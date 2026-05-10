Opinii

alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 00:29
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 00:40
  • În prima repriză, Rapid n-a jucat, iar în a doua n-a putut! Bergodi și U Cluj au pariat riscant, dar le-au ieșit perfect toate cărțile

Dacă n-ar fi existat repriza a doua a meciului de pe Cluj Arena, la cât de prost a jucat Rapid în primele 45 de minute, mi-ar fi fost greu să aleg una dintre cele două concluzii care se impuneau la pauză în privința jucătorilor: non combat sau non valoare?

Absolut inexplicabil, în ciuda absențelor, jocul giuleștenilor în jumătate de meci. Echipa a fost efectiv moartă, n-a trecut centrul terenului. Blazată, obosită, lipsită de luciditate. Horror.

Un prosop pe podeaua plină de sânge alb-vișiniu

După pauză, U Cluj a jucat à la Bergodi și a preferat doar să se apere. A riscat, Rapid a fost invitată să atace, însă trupa lui Gâlcă are nevoie în acest final de play-off de un prosop aruncat pe podeaua plină de sânge alb-vișiniu. Celebrul “Boom eeee” al galeriei giuleștene s-a stins sub șirul umilitor al rezultatelor și mai ales al prestațiilor. Rapid a dispărut, nu mai e!

Moruțan a fost adus să fie bombă și a fost, dar una fâsâită. Culmea, venirea lui Moruțan l-a stricat și pe Christensen. Rapid arată în acest final de play-off chiar mai rău decât când era antrenată de Șumudică, ceea ce acum un an părea să fie imposibil să se întâmple așa ceva.

Gamblerul Bergodi

În schimb, U Cluj a jucat în această seară o carte mare, dar foarte riscantă: Bergodi a odihnit jumătate de titulari și i-a ieșit perfect strategia. A câștigat și va putea aborda cele două finale cu Craiova cu jucători care nu sunt uzați.

Pentru U Cluj a fost al 12-lea meci consecutiv acasă cu victorie, ceea ce explică multe din forța acestei echipe. Când îl mai ai alături și pe primarul Clujului, stăpân peste un buget loc de peste 830 de milioane de euro, țopăind în tribune cu fularul alb-negru la gât, e clar că ești o formație de prim-plan.

Lukic, Bic, dar și Nistor

U Cluj l-a recuperat și pe Lukic pentru săptămâna viitoare, îl are în formă pe Bic, care îi organizează tot jocul de construcție, și îl are și pe Nistor, care la ce nivel arată cred că va trece de 550 de meciuri în Liga 1, nu doar de cele 515 ale lui Dănciulescu, cel care e liderul all-time. Nistor, care a făcut recent 38 de ani, a jucat cu Rapid meciul 510.

Șucu, Bergodi! Karma!

Rapid l-a dat afară pe Bergodi acum 2 ani, nemulțumită de rezultate. De atunci, s-au perindat 3 antrenori, echipa e pe dinafara Europei, iar Bergodi joacă în 4 zile finala Cupei și finala campionatului, după ce îl bate pe Șucu de 3 ori în 3 meciuri: 2-0, 2-1, 1-0.

Bergodi e în joc să facă eventul, Rapid deja l-a făcut: nici titlu, nici Cupa. Karma!

