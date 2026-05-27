„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a făcut o scurtă prefață a finalei barajului pentru Conference League și a comentat declarațiile lui Florin Tănase.

Dinamo - FCSB se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ultima partidă din acest sezon de Liga 1 are o miză foarte importantă pentru ambele formații.

FCSB speră să continue seria neîntreruptă de participări în Europa, iar Dinamo să revină în cupele europene după 9 ani.

Cătălin Cîrjan: „E un meci cât un sezon”

„Pentru noi e meciul sezonului. Am avut un sezon foarte bun, dar obiectivul e să intrăm în Europa. Clar, e un meci cât un sezon.

Ne dorim foarte mult să jucăm în Europa, nu am mai jucat de foarte mult timp în competițiile europene.

Cred că merităm, suntem o echipă foarte bună. Vreau să fiu pozitiv, să mă gândesc că o să câștigăm și sper că așa o să fie”, a spus Cătălin Cîrjan, potrivit digisport.ro.

Întrebat dacă îl sperie FCSB înaintea acestui meci, Cîrjan a răspuns:

„Au o echipă foarte bună, dar nicio echipă din Liga 1 nu mă sperie. Am arătat că putem bate pe oricine, avem un lot foarte bun”.

Cât despre ironiile lui Florin Tănase, care a transmis că FCSB pleacă întotdeauna ca favorită în derby-urile cu Dinamo, căpitanul „câinilor” a transmis:

„Nu vreau să vorbesc eu despre asta, am văzut interviul lui. Noi suntem modești și o să intrăm pe teren să dăm tot ce avem mai bun. Sper să câștigăm”.

2017 a fost anul în care Dinamo a participat pentru ultima dată în cupele europene

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport