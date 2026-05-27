„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România

Casa de pariuri Maxbet a transmis un punct de vedere oficial după suspendarea temporară de 10 ore dispusă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), în urma unui litigiu care vizează o reclamație formulată de un jucător.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Compania susține că a aplicat măsura în termenul prevăzut de lege și că decizia contestată a avut la bază obligațiile legale privind prevenirea spălării banilor, combaterea finanțării terorismului și regulile de conformitate aplicabile operatorilor licențiați.

Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România

Potrivit reprezentanților Maxbet, cazul a fost prezentat în mod eronat în spațiul public ca o „închidere abuzivă a contului”, compania afirmând că măsurile luate nu au fost arbitrare, ci impuse de cadrul legal și de procedurile interne de verificare a tranzacțiilor.

Operatorul mai precizează că a depus documentație și probe în fața autorităților pentru a demonstra legalitatea măsurilor adoptate și afirmă că legislația din România nu permite suspendarea executării unei astfel de sancțiuni până la soluționarea cauzei în instanță.

Maxbet dă asigurări că fondurile clienților „nu au fost niciun moment în pericol” și că platforma rămâne sigură și conformă cu standardele de integritate și joc responsabil.

Comunicatul integral al Maxbet

„Maxbet confirmă că a pus în aplicare suspendarea temporară de 10 ore dispusă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), în conformitate cu cadrul legal aplicabil și în termenul prevăzut de lege.

Cazul vizează o dispută privind o reclamație a unui jucător, având legătură cu măsuri de verificare a plăților și integritate tranzacțională.

În acest caz, Maxbet nu a acționat arbitrar sau la propria discreție. Măsurile adoptate de companie au fost impuse de obligațiile legale privind prevenirea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, prevenirea fraudelor și regulile de conformitate aplicabile operatorilor licențiați de jocuri de noroc și comercianților care procesează plăți cu cardul. Aceste obligații și proceduri sunt reflectate în mod transparent în Termenii și Condițiile operatorului, aprobate în cadrul de licențiere din România.

În cazul procedurii de suspendare, Maxbet a prezentat documentație extinsă și probe care susțin poziția companiei și demonstrează că măsurile adoptate au fost atât necesare, cât și obligatorii din punct de vedere legal în cadrul obligațiilor de conformitate aplicabile.

Considerăm totodată că prezentarea publică a cazului ca fiind o „închidere abuzivă a contului” este eronată din punct de vedere factual și profund regretabilă.

Legislația din România nu oferă un mecanism efectiv pentru suspendarea măsurii temporare până la soluționarea cauzei de către instanțele competente. Ca urmare, Maxbet a fost obligată să implementeze suspendarea imediat.

Fondurile jucătorilor nu au fost niciun moment în pericol, iar clienții pot continua să aibă deplină încredere în siguranța și integritatea platformei.

Maxbet rămâne pe deplin angajată față de conformitate, joc responsabil, măsuri antifraudă și integritatea pieței licențiate de jocuri de noroc din România”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport