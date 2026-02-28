„FCSB poate să rupă audiența și în play-out” Legenda lui Dinamo îi ironizează pe roș-albaștri, după declarațiile lui Gino Iorgulescu

Claudiu Vaișcovici (63 de ani), legendarul atacant al lui Dinamo , a reacționat după declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani).

, a reacționat după declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani). Președintele LPF afirmase că o posibilă absență a celor de la FCSB în play-off ar afecta celelalte cluburi din Top 6.

Motivul e reprezentat de rețeta financiară pe care ar putea să o facă echipe precum Dinamo, Rapid sau Craiova, în urma derby-urilor cu FCSB.

Claudiu Vaișcovici: „FCSB ar putea să umple stadioanele și cu echipele care nu intră în primele 6”

Claudiu Vaișcovici este de părere că Iorgulescu s-a pripit în declarații. De asemenea, fostul atacant de la Dinamo din perioada perioada 1987 - 1990 a ținut să o ironizeze pe FCSB.

„Dacă ne luăm după ultimul meci al FCSB-ului (n.r. 4-1 cu Metaloglobus), când a avut 2.500 de spectatori, declarația nu are nicio logică.

Pe de altă parte, FCSB e o echipă iubită în toată România și poate să rupă audiența și în play-out. Să umple stadioanele echipelor ăstora mici, care nu intră în primele 6.

Eu cred că a fost o declarație… a cam scăpat-o. Nu că sunt anti-FCSB, dar nu văd la ora actuală cum s-ar putea califica în play-off”, a declarat Claudiu Vaișcovici la Prima Sport.

Ce a declarat Gino Iorgulescu

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut.

FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.

FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu, citat de digisport.ro.

Cum mai ajunge FCSB în play-off

În acest moment, FCSB ar trebui să depășească cel puțin una dintre CFR Cluj și FC Argeș. Și o poate face doar cu două victorii în ultimele runde, care i-ar aduce un total de 49 de puncte.

Dar ce trebuie să se întâmple pentru a trece peste...

CFR Cluj (47p): cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a);

cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a); FC Argeș (46p): cel mult două puncte cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Practic, cele două contracandidate au două șanse să câștige un meci pentru a-și asigura prezența în play-off.

FCSB depinde de rivalele Farul și Dinamo, dar și de o surpriză provocată de Slobozia.

CFR are cel mai greu program, deplasare la Farul, care le-a învins pe Craiova (4-1) și Rapid (3-1) la Ovidiu, apoi meci acasă cu Dinamo.

Deși FC Argeș e la doar 3 puncte distanță, pentru ca FCSB să treacă peste ar avea nevoie ca piteștenii să se încurce în ambele partide. Iar în ultima etapă au programat unul dintre cele mai ușoare meciuri posibile, cu Slobozia, acasă.

Programul ultimelor două runde

Etapa #29

Farul - CFR Cluj

Dinamo - FC Argeș

UTA - FCSB

Etapa #30

CFR Cluj - Dinamo

- Dinamo FC Argeș - Unirea Slobozia

- Unirea Slobozia FCSB - U Cluj

