Sâmbătă este zi plină în campionatele naționale de fotbal, așa că oferta pentru Biletul Zilei este una foarte generoasă.

Membrii echipei XBets.ro s-au oprit asupra a 4 pronosticuri care, sperăm noi, să ne aducă profit.

Alegerile noastre vin din Premier League, Serie A și LaLiga.

În meciurile Real Oviedo vs Atletico Madrid, Como vs Lecce, Liverpool vs West Ham și Leeds United vs Manchester City am mizat pe favorite, dar și pe goluri. Ce a ieșit? Am plasat biletul cu miza de 100 de lei și cota 9.32 la Superbet pentru un câștig potențial de 965 de lei (inclusiv 4% Superbonus).

Biletul Zilei XBets.ro – sâmbătă 28 februarie 2026

Meci Pronostic Cotă Como vs Lecce 1 & peste 1,5 goluri 1.72 Liverpool vs West Ham 1 & Sub 5,5 goluri 1.67 Leeds United vs Manchester City 2 & Peste 1,5 goluri 1.92 Real Oviedo vs Atletico Madrid 2 solist 1.69

Como vs Lecce – gazdele țintesc Europa în sezonul viitor

3 etape fără victorie în Serie A anunțau criza la Como, dar victoria cu Juventus din runda trecută ne-a arătat o echipă solidă, stăpână pe mijloacele de exprimare. Formația din Lombardia este pe locul 6 în campionat, la un punct de Juventus, echipa de pe poziția a 5-a, și la 5 puncte de locurile de Champions League.

Sâmbătă, de la ora 16:00, pe Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como va juca cu Lecce, echipă aflată pe poziția a 18-a care duce în Serie B. Echipa din Apulia prinsese ceva culoare în obraji după victoriile cu Udinese și Cagliari, dar înfrângerea cu Inter a aruncat-o din nou în zona retrogradării.

PONT: Como vs Lecce – 1 & peste 1,5 goluri – cota 1.72

Liverpool vs West Ham – revin cormoranii în lupta pentru Champions League?

Liverpool este calificată în optimile Champions League, dar, pentru a fi sigură că va juca și în sezonul viitor al acestei competiții, trebuie să termine pe primele 4 locuri în Premier League. Misiunea nu este imposibilă. Fotbaliștii antrenați de Arne Slot sunt pe locul 6 în campionat cu 45 de puncte, la 3 puncte de Manchester United, echipa de pe locul 4.

Cormoranii au câștigat 3 din ultimele 4 meciuri de campionat, iar în ultimele 3 meciuri oficiale nu au primit gol. Ei își pot îmbunătăți bilanțul cu o victorie în meciul cu West Ham de pe Anfield. Acesta se va disputa sâmbătă, 28 februarie, de la ora 17:00. Oaspeții, amenințați cu retrogradarea (sunt pe locul 18), sunt neînvinși în ultimele 3 meciuri de campionat. Ei au câștigat cu Burnley și au remizat cu Manchester United și Bournemouth.

PONT: Liverpool vs West Ham – 1 & Sub 5,5 goluri – cota 1.67

Leeds United vs Manchester City – cetățenii forțează pentru a o prinde pe Arsenal

Deși nu a revenit la forma din urmă cu 2 ani, Manchester City rămâne o forță în Anglia și, deși părea să piardă ritmul, este în acest moment pe locul al 2-lea în Premier League, la 5 puncte de liderul Arsenal, dar cu un meci mai puțin disputat. În runda a 28-a, Manchester City va juca pe Elland Road cu Leeds United, echipă aflată în apropierea zonei roșii a clasamentului din Premier League.

De la înfrângerea cu concitadinii de la United, Manchester City a câștigat 4 din cele 5 meciuri jucate în campionat. Printre acestea s-a strecurat și o remiză cu Tottenham. Îmbucurător pentru Guardiola este faptul că două dintre aceste victorii au fost obținute împotriva lui Liverpool și a lui Newcastle. La rândul ei, Leeds este neînvinsă în ultimele 3 meciuri din Premier League (2 remize și o victorie cu Nottingham), dar este greu să prelungească această serie, având în vedere adversarul din acest weekend.

PONT: Leeds vs Manchester City – 2 & peste 1,5 goluri – cota 1.92

Real Oviedo vs Atletico Madrid – gazdele tot mai aproape de liga secundă

În etapa a 26-a din LaLiga, Real Oviedo o va întâlni pe propriul teren pe Atletico Madrid. Meciul se va juca sâmbătă, de la ora 22:00. Gazdele sunt pe ultima poziție a clasamentului, la 8 puncte de locul de deasupra liniei retrogradării. Adversarele lui Oviedo au șansă să se distanțeze de aceasta în condițiile în care este greu de crezut că echipa antrenată de Jorge Almada va obține un rezultat pozitiv cu Atletico.

Oaspeții vin după 3 victorii în care au marcat 11 goluri, dar înfrângerea cu Rayo Vallecano este încă vie în amintirea elevilor lui Simeone. La startul partidei, Los Cochoneros sunt pe locul 4 în clasament, la 6 puncte de Betis, următoarea clasată. Cum Simeone nu acceptă jumătăți de măsură, victoria în meciul cu Oviedo este obligatorie pentru a menține moralul ridicat în perspectiva parcursului din Champions League.

PONT: Real Oviedo vs Atletico Madrid – 2 solist – cota 1.69

