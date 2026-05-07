Astăzi vom afla finalistele UEFA Europa League și Conference League.

În Europa League Nottingham Forest și Braga au un avantaj de un gol după meciurile tur. Același avantaj l-a obținut și Rayo Vallecano în Conference League.

În schimb, Crystal Palace abordează relaxată meciul de pe propriul teren după ce a câștigat cu 3-1 partida tur cu Shakhtar.

* articol publicitar

Biletul Zilei XBets.ro este alcătuit din 4 selecții din meciurile zilei. El a fost plasat cu cota 7.92 și miza de 100 de lei la Superbet pentru un câștig potențial de 819,99 de lei prin activarea Superbonus 4%.

Biletul Zilei XBets.ro – 7 mai 2026

Meci Pronostic Cotă Aston Villa vs Nottingham Nottingham – peste 0,5 goluri 1.53 Freiburg vs Braga 1 – Freiburg câștigă 1.72 Crystal Palace vs Shakhtar 1 – Crystal Palace câștigă 1.61 Strasbourg vs Rayo Vallecano X2 – Rayo Vallecano nu pierde 1.87

Aston Villa vs Nottingham duel englez pentru Europa

Aston Villa este foarte aproape să obțină biletele pentru Champions League, iar Nottingham Forest este foarte aproape să se salveze de la retrogradare. Ele mai au nevoie de 3 puncte în ultimele 3 etape pentru a-și atinge obiectivele în Premier League. Cele două foste câștigătoare ale Ligii Campionilor (Villa în 1982, iar Nottingham în 1979 și 1980) au în schimb șansa unei finale europene. În această seară, de la ora 22:00, ele se vor înfrunta pe Villa Park pentru un loc în ultimul act al UEFA Europa League.

Aston Villa a fost considerată favorită la câștigarea trofeului încă de la începutul acesteia. Parcursul său a fost unul excelent. Jucătorii din Birmingham au câștigat toate cele 6 meciuri disputate pe propriul teren în această competiție, dar sunt în pierdere de turație pe final de sezon (au pierdut ultimele 3 meciuri). Oaspeții au câștigat ultimele 5 meciuri oficiale și au un moral excelent. Ei au marcat în 9 din ultimele 10 meciuri și o pot face și azi profitând de numeroasele absențe din tabăra gazdelor.

PONT: Aston Villa vs Nottingham Forest: Nottingham – peste 0,5 goluri – cota 1.53

Freiburg vs Braga – își revin gazdele la timp pentru un trofeu?

Freiburg este o echipă inconstantă. După 4 victorii consecutive, dintre care două concludente în dubla cu Celta Vigo din sferturile Europa League, echipa germană nu a mai câștigat în următoarele 4 partide (2 remize). Fotbaliștii antrenați de Julian Schuster au marcat doar în 3 dintre ultimele 4 (câte un singur gol). Totuși rămân în luptă cu Frankfurt șu Augsburg pentru un loc în viitorul sezon din Conference League.

Ei au și o șansă să joace în Champions League dacă vor câștiga Europa League. Pentru asta trebuie să câștige dubla cu Braga. Portughezii s-au impus cu 2-1 pe propriul teren și sunt ușor favoriți. Nemții pot profita de faptul că nici lusitanii nu sunt foarte constanți. Pentru a putea deveni a 3-a echipă germană care joacă finala Europa League în ultimii 5 ani, ei trebuie să câștige acest meci în 90 de minute.

PONT: Freiburg vs Braga: 1 – Freiburg câștigă – cota 1.72

Crystal Palace vs Shakhtar – englezii cu un pas în finala Conference League

Crystal Palace s-a impus cu 3-1 în meciul tur din semifinala Conference League cu Shakhtar și este foarte aproape de prima finală europeană din istoria sa. Englezii nu au pierdut pe propriul teren în ultimele 5 meciuri din cupele europene (3 victorii și 2 remize), iar în 3 dintre acestea nu au primit gol.

Shakhtar a câștigat ultimele 4 meciuri de campionat. Ucrainenii au un moral bun după ce în weekend i-au învins pe rivalii de la Dynamo Kyiv cu 2-1 și se îndreaptă cu pași siguri spre un nou titlu. Meciul din această seară de pe Selhurst Park este unul foarte dificil cu atât mai mult cu cât au pierdut ultimele 6 confruntări europene în care au fost învinși în primul tur.

PONT: Crystal Palace vs Shakhtar: 1 – Crystal Palace câștigă – cota 1.61

Strasbourg vs Rayo Vallecano – meci pentru prima finală europeană

Strasbourg și Rayo Vallecano nu au mai ajuns într-o finală europeană. În această seară, de la ora 22:00, pe Stade de la Meinau, una dintre ele va scrie istorie. Spaniolii pornesc cu un ușor avantaj după ce s-au impus pe propriul teren cu 1-0.

De la calificarea în semifinalele Conference League, Strasbourg a pierdut 4 din ultimele 5 meciuri disputate. Îngrijorător este faptul că în 3 dintre acestea nu a reușit să înscrie. Rayo Vallecano, echipă la care activează internaționalul român Andrei Rațiu, este neînvinsă de 4 meciuri, iar în 3 dintre acestea nu a primit gol.

PONT: Strasbourg vs Rayo Vallecano: X2 – Rayo Vallecano nu pierde – cota 1.85

Pentru alte ponturi pariuri vizitează XBets.ro!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!