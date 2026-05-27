Rațiu, arma secretă a lui Rayo? Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci"
Publicat: 27.05.2026, ora 09:59
  • Publicația spaniolă AS i-a dedicat un amplu material lui Andrei Rațiu (27 de ani), înaintea finalei Conference League contra formației engleze Crystal Palace.
  • Crystal Palace - Rayo Vallecano e programat azi, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.RO și în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
  • Cum îl descriu spaniolii pe fundașul român, în rândurile de mai jos.
Înaintea celui mai important meci din acest sezon pentru Rayo Vallecano, spaniolii laudă prestațiile lui Andrei Rațiu, fotbalist care traversează „unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale”, după ce a depășit borna de 100 de meciuri pentru Rayo Vallecano și s-a impus ca un reper absolut pe postul său.

Evoluțiile solide din ultimii doi ani au transformat ascensiunea sa de după Campionatul European într-o confirmare la cel mai înalt nivel.

Rațiu e numit drept unul dintre cei mai compleți și influenți fundași dreapta din fotbalul european actual.

Potrivit AS, colaborarea cu antrenorul Inigo Perez a reprezentat momentul decisiv în dezvoltarea lui Rațiu.

Românul nu mai este văzut doar ca un fundaș lateral bazat pe forță și rezistență fizică, ci ca un jucător complet, capabil să influențeze decisiv atât faza ofensivă, cât și cea defensivă.

Publicația mai notează că Rațiu „înțelege flancul drept mai bine decât aproape orice alt jucător din La Liga”, remarcându-se prin pressing agresiv, siguranță defensivă și contribuții constante în atac.

Spaniolii mai amintesc și că fundașul român a fost inclus sezonul trecut în Echipa Anului din La Liga, iar cifrele din actuala stagiune îl plasează din nou printre cei mai eficienți fundași laterali ai campionatului spaniol.

Dincolo de statistici, spaniolii evidențiază impactul direct pe care îl are asupra jocului echipei:

Rayo Vallecano joacă mai bine cu el pe teren AS

Golul marcat în Suedia, contra lui BK Hacken, dar și prestațiile dominante din banda dreaptă au contribuit la imaginea unui jucător aflat la maturitate fotbalistică, mai scrie sursa citată.

La ce ce așteaptă presa din Spania de la Rațiu, în finala Conference League

În finala de la Leipzig, publicația spaniolă vede un duel special între Rațiu și Daniel Munoz, fundașul dreapta al lui Crystal Palace.

AS îi consideră pe cei doi principalii candidați la statutul simbolic de „cel mai bun fundaș dreapta” al competiției. Deși nu se vor confrunta direct pe teren, influența lor asupra jocului este considerată decisivă.

Rațiu și Munoz sunt descriși drept reprezentanții unei noi generații de fundași laterali moderni, capabili să schimbe soarta unui meci prin contribuțiile lor ofensive și dinamismul din benzi: „duelul tăcut de pe flancul drept ar putea face diferența”, scrie sursa citată.

