Biletul Zilei XBets.ro 21-22.02.2026 – pariuri Superliga pentru cota 11.94

În acest weekend se dispută partidele din etapa a 28-a din Liga 1. Ne așteaptă meciuri pline de intensitate, în care echipele nu își mai permit greșeli, dacă vor să-și atingă obiectivele.

*articol publicitar

Echipa XBets.ro a analizat cu atenție aceste meciuri și a selectat 4 pariuri din care obținem cota finală 11.94 pentru Biletul Zilei. Acestea provin din meciurile CFR Cluj vs Petrolul Ploiești, Rapid București vs Dinamo București, FC Argeș vs Farul Constanța și Unirea Slobozia vs Universitatea Craiova. Am plasat biletul cu miza de 100 de lei la Superbet și, prin deblocarea Superbonus, vizăm un câștig de 1.238 lei, din care 1.138 lei profit.

Biletul Zilei XBets.ro – weekend 21-22 februarie 2026 – cota 11.94

Meci Pronostic Cotă CFR Cluj vs Petrolul 1 solist 1.67 Rapid vs Dinamo GG 1.80 FC Argeș vs Farul Constanța GG 2.07 Unirea Slobozia vs Craiova Peste 5,5 șuturi pe poartă Craiova 1.92

CFR Cluj vs Petrolul – prelungesc clujenii seria pozitivă?

Primul meci de pe Biletul Zilei XBets.ro – 21-22.02.2026 se joacă sâmbătă, de la ora 18:00 în Gruia. Pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu se vor înfrunta CFR Cluj și Petrolul Ploiești. CFR Cluj este cea mai în formă echipă din Superliga cu 8 victorii consecutive. Grație acestora, clujenii au ajuns pe loc de Play-off, deși au început dezastruos campionatul.

Putem spune că și Petrolul este una dintre echipele în vârf de formă dacă luăm în calcul faptul că ploieștenii sunt neînvinși în ultimele 5 meciuri oficiale (victorii cu Sănătatea Cluj în Cupa României și FC Argeș și Unirea Slobozia în campionat: remize cu Rapid și Dinamo în Superliga). Conform bookmakerilor, clujenii pornesc favoriți în această partidă care le poate consolida poziția în primele 6 echipe ale campionatului.

PONT: CFR Cluj vs Petrolul – 1 solist – cota 1.67

Rapid vs Dinamo – duel pentru podiumul Superliga

Rapid și Dinamo sunt două dintre echipele care și-au propus titlul în acest an. Ele vor juca sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 20:30, pe Superbet Arena Giulești. După 27 de etape Rapid este pe locul al 3-lea, cu 49 de puncte, la 3 puncte de Dinamo, ocupanta locului al 2-lea, și la 4 puncte de liderul Universitatea Craiova.

Egalul cu Petrolul și înfrângerile cu Farul și U Cluj i-au îndepărtat pe giuleșteni de prima poziție în clasament. O victorie la 2 goluri diferență în meciul cu Dinamo i-ar urca pe locul al 2-lea. Misiunea lor este una dificilă în condițiile în care Dinamo este neînvinsă în 2026 (5 victorii și 2 remize). Cum Rapid a înscris în 6 în cele 7 meciuri jucate, iar Dinamo în toate cele 7 meciuri oficiale, sunt șanse bune ca ambele echipe să înscrie.

PONT: Rapid vs Dinamo – GG – cota 1.80

FC Argeș vs Farul Constanța – argeșenii joacă pentru Play-off

Duminică, 22 februarie, de la ora 15:00, la Mioveni se vor înfrunta FC Argeș și Farul Constanța. Gazdele sunt pe locul 6 în Superliga, la 1 punct de Botoșani, două puncte de Arad și 3 puncte de Oțelul și FCSB, echipele clasate în această ordine pe următoarele poziții.

Dacă FC Argeș își joacă obiectivul, Farul a arătat că, deși șansele de Play-off sunt teoretice, fiecare meci reprezintă o oportunitate pentru a progresa și pentru a se distra pe teren. Așa se explică victoriile cu Rapid și Universitatea Craiova, două dintre pretendentele la titlu. Pentru Biletul Zilei XBets.ro pentru weekend am ales selecția „ambele marchează”, chiar dacă în ultimele două întâlniri directe nu s-a înscris. FC Argeș a marcat în 6 din cele 7 meciuri jucate în acest an, iar Farul în ultimele 7 meciuri oficiale.

PONT: FC Argeș vs Farul Constanța – GG – cota 2.07

Unirea Slobozia vs U Craiova – oltenii vor să se mențină în fotoliul de lider

Duminică seara, de la ora 20:00, Unirea și Universitatea Craiova vor juca pe Stadionul 1 Mai din Slobozia. Gazdele sunt pe locul al 14-lea în clasament cu 24 de puncte. Doar 3 puncte au adunat ialomițenii în cele 6 etape disputate în 2026 (victorie cu Farul). În această rundă este puțin probabil să își îmbunătățească palmaresul, adversară fiindu-i liderul și cea mai ofensivă echipă a campionatului.

În acest meci de la oaspeți va lipsi Romantchuk, dar va reveni Baiaram după suspendarea de două etape. Incerți sunt și Nsimba și Cicâldău, jucători care acuză probleme de sănătate. Totuși, oltenii au un lot ofertant, așa că se prefigurează o dominare totală a acestora.

PONT: Unirea Slobozia vs Craiova – peste 5,5 șuturi pe poartă Craiova – cota 1.92

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive.