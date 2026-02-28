Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat

International Board are un set de modificări ale legilor jocului pentru acest weekend, la reuniunea din Țara Galilor.

Schimbările au legătură cu VAR și cu lupta împotriva simulărilor și tragerilor de timp.

Astăzi are loc în Țara Galilor cea de-a 140-a adunare generală a International Board (IFAB), organismul care supervizează legile fotbalului.

Și azi se modifică multe reguli ale jocului, amintește Gazzetta dello Sport, într-o încercare de a micșora numărul greșelilor de arbitraj și de a reduce timpul pierdut în timpul meciurilor. Evitând și tragerile de timp.

Puterea VAR crește: al doilea „galben” și corner

În primul rând, Video Assistant Referee. Puterea VAR crește, putând influența în viitorul apropiat alte două decizii ale „centralilor”:

Al doilea cartonaș galben, urmat de roșu. Istvan Kovacs a fost implicat în ultimul scandal al Ligii Campionilor, după ce l-a eliminat pe Coulibaly (Monaco) la 2-2 cu PSG. VAR nu avea dreptul să-l avertizeze și să-i ceară să revadă faza. Noua regulă nu va influența și primul „galben” însă. Va rămâne 100% hotărârea arbitrului.

Limită de 8 secunde la aut de poartă și aruncare de la margine. Ce pedepse sunt!

După ce portarii au fost penalizați dacă țin mingea în mâini mai mult de 8 secunde (se acordă corner echipei adverse), regula celor 8 secunde se aplică și în alte două cazuri:

Aut de poartă. În cazul în care balonul nu e repus în joc în 8 secunde, rivalii primesc corner.

Jucătorii pot trage de timp când execută aruncările de la margine Foto: Imago

Aruncare de la margine. Dacă întârzie peste 8 secunde, pierd posesia. Adversarii au ei mingea pentru aut.

Tot 8 secunde la accidentări. Altfel, un minut out! Și 10 secunde la înlocuiri

IFAB luptă împotriva simulărilor și tragerilor de timp și impune cronometrare pentru alte două momente ale meciului:

Accidentări. Dacă un jucător are nevoie de îngrijiri pe teren mai mult de opt secunde, e scos din joc un minut. Prima excepție: faultul să nu fi fost urmat de cartonaș galben sau eliminare directă. A doua excepție: portarul nu e vizat de această nouă regulă. El nu va fi trimis pe margine 60 de secunde.

Jucătorul care se plânge de o lovitură trebuie să reia jocul în maximum 8 secunde Foto: Imago

Înlocuiri. În cazul în care schimbarea jucătorilor nu se face în maximum 10 secunde de când anunță al 4-lea oficial pe tabela sa electronică, echipa respectivă rămâne în 10 până la următoarea pauză a jocului. Cel care trebuia să părăsească terenul iese oricum. Cel care trebuia să intre așteaptă o nouă întrerupere a partidei.

CM 2026, primul turneu cu noile reguli. Ofsaidul rămâne neschimbat acum

Toate aceste reguli noi se vor aplica de la 1 iunie. Ceea ce înseamnă că primul turneu afectat va fi Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie 2026).

În cazul ofsaidului, analiza se prelungește. Nu se va lua acum nicio decizie. Și nu se știe dacă va fi acceptată în viitor „legea Wenger”, atacantul să fie cu tot corpul în fața fundașului și să se vadă „fanta de lumină” între ei , sau se va semnaliza ofsaid doar dacă atacantul e cu pieptul înaintea apărătorului și nu cu orice parte a corpului, ca în prezent.

