„N-are sens să mai vorbesc și eu” VIDEO. Ngezana, subiect TABU la FCSB + Charalambous a anunțat  o nouă absență, înainte de partida cu UTA

Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat duelul cu UTA Arad.

Duelul de la Arad e unul crucial pentru FCSB. În cazul în care FC Argeș câștigă toate punctele în duelul cu Dinamo, iar campioana nu o învinge pe UTA, formația antrenată de Elias Charalambous nu va mai avea nicio șansă pentru a obține calificarea în play-off.

UTA ARAD - FCSB. Elias Charalambous: „Am făcut greșeli mari”

La conferința premergătoare duelului, antrenorul cipriot al roș-albaștrilor și-a asumat greșelile făcute de echipa sa pe parcusul acestui sezon.

„Va fi la un meci dificil. Mereu cred că putem câștiga și la asta mă aștept și mâine. Întotdeauna avem presiune, suntem obișnuiți cu presiunea, așa că nu este nimic diferit.

Am spus săptămâna trecută că trebuie să ne facem treaba, să câștigăm meciurile rămase. Doar atât avem în minte.

Cu siguranță nu mă așteptam să fim în această poziție la începutul sezonului, dar noi am adus echipa în această situație și acum trebuie să ne confruntăm cu ea.

Toți am făcut greșeli, în primul rând eu, și aceasta este o experiență bună pentru noi pentru a ne îmbunătăți pe viitor și fiecare dintre noi, începând cu mine, să vedem ce greșeli am făcut.

Cu siguranță am făcut unele mari dacă acum am ajuns să ne luptăm să intrăm în primele 6”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Elias Charalambous: „Ngezana e OUT, Chiricheș nu va fi în lot”

Charalambous a anunțat că la meciul de la Arad, FCSB nu se va putea baza pe Siyabonga Ngezana (28 de ani) și Vlad Chiricheș (36 de ani).

Fundașul sud-african refuză să se opereze pentru leziunea la menisc, în timp ce veteranul campioanei acuză în continuare probleme medicale.

„MM (n.r - Mihai Stoica) a spus totul la TV, deci n-are sens să mai vorbesc și eu despre Ngezana. Ngezana este OUT, nu știu când va reveni.

Chiricheș nu va fi în lot. S-a antrenat cu noi până acum două zile. După, nu a mai participat, deci nu va face deplasarea cu noi la Arad”, a adăugat Charalambous.

Elias Charalambous: „Tănase este 100% apt”

Tehnicianul a venit și cu o veste bună pentru fani. Florin Tănase (31 de ani) este apt după ce a fost schimbat la doar 20 de minute de la startul partidei cu Metaloglobus (4-1).

„Tănase? E bine, 100%. Este foarte important pentru noi să avem pe toată lumea aptă, să avem cât mai mulți jucători disponibili și, cu siguranță, suntem fericiți că Tanase este apt și pentru noi mâine”, a concluzionat Charalambous.

