, 28.02.2026 – mizăm cu cota 9.32 pe favorite
Publicitate

Biletul Zilei XBets sâmbătă, 28.02.2026 – mizăm cu cota 9.32 pe favorite

alt-text Publicat: 28.02.2026, ora 09:48
alt-text Actualizat: 28.02.2026, ora 09:52
  • Sâmbătă este zi plină în campionatele naționale de fotbal, așa că oferta pentru Biletul Zilei este una foarte generoasă.
  • Membrii echipei XBets.ro s-au oprit asupra a 4 pronosticuri care, sperăm noi, să ne aducă profit.
  • Alegerile noastre vin din Premier League, Serie A și LaLiga.  

* articol publicitar

În meciurile Real Oviedo vs Atletico Madrid, Como vs Lecce, Liverpool vs West Ham și Leeds United vs Manchester City am mizat pe favorite, dar și pe goluri. Ce a ieșit? Am plasat biletul cu miza de 100 de lei și cota 9.32 la Superbet pentru un câștig potențial de 965 de lei (inclusiv 4% Superbonus).

Biletul Zilei XBets.ro – sâmbătă 28 februarie 2026

MeciPronosticCotă
Como vs Lecce1 & peste 1,5 goluri1.72
Liverpool vs West Ham1 & Sub 5,5 goluri1.67
Leeds United vs Manchester City2 & Peste 1,5 goluri1.92
Real Oviedo vs Atletico Madrid2 solist1.69

Como vs Lecce – gazdele țintesc Europa în sezonul viitor

3 etape fără victorie în Serie A anunțau criza la Como, dar victoria cu Juventus din runda trecută ne-a arătat o echipă solidă, stăpână pe mijloacele de exprimare. Formația din Lombardia este pe locul 6 în campionat, la un punct de Juventus, echipa de pe poziția a 5-a, și la 5 puncte de locurile de Champions League.

Sâmbătă, de la ora 16:00, pe Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como va juca cu Lecce, echipă aflată pe poziția a 18-a care duce în Serie B. Echipa din Apulia prinsese ceva culoare în obraji după victoriile cu Udinese și Cagliari, dar înfrângerea cu Inter a aruncat-o din nou în zona retrogradării.

PONT: Como vs Lecce – 1 & peste 1,5 goluri – cota 1.72

Liverpool vs West Ham – revin cormoranii în lupta pentru Champions League?

Liverpool este calificată în optimile Champions League, dar, pentru a fi sigură că va juca și în sezonul viitor al acestei competiții, trebuie să termine pe primele 4 locuri în Premier League. Misiunea nu este imposibilă. Fotbaliștii antrenați de Arne Slot sunt pe locul 6 în campionat cu 45 de puncte, la 3 puncte de Manchester United, echipa de pe locul 4.

Cormoranii au câștigat 3 din ultimele 4 meciuri de campionat, iar în ultimele 3 meciuri oficiale nu au primit gol. Ei își pot îmbunătăți bilanțul cu o victorie în meciul cu West Ham de pe Anfield. Acesta se va disputa sâmbătă, 28 februarie, de la ora 17:00. Oaspeții, amenințați cu retrogradarea (sunt pe locul 18), sunt neînvinși în ultimele 3 meciuri de campionat. Ei au câștigat cu Burnley și au remizat cu Manchester United și Bournemouth.

PONT: Liverpool vs West Ham – 1 & Sub 5,5 goluri – cota 1.67

Biletul Zilei XBets sâmbătă, 28.02.2026 – mizăm cu cota 9.32 pe favorite Biletul Zilei XBets sâmbătă, 28.02.2026 – mizăm cu cota 9.32 pe favorite

Leeds United vs Manchester City – cetățenii forțează pentru a o prinde pe Arsenal

Deși nu a revenit la forma din urmă cu 2 ani, Manchester City rămâne o forță în Anglia și, deși părea să piardă ritmul, este în acest moment pe locul al 2-lea în Premier League, la 5 puncte de liderul Arsenal, dar cu un meci mai puțin disputat. În runda a 28-a, Manchester City va juca pe Elland Road cu Leeds United, echipă aflată în apropierea zonei roșii a clasamentului din Premier League.

De la înfrângerea cu concitadinii de la United, Manchester City a câștigat 4 din cele 5 meciuri jucate în campionat. Printre acestea s-a strecurat și o remiză cu Tottenham. Îmbucurător pentru Guardiola este faptul că două dintre aceste victorii au fost obținute împotriva lui Liverpool și a lui Newcastle. La rândul ei, Leeds este neînvinsă în ultimele 3 meciuri din Premier League (2 remize și o victorie cu Nottingham), dar este greu să prelungească această serie, având în vedere adversarul din acest weekend.

PONT: Leeds vs Manchester City – 2 & peste 1,5 goluri – cota 1.92

Real Oviedo vs Atletico Madrid – gazdele tot mai aproape de liga secundă

În etapa a 26-a din LaLiga, Real Oviedo o va întâlni pe propriul teren pe Atletico Madrid. Meciul se va juca sâmbătă, de la ora 22:00. Gazdele sunt pe ultima poziție a clasamentului, la 8 puncte de locul de deasupra liniei retrogradării. Adversarele lui Oviedo au șansă să se distanțeze de aceasta în condițiile în care este greu de crezut că echipa antrenată de Jorge Almada va obține un rezultat pozitiv cu Atletico.

Oaspeții vin după 3 victorii în care au marcat 11 goluri, dar înfrângerea cu Rayo Vallecano este încă vie în amintirea elevilor lui Simeone. La startul partidei, Los Cochoneros sunt pe locul 4 în clasament, la 6 puncte de Betis, următoarea clasată. Cum Simeone nu acceptă jumătăți de măsură, victoria în meciul cu Oviedo este obligatorie pentru a menține moralul ridicat în perspectiva parcursului din Champions League.

PONT: Real Oviedo vs Atletico Madrid – 2 solist – cota 1.69

Pentru mai multe ponturi pariuri weekend vizitează site-ul XBets.ro, platforma jucătorilor informați!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Biletul Zilei
Știrile zilei din sport
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
Superliga
28.02
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
Citește mai mult
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Superliga
28.02
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Citește mai mult
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
Stranieri
28.02
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
Citește mai mult
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Gimnastica
28.02
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Citește mai mult
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:40
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
23:53
Chivu se apropie de Scudetto VIDEO. L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan
Chivu se apropie de Scudetto VIDEO. L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan
22:56
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului: „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului:  „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
22:45
CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului: „Fazele sunt clare!”
CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului:  „Fazele sunt clare!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Top stiri din sport
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
Campionatul Mondial
28.02
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
Citește mai mult
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
Superliga
28.02
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng: „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
Citește mai mult
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Liga 2
28.02
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Citește mai mult
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA
Superliga
28.02
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA
Citește mai mult
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share