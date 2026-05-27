„Naomi e tratată diferit” FOTO. Japoneza a atras toate privirile la Roland Garros, iar adversara a răbufnit: „Am venit să joc tenis” » Ce spun Osaka și Sabalenka

Publicat: 27.05.2026, ora 12:17
Actualizat: 27.05.2026, ora 12:22
  • Laura Siegemund (38 de ani, #43 WTA) și-a exprimat nemulțumirea față de „tratamentul diferit” de care beneficiază jucătoarele de top din circuitul WTA.
  • Naomi Osaka (28 de ani, #16 WTA) a avut o apariție spectaculoasă la partida câștigată în fața sportivei din Germania, marți, în primul tur de la Roland Garros.
Osaka a atras toate privirile în momentul când a intrat pe teren, înainte de startul partidei. Japoneza a purtat o ținută complet neagră, formată dintr-un corset și o rochie lungă, inspirată după o rochie de gală. Nu avea mâneci și era decorată cu detalii strălucitoare.

Laura Siegemund, reacție acidă: „Am venit să joc tenis, nu să fac parada modei”

Sub aceste piese, Naomi purta echipamentul oficial de joc, de culoare aurie. Siegemund spune că nu a fost deranjată de ținuta adversarei, ci de faptul că nipona a petrecut mult timp până s-a schimbat, iar organizatorii nu au făcut nimic în această privință.

„Nu-mi pasă deloc. Am venit aici să joc tenis, nu să organizez un spectacol de modă. Iar dacă alte jucătoare vor să organizeze o prezentare de modă, n-au decât s-o facă. Nu am nimic împotrivă.

Eu găsesc altceva problematic. În sportul nostru, la fiecare turneu se numără fiecare secundă, chiar și în momentul în care îți desfaci sticla de apă.

Dar ea poate avea un minut și jumătate la dispoziție pentru a se schimba (n.r. - de ținuta respectivă). Am o problemă cu asta, pentru că aceste reguli pur și simplu există și trebuie să fie respectate – fiecare secundă este acum urmărită atât de atent.

Și mai cred că, în cazul unor astfel de spectacole, fiecare secundă ar trebui să conteze. Acesta este singurul aspect legat de reguli pe care nu îl consider corect. Încă o dată, numele mari sunt tratate diferit”, a declarat Siegemund, potrivit tntsports.co.uk.

Ținuta purtată de Naomi Osaka la partida din primul tur de la Roland Garros. Foto: captură video TNT Sports

Aryna Sabalenka a vorbit despre Naomi Osaka: „Îmi place la nebunie”

Aryna Sabalenka, jucătoarea aflată pe prima poziție a clasamentului WTA, nu este de acord cu Siegemund.

„E strălucitoare (n.r. ținuta japonezei). Îmi place la nebunie. Îmi place că se exprimă liber și are încredere de sine. Asta e frumusețea lumii modei: există loc pentru orice, și îmi place că ea aduce asta pe teren”.

Sportiva din Belarus a purtat două coliere cu diamante în timpul meciului cu Jessica Bouzas Maneiro, scor 6-4, 6-2.

„Probabil sună puțin nebunesc, dar când mă simt bine în ceea ce port, cu felul în care arăt pe teren, tind să joc mult mai bine.

Îmi place să aduc un strop de modă pe terenul de tenis. Știu ce rochie voi purta la un Grand Slam și încerc doar să găsesc ceva care să se asorteze cu ținuta”, a mai spus Sabalenka.

Naomi Osaka: „Mi-a fost teamă că arbitrul o să mă dea afară de pe teren”

Japoneza a vorbit despre ținuta sa spectaculoasă la conferința de presă.

„Nu mi se pare chiar așa mare lucru să fac asta și apoi să joc. Înțeleg de ce oamenii ar putea crede că sunt puțin stresată sau ceva de genul ăsta.

Când am văzut-o prima oară, mi s-a părut că arăt ca Turnul Eiffel noaptea, când e luminat. Apoi chiar m-am îngrijorat puțin, pentru că, atunci când razele soarelui cad pe rochie, aceasta reflectă foarte mult, așa că mi-a fost puțin teamă că arbitrul o să mă dea afară de pe teren.

Aveam două rochii de rezervă, normale. Din fericire, nu a fost nevoie să le port”, a afirmat Osaka.

Uneori se spune că sportivii fac parte din lumea spectacolului sau că sunt artiști de scenă sau ceva de genul ăsta. Eu simt că, pentru mine, momentele în care intru pe teren la turneele de Grand Slam sunt singurele ocazii în care pot să mă simt ca un artist de scenă. Naomi Osaka

Naomi Osaka va juca în turul 2 de la Roland Garros cu Donna Vekic (29 de ani, #71 WTA).

