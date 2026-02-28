„E mai bună decât Drăgușin!” FOTO. Internetul a „explodat” după ce Sydney Sweeney a coborât pe gazon la meciul lui Sporting. Ce a făcut actrița

Suporterii clubului portughez Sporting Lisabona au avut parte de un moment special vineri seara, când actrița americană Sydney Sweeney (28 de ani) și-a etalat talentul fotbalistic pe gazonul stadionului „Jose Alvalade”.

Vedeta a urmărit din tribune victoria categorică obținută de Sporting în fața celor de la Estoril, scor 3-0, într-un meci din etapa 24 a primei ligi din Portugalia.

După meci, actrița faimoasă pentru rolurile sale din „Euphoria” și „White Lotus” și-a etalat abilitățile fotbalistice în timp ce se juca pe teren cu actorul englez Leo Woodall, care a jucat la rândul său în „White Lotus”.

Cei doi au fost acompaniați de Matthew Goode, cunoscut pentru rolurile sale din „The Crown” și „Downton Abbey”.

Sweeney a făcut valuri pe rețelele de socializare cu abilitățile sale, unii fani comparând-o în glumă cu Cristiano Ronaldo, legenda clubului din Lisabona.

Alți fani au făcut haz de necaz de situația dramatică în care se află Tottenham în Premier League (locul 16 după 27 de etape), spunând că Sweeney e mai bună decât fundașul român Radu Drăgușin.

Câteva glume făcute de fani după momentul lui Sydney Sweeney:

„Cred că este capabilă să dribleze întreaga apărare a Barcei fără să piardă mingea.”

„Tot e mai bună decât Drăgușin.”

„Sydney Sweeney joacă fotbal mai bine decât majoritatea jucătorilor de la Tottenham.”

„Are un control al mingii mai bun decât Gyokeres. Plâng. 😂”

„Prestianni și-ar rupe ligamentul încercând să facă asta.”

Îmbrăcată în blugi, hanorac cu glugă și o jachetă de piele, vedeta americană s-a jucat cu mascota lui Sporting, Jubas, într-un videoclip care s-a viralizat pe rețelele de socializare.

Sydney Sweeney playing football in Portugal. 🌟🤯pic.twitter.com/IGXNBFuIXz — Viralitity (@Viralitity) February 28, 2026

Clubul a distribuit pe X o postare cu trio-ul de la Hollywood, cu legenda „Bun venit pe Alvalade, Sydney Sweeney, Leo Woodall și Matthew Goode”.

Sweeney și Woodall se află în Portugalia pentru a participa la filmările noului lor proiect cinematografic, „The Custom of the Country”.

Sporting a învins fără probleme Estoril cu 3-0 (Luis Suarez '6, '16 și Daniel Braganca '90+4) și ocupă locul doi în clasament. Echipa antrenată Rui Borges se află la patru puncte în spatele liderului FC Porto.

